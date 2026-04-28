Figuritas del Mundial 2026: cuánto costará el álbum y cuándo se podrá conseguir

El álbum saldrá a la venta el jueves 30 de abril en la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco más de 40 días del inicio del Mundial 2026, el ritual de coleccionar el álbum de figuritas de Panini se ve atravesado por un dato contundente: el costo de adquirirlo se multiplicó por 20 en apenas cuatro años, mientras los fanáticos argentinos lo esperan como en cada edición.

El nuevo álbum estará disponible en el país entre el 30 de abril y el 4 de mayo, y tanto su precio como el de los sobres de figuritas marcan cifras inéditas. El ejemplar se venderá a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas costará $2.000, cuando en la edición anterior valía 150 pesos.

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Este salto supera ampliamente cualquier ajuste de años previos y eleva el gasto necesario para completar la colección respecto a la Copa del Mundo Qatar 2022. La inflación quedó reflejada en un producto que, históricamente, acompañó a varias generaciones y que ahora exige una inversión muy superior para quienes desean tenerlo.

La comparación con las ediciones anteriores muestra el impacto de este aumento. En el Mundial de Rusia 2018, el álbum tenía un precio de $50 y el sobre de figuritas costaba 15 pesos. Para Qatar 2022, esos valores pasaron a $750 y $171 respectivamente. En 2026, el salto es aún más marcado: el álbum subió a $15.000 y el sobre a 2.000 pesos. El incremento en el precio del álbum es del orden del 1.900% respecto de la última edición. Los paquetes de figuritas, por su parte, se multiplicaron por 13.

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Así son las figuritas del Mundial 2026 (Panini).

Otra dimensión relevante es la relación entre el precio de las figuritas y el salario mínimo. Cuando el salario mínimo era de $10.000 en 2018, podían comprarse 200 álbumes o 666 sobres. Cuatro años después, con el salario mínimo en $54.550, la cantidad bajó a 73 álbumes o 319 sobres. En la actualidad, con el salario mínimo en $357.800, ese monto permite adquirir solo 23 álbumes o 178 sobres. La diferencia en el poder de compra es un reflejo de cómo la inflación erosionó la capacidad de acceso a este tipo de productos, incluso cuando se trata de un objeto de colección masivo.

Un álbum más grande y con récord de figuritas

La editorial Panini, con sede en Módena y distribuidora en más de 150 países, explicó que los aumentos responden, en parte, a la magnitud inédita de la Copa Mundial 2026. Por primera vez, participarán 48 selecciones nacionales y el álbum tendrá 112 páginas, con espacio para 980 figuritas, la cifra más alta desde que existe la colección. Además, se lanzaron portadas diferenciadas para América, México y una edición global, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

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El precio de cada sobre también refleja una nueva realidad. Tradicionalmente, el costo equivalía a “medio dólar”, pero en esta edición supera los USD 1,70 según la cotización informal, es decir, triplica el valor internacional registrado en los dos mundiales anteriores. Esta diferencia se explica tanto por la inflación local como por la evolución del tipo de cambio y el encarecimiento de los insumos importados.

Lionel Messi formará parte del álbum de figuritas del Mundial 2026. (Panini)

El Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, impulsó una mayor demanda de figuritas especiales. Las imágenes no solo incluyen futbolistas, sino también secciones dedicadas a los países anfitriones, la pelota oficial, el trofeo y la mascota del torneo. En el caso de la selección argentina, el álbum incorpora a 16 futbolistas, entre ellos Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi en defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz y Franco Mastantuono en el mediocampo; y Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Lionel Messi en la delantera, quien aparece por última vez tras una presencia ininterrumpida desde Alemania 2006.

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No todos los protagonistas de los últimos años forman parte de la nueva edición. Futbolistas como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Thiago Almada quedaron fuera de la nómina, pese a su reciente trayectoria en la selección nacional.

Otra novedad es la incorporación de la versión digital del álbum. Panini puso a disposición una plataforma online y una aplicación oficial que permite a los usuarios avanzar en la colección de manera virtual. Cada persona recibe dos sobres digitales diarios, con cinco figuritas cada uno. Si bien la cantidad es menor a la de los sobres físicos, la propuesta digital apunta a captar la atención de los jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo. El intercambio y la búsqueda de las figuritas faltantes siguen siendo parte esencial del esquema, tanto en la versión física como en la digital.

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