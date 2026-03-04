Detuvieron a dos motochorros colombianos indocumentados tras una persecución entre Colegiales y Villa Crespo

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados que protagonizaron robos en Colegiales: cayeron tras una intensa persecución

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros de nacionalidad colombiana y sin documentación, luego de una intensa persecución que se extendió entre los barrios porteños de Colegiales y Villa Crespo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo comenzó cuando se recibió una alerta sobre dos personas que se desplazaban en una moto blanca y negra, uno de ellos sin casco, y habían perpetrado asaltos en la zona de Elcano y Delgado, en Colegiales.

Casi de inmediato, efectivos de la Comisaría Vecinal 13-C de la Policía porteña se dirigieron al lugar. Sin embargo, el arresto no fue fácil: al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga a gran velocidad e incluso a través de calles en contramano.

Agentes de la Policía de la Ciudad detienen a uno de los dos motochorros colombianos indocumentados, acusados de robos en el barrio de Colegiales.

Durante la huida, los ladrones descartaron un celular y continuaron con la persecución por varias cuadras. Al llegar a la calle Acoyte, en dirección contraria, el conductor de la moto perdió el control cuando llegó a la intersección con Luis Viale, en el barrio de Villa Crespo.

Allí, la motocicleta impactó contra un móvil policial que participaba del operativo, lo que provocó la caída de ambos ocupantes sobre el asfalto.

Los sospechosos, al ser reducidos, no pudieron presentar documentación personal ni acreditaron la propiedad del rodado.

Policías de la Ciudad detienen al otro sospechosos, integrantes de la pareja de motochorros colombianos indocumentados, acusados de robos en el barrio de Colegiales

En el procedimiento se incautaron la moto Rouser 200, dos teléfonos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo. Ambos individuos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la justicia.

A raíz del choque, un efectivo policial resultó herido y debió ser asistido por el SAME. El uniformado fue trasladado al Hospital Durand donde recibió atención por politraumatismos.

La moto usada por los dos motochorros colombianos indocumentados detenidos por robos en el barrio de Colegiales

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, cuyo titular es el juez Martín Del Viso, con intervención de la Secretaría N° 142. La Justicia dispuso actuaciones por los delitos de robo, lesiones y daños.

“Extranjero que delinque se va. A estos dos motochorros colombianos los detuvimos por robar en Colegiales. Ya solicitamos su expulsión inmediata del país. Ley y orden”, escribió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en en la red social X.

El caso se conoce días después de que cinco ciudadanos chilenos fueran deportados tras ser detenidos en Neuquén y les encontraran un armamento oculto. Según confirmaron las autoridades, todos habían ingresado de forma ilegal y uno de ellos tenía un pedido de captura tramitado en su país.

Todo ocurrió durante un operativo que la Dirección Delitos realizó en un hotel ubicado sobre la Avenida Olascoaga de la capital neuquina. La intervención comenzó cuando los investigadores recibieron aviso sobre la presencia de los extranjeros en el hospedaje.

El grupo de extranjeros fue interceptado al salir del hotel. De esta manera, quedaron demorados debido a que las autoridades detectaron que había inconsistencias en sus datos filiatorios.

Según el comunicado emitido por la Policía de Neuquén, al momento de retirarle sus pertenencias, descubrieron que uno de los hombres portaba una pistola calibre 9 mm, dos cargadores, 48 municiones 9 mm y un cargador tambor para 50 cartuchos.

Mientras que la Fiscalía de Actuación Genérica secuestró el arma e imputó al sospechoso por tenencia ilegal de arma de fuego, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión inmediata del territorio argentino para todos los implicados.

A raíz de la medida judicial, los cinco chilenos fueron trasladados hacia la frontera. El procedimiento contó con un dispositivo especial de seguridad, donde los detenidos quedaron a disposición de las autoridades policiales chilenas.

Al mismo tiempo que confirmaron la participación de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile en el operativo, indicaron que uno de los involucrados fue detenido en Chile, debido a que en su contra había un pedido de captura vigente. A pesar de esto, no se dieron detalles sobre el tipo de delito por el que era buscado.