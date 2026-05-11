Crimen y Justicia

La Justicia habilitó testimonios clave y nuevas pruebas para el juicio al ex futbolista “Junior” Benítez por instigación al suicidio

La causa por la muerte de Anabelia Ayala suma pruebas fundamentales: realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas y analizarán evidencia digital, con el objetivo de esclarecer los hechos antes del inicio del debate oral

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Oscar Junior Benitez
Oscar Junior Benitez

El Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora resolvió habilitar la etapa de juicio oral en la causa contra Oscar “Junior” Benítez, imputado por instigación al suicidio en un contexto de violencia de género tras la muerte de Anabelia Ayala. El debate se desarrollará en al menos cuatro jornadas, será público y contará con la incorporación por lectura de numerosa prueba documental, pericial y audiovisual, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La causa avanzó luego del ofrecimiento de prueba realizado por las partes y la renuncia a la audiencia preliminar. El tribunal dispuso la citación de todos los testigos propuestos con vinculación directa al hecho investigado y admitió para el debate el acta de procedimiento, actuaciones médico-legales, documentación relacionada al deceso, informes toxicológicos, protocolo de autopsia y la declaración del imputado.

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Según lo resuelto, se autorizó la incorporación, sujeta a eventuales verificaciones de contradicciones, de videos, grabaciones de audio, capturas de pantalla, informes técnicos y periciales de cotejo de voz, además de tres CD resguardados bajo cadena de custodia.

El tribunal admitió informes del Registro Nacional de Reincidencia y antecedentes policiales, limitando su uso a la individualización de antecedentes para una potencial pena.

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Anabelia Ayala Junior Benítez
Anabelia Ayala

Al mismo tiempo, los jueces dejaron abierta la posibilidad de que las partes soliciten en el futuro el trámite de juicio abreviado previsto por el artículo 395 del Código Procesal Penal.

En el marco de diligencias suplementarias y con un plazo de hasta ciento veinte días, la fiscalía deberá actualizar y certificar antecedentes penales del imputado, mientras que el particular damnificado tendrá a su cargo solicitar copias certificadas de una causa conexa, recabar registros y grabaciones del servicio de emergencias 911 entre la medianoche del 31 de diciembre de 2023 y las 13:00 del 1 de enero de 2024, solicitar informes de causas penales relacionadas y realizar pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el acusado.

Entre las medidas autorizadas figura el pedido a la Cancillería argentina del resultado de un exhorto a los Estados Unidos de México, una autopsia psicológica de la víctima mediante perito de parte y el libramiento de oficio a Meta Platforms Inc. para la preservación de cuentas de redes sociales vinculadas a la investigación.

A solicitud de la defensa, se ordenó recabar información sobre el movimiento migratorio de Anabelia Ayala entre 2018 y 2023, informes de visitas y objetos ingresados a Oscar Benítez en la Alcaldía Departamental Almirante Brown, peritaje del teléfono móvil consignado y recolección de registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de la familia Ayala durante el período investigado. En caso de obtener imágenes, la Policía Científica deberá autenticar los videos y preservar copias forenses bajo cadena de custodia.

Respecto a la reconstrucción de hechos y secuestro de teléfonos celulares, el tribunal dispuso que solo se avanzará si la producción de prueba en el juicio lo justifica. Para el peritaje sobre el móvil de Benítez, la defensa deberá aportar los datos técnicos necesarios, ya que el teléfono de la víctima permanece bloqueado y el del acusado no pudo ser examinado por falta de software.

Si no prosperaron otras medidas de instrucción solicitadas, y la exhibición de material audiovisual o la identificación de familiares será evaluada durante la audiencia, al igual que la eventual reconstrucción en el lugar del hecho.

La audiencia de inicio del juicio oral y público será fijada una vez culminado el período de diligencias suplementarias. La investigación se centra en determinar si Benítez coaccionó a Ayala a quitarse la vida bajo un régimen de control, amenazas y vigilancia constante, hecho por el que ya fue condenado previamente por ejercer violencia y amenazas contra la familia de la joven. El expediente reúne pruebas documentales, pericias técnicas y testimoniales que serán clave durante el debate.

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