Crimen y Justicia

“Nuestra relación era tóxica”: qué declaró el hombre detenido por golpear y violar a su expareja en Pilar

Tras solicitar una ampliación de su indagatoria, Federico Balbuena (34) volvió a sentarse ante la fiscal Marcela Semería y contó detalles de las violentas discusiones que mantuvo con Camila

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Una de las brutales golpizas que Balbuena le propinó a Camila

En el marco de la investigación que encabeza la fiscal Marcela Semería por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género contra Federico Balbuena (34), el imputado solicitó ampliar su indagatoria y el último viernes volvió a sentarse frente a los investigadores. En ese contexto, brindó detalles de las violentas discusiones que protagonizó con Camila, su expareja, y se mostró arrepentido por lo sucedido, según confiaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

Luego de su negativa inicial para prestar declaración por los delitos que se le imputan, Balbuena decidió cambiar de abogado y de estrategia. Por eso es que, mientras continúa detenido, solicitó una nueva audiencia para declarar ante la fiscal Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar.

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Balbuena fue trasladado el último viernes en un patrullero de la Policía Bonaerense a la sede judicial y se sentó frente a la investigadora. Según se puede extraer de su declaración, a la que logró acceder este medio, el empresario del rubro automotor fue indagado por dos hechos puntuales, uno de los cuales fue revelado por la denunciante ante la fiscal Semería.

Video de seguridad muestra a un hombre sin camisa agachado sobre una persona en un sofá claro, en una sala con piso de madera y ventana
Camila, la denunciante, compartió un video en el que se observa una de las brutales golpizas que Federico Balbuena le propinó durante una discusión en su domicilio.

Fuentes del caso precisaron que el hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024 y nunca había sido denunciado por Camila. Sin embargo, ella aprovechó la causa para contar lo sucedido y presentar la constancia médica correspondiente. “Recuerdo que habíamos discutido porque me quería acompañar a hacer una verificación policial de un vehículo que había que vender. Ella se enoja porque no le permito acompañarme, yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo y me fui hasta Capital a hacer la verificación policial”, explicó el imputado.

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Tras realizar el trámite, Balbuena contó que se comunicó por teléfono con Camila y ella le dijo que estaba en el hospital a raíz de un fuerte dolor de cabeza. Ante esa situación, se subió a su auto y la pasó a buscar por el centro de salud.

Respecto al otro hecho de violencia, registrado el 13 de mayo del año pasado, Balbuena señaló que la pelea ocurrió en el domicilio de Camila, adónde él, siempre según su testimonio, había ido a buscar teléfonos y una computadora que la víctima tenía en su poder, y que contenían información de clientes de la empresa en la que eran socios.

Necesitaba entender la situación de determinados clientes que se presentaban diciendo que habían hablado con ella y no tenían respuesta o avances con respecto a la compra de los vehículos”, argumentó Balbuena.

En medio de la conversación entre ambos, Camila le habría reprochado a Balbuena por su reciente separación. “Ella me empieza a reclamar lo que siempre me reclamaba, que era por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella. Yo respondí que nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo mas conveniente era seguir separados”, declaró.

Captura de videovigilancia mostrando a dos personas con rostros borrosos forcejeando en el interior de una cocina con muebles blancos y electrodomésticos
Balbuena intentó ahorcar a su expareja.

Luego, Balbuena puntualizó que en esa situación se desató un nuevo hecho de violencia, del cual aseguró sentirse “arrepentido”.

Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien. Después de la pelea, fuimos a l a pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedía disculpas por no poder amarla, pero que era una buena chica, joven, y que ya se iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida, que la vida no se acaba por una separación”, expresó.

A pesar de la violencia previa, Balbuena contó que la situación derivó en relaciones íntimas entre ambos, algo que, según el imputado, era habitual en la pareja: “En ese momento, ella me abraza me decía que no la deje, y ahí hicimos el amor, nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”.

Según pudo saber este medio, Balbuena lloró durante su declaración y mostró signos de arrepentimiento en relación a los salvajes castigos a los que sometió a Camila. En ese sentido, no cuestionó el impactante video que la denunciante compartió en sus redes sociales, el cual muestra uno de los ataques que sufrió por parte de su expareja, pero tampoco emitió comentarios al respecto.

Cómo avanza la investigación

Con Balbuena tras las rejas, la fiscal Semería trabaja en conseguir todas las pruebas necesarias para pedir la prisión preventiva del imputado, la cual puede ser solicitada hasta 30 días después de su detención.

En ese sentido, la investigadora dispuso la realización de pericias psicológicas tanto al imputado como a la denunciante. Asimismo, aguarda contar con las declaraciones de más testigos propuestos por ambas partes.

Según reconstruyó la investigación, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

En su historial judicial, Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

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