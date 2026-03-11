“El Chelo” del grupo Green fue acusado de violación: la denuncia y la pericia que ordenó la Justicia

Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del grupo Green

La Justicia avanza con las primeras medidas en la nueva denuncia por violación contra Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del grupo Green y un ícono de la cumbia argentina.

La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, una dependencia especializada en violencia de género, le tomó declaración esta mañana a la víctima, una mujer de 43 años, que denunció al cantante este martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo. Ante la fiscal, ratificó todos sus dichos.

En paralelo, la mujer entregó la ropa interior que vestía en el día del hecho al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense y atravesó una revisión médica; las prendas serán peritadas en busca del material genético de Torres. La investigación del hecho le fue encargada a la DDI de La Matanza de la fuerza provincial, a cargo del comisario Flavio Mariño.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza le prohibió al cantante acercarse a su denunciante. En el expediente también interviene la secretaria María Rosario Duro. Pecorelli se abocaba al hallazgo de filmaciones de cámaras de seguridad al cierre de esta nota para certificar el relato de la víctima.

Entrevista a la mujer que acusó de abuso al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz

La denuncia de la víctima

Infobae accedió a la denuncia de la mujer, conocida como Dulce Lilian y dedicada a las transmisiones por streaming de shows de artistas tropicales. La víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante. “Le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, se lee en el texto sobre la actitud del cantante.

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”, continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral”.

La mujer empujó a Torres. “El Chelo”, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

La condena por abusar de una nena de seis años

La fiscal Pecorelli también certificó la condena previa de Torres, que recibió cuatro años de prisión en abril de 2009, cuando el Tribunal Criminal Oral Nº6 de Morón lo condenó por abusar de la hija de seis años de una seguidora, que lo había acobijado en su casa en un momento de crisis.

La mujer tenía tres hijas, una niña de seis años y dos adolescentes. En octubre de 2006, Torres agotó su bienvenida: su anfitriona supuestamente lo encontró teniendo sexo con su hija del medio, por ese entonces de 15 años. Así, lo echó de su casa junto a su hija, según relatos del propio cantante, realizados a este cronista.

Sin embargo, fue finalmente condenado por estupro, abuso sexual simple, un hecho que el cantante siempre negó.

Torres desfiló por los penales de Olmos y Marcos Paz. Salió de prisión en el otoño de 2012. Antes de dejar su celda, tuvo un hijo con la hija de 15 de su fan, ya mayor de edad. La llevó a vivir a la casa familiar de los Torres en Villa Fiorito.