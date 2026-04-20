El caso “Marita Fendrich”: acusaron a una tesorera de robar una suma millonaria del Banco Nación

El Banco Nación de San Pedro, donde ocurrió el supuesto robo

Mario Fendrich se convirtió en un ícono de la historia policial argentina cuando, en 1994, robó la sucursal del Banco Nación de la capital de Santa Fe en donde trabajaba como subtesorero. Hoy, 22 años después, un caso idéntico sacude a la ciudad bonaerense de San Pedro.

Allí, María Celeste Nellen, de 36 años, tesorera de la sucursal local del mismo banco, es acusada en la Justicia federal por robar, literalmente, fajos de dinero del tesoro del lugar, con un monto calculado en $40 millones de pesos. Imputada por el delito de peculado, o malversación de dinero público, Nellen podría ser condenada de 2 a 10 años de prisión, con una inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

La acusación, llevada adelante por el fiscal federal Matías Di Lello, se formalizó en una audiencia celebrada el jueves pasado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, en el marco del sistema acusatorio, donde participó la fiscal coadyuvante María Marta Poggio, así como la defensa de Nellen.

Según un documento del caso al que accedió Infobae, los supuestos robos ocurrieron hasta el 16 de octubre de 2025, cuando “se advirtió por otras autoridades del banco la faltante dineraria”.

Varios empleados de la sucursal San Pedro declararon en su contra. Afirmaron que la tesorera realizaba traspasos de fondos sin el correlato en traspaso físico de dinero. “Cuando se hizo el arqueo, estaba en otro planeta”, declaró uno de ellos.

Nellen, según la imputación, fue filmada en varias ocasiones en los presuntos robos. La sospecha es que la tesorera habría empleado ese dinero para liquidar pagos de sus tarjetas de crédito.

Su perfil de deudas es impactante: datos del Banco Central revelan que Nellen adeuda más de $90 millones a 14 organismos como bancos, financieras, empresas de microcrédito y préstamos de billeteras virtuales. El 40% de esta deuda corresponde al Banco Nación.

Mario Fendrich, el tesorero ladrón original

“En efecto, el día 31/7/25 fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en la entidad bancaria, dirigiéndose sola al recinto del tesoro del banco, retirando en esa oportunidad del tesoro RESERVA una suma de dinero que no se puede precisar, dirigiéndose posteriormente a la zona de carga de los cajeros automáticos, donde luego de buscar una bolsa de nylon ingresó el dinero en la misma, y se retiró de la entidad por la puerta de acceso de personal a las 12:47 horas, ocultando debajo de su campera la bolsa en la cual había colocado los fajos de billetes”, asegura el expediente.

Luego, regresó a la tarde a la sucursal. Allí, fue filmada ingresando dinero a una bolsa de nylon en su escritorio. Ese día, según descubrió el fiscal Di Lello, se realizó un movimiento de $10 millones del tesoro que Nellen administraba “que no se correspondía con el movimiento físico del dinero”.

Parte de las deudas de Nellen según el BCRA, expresadas en miles de pesos

Por otra parte, “el día 8 de agosto de ese mismo año se constató a través de las cámaras, el ingreso de Nellen al tesoro LIBRE, donde se la observó retirar varios fajos de dinero, para dirigirse posteriormente al sector de carga de los cajeros automáticos”. Ese mismo día, le habría entregado dinero a un cajero del banco para que liquide “al pago de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard titularidad de Nellen, por sumas de $8.400.000 y $7.600.000″.

Nellen pidió declarar en la audiencia ante el juez Villafuerte Ruzo, sin responder preguntas. Allí, por ejemplo, no habló del supuesto pago de las tarjetas. Sus abogadas, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet afirmaron que “no hay trazabilidad” sobre los 40 millones y aseguraron que existen irregularidades en los controles internos de la sucursal de San Pedro, según publicó el medio local La Opinión. Nellen, por lo pronto, se encuentra en libertad.