Crimen y Justicia

“El Chelo” del grupo Green fue acusado de violación: la denuncia y la pericia que ordenó la Justicia

Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, ordenó las primeras medidas en el caso que tiene como acusado al histórico cantante de cumbia. Qué pasó con su causa previa por abusar de una menor

Guardar
Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz
Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del grupo Green

La Justicia avanza con las primeras medidas en la nueva denuncia por violación contra Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del grupo Green y un ícono de la cumbia argentina.

La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, una dependencia especializada en violencia de género, le tomó declaración esta mañana a la víctima, una mujer de 43 años, que denunció al cantante este martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo. Ante la fiscal, ratificó todos sus dichos.

En paralelo, la mujer entregó la ropa interior que vestía en el día del hecho al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense y atravesó una revisión médica; las prendas serán peritadas en busca del material genético de Torres. La investigación del hecho le fue encargada a la DDI de La Matanza de la fuerza provincial, a cargo del comisario Flavio Mariño.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza le prohibió al cantante acercarse a su denunciante. En el expediente también interviene la secretaria María Rosario Duro. Pecorelli se abocaba al hallazgo de filmaciones de cámaras de seguridad al cierre de esta nota para certificar el relato de la víctima.

Entrevista a la mujer que acusó de abuso al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz

La denuncia de la víctima

Infobae accedió a la denuncia de la mujer, conocida como Dulce Lilian y dedicada a las transmisiones por streaming de shows de artistas tropicales. La víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante. “Le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, se lee en el texto sobre la actitud del cantante.

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”, continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral”.

La mujer empujó a Torres. “El Chelo”, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

La condena por abusar de una nena de seis años

La fiscal Pecorelli también certificó la condena previa de Torres, que recibió cuatro años de prisión en abril de 2009, cuando el Tribunal Criminal Oral Nº6 de Morón lo condenó por abusar de la hija de seis años de una seguidora, que lo había acobijado en su casa en un momento de crisis.

La mujer tenía tres hijas, una niña de seis años y dos adolescentes. En octubre de 2006, Torres agotó su bienvenida: su anfitriona supuestamente lo encontró teniendo sexo con su hija del medio, por ese entonces de 15 años. Así, lo echó de su casa junto a su hija, según relatos del propio cantante, realizados a este cronista.

Sin embargo, fue finalmente condenado por estupro, abuso sexual simple, un hecho que el cantante siempre negó.

Torres desfiló por los penales de Olmos y Marcos Paz. Salió de prisión en el otoño de 2012. Antes de dejar su celda, tuvo un hijo con la hija de 15 de su fan, ya mayor de edad. La llevó a vivir a la casa familiar de los Torres en Villa Fiorito.

Temas Relacionados

El CheloGrupo GreenAbuso sexualViolaciónFiscal Lorena Pecorelliúltimas noticiasMarcelo "El Chelo" Torres

Últimas Noticias

Qué pasó en la clínica de Belgrano donde murió un paciente que fue a colocarse un implante dental

Miguel Ángel Berlini sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. Su familia denuncia una grave negligencia médica. Las claves del caso, punto por punto

Qué pasó en la clínica

Violencia en un hotel de Paraná: un hombre murió de un disparo en la nuca y la mujer que lo acompañaba sobrevivió a dos tiros en la boca

Un confuso episodio ocurrió el lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, de la capital provincial de Entre Ríos. La Justicia maneja varias líneas de investigación. La principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio. Ella lucha por su vida en el Hospital San Martín

Violencia en un hotel de

Comenzó el juicio contra un sicario acusado de uno de los crímenes narco más atroces de Argentina

Las víctimas fueron torturadas y asesinadas en “la carnicería” de la Villa 31. Sus cuerpos, desmembrados, fueron quemados en “el paredón de la muerte”

Comenzó el juicio contra un

El oscuro prontuario del líder de la banda de ladrones que cayó tras tirotearse con la Policía en una pool party

Darío Ezequiel Crivelli (46) se encuentra alojado en Unidad Penal 14 de General Alvear, donde cumple una extensa condena por dos homicidios. Sus antecedentes

El oscuro prontuario del líder

Quién es el expolicía que fue detenido por extorsionar y amenazar con facas a comerciantes de Florencio Varela

Fernando Gabriel Funes (34), que había formado parte de la PFA y de la Policía de la Ciudad, se presentaba ante sus víctimas como jefe de calle de la DDI Quilmes

Quién es el expolicía que
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
A 7 años de la

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador refuerza el control

El Salvador refuerza el control digital de medicamentos fiscalizados ante la ONU

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026