Violento robo a una familia en Villa Luzuriaga: hay cuatro detenidos

Una familia llevaba a la hija a una visita al médico y fue atacada por una banda

Una familia de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga fue víctima de un violento robo armado cuando salía de su casa este viernes por la mañana. Cinco delincuentes interceptaron a los padres y la hija de 10 años con discapacidad cuando se disponían a llevar a la menor a rehabilitación. Las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos tras una serie de allanamientos.

Todo ocurrió pasadas las 8 frente a un domicilio ubicado sobre la calle Perito Moreno, en el oeste de La Matanza. Los ladrones circulaban en un auto gris y se bajaron del vehículo usando pasamontañas, guantes, camperas o buzos y pantalones largos. Al menos dos de ellos portaban armas, según se observa en el video registrado por una cámara de seguridad que registró la secuencia.

En las imágenes se ve cómo los delincuentes amenazaron a los adultos mientras la niña permanecía sentada en la camioneta, incapaz de moverse por sus propios medios debido a su parálisis.

El robo se extendió por más de un minuto. Durante ese tiempo, la madre gritó insistentemente pidiendo que la dejaran sacar a su hija: “La nena, la nena, la nena por favor, la nena”, mientras la menor lloraba.

Los padres lograron subir a la camioneta para rescatar a la niña, mientras los delincuentes los apuntaban varias veces. Recién al percatarse de las dificultades físicas de la menor, los ladrones autorizaron que retiraran un triciclo especial de la caja del vehículo.

Finalmente, los asaltantes escaparon llevándose la camioneta Ford Maverick, el auto gris en el que se movilizaban y pertenencias de la familia, como billeteras y un teléfono celular. Poco después, la Policía Bonaerense llegó al lugar y en el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial La Matanza, con el fiscal Matías Marando a cargo.

El ataque ocurrió durante la mañana de este viernes

Los investigadores se movieron rápido y localizaron el teléfono robado en el Barrio Almafuerte, popularmente conocido como Villa Palito, un asentamiento ubicado en el extremo este de San Justo, cerca del Camino de Cintura y el límite con La Tablada y Ciudad Evita.

Tras la geolocalización del dispositivo, el fiscal ordenó allanamientos de urgencia en cuatro domicilios de “La Palito”, como suelen llamar a la zona los matanceros. Así, la Policía detuvo a cuatro hombres señalados como autores del hecho, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales.

Los sospechosos fueron identificados como Jonathan Alexander Katzer, de 29 años; Roberto Ariel Araujo, de la misma edad; Kevin Rodríguez de Carvalho Maciel, de 26; y Juan Miguel Saucedo, de 33.

Durante los allanamientos, además, las autoridades encontraron y secuestraron 200 teléfonos celulares, un equipo CPU, un DVR, monitores y un dron. Y un elemento que compromete a los detenidos: el celular robado a la familia.

Según los registros oficiales, dos de los detenidos no tienen antecedentes de empleo en blanco. Rodríguez de Carvalho Maciel y Katzer figuran sin trabajo registrado, aunque este último fue beneficiario de planes sociales. Araujo aparece relacionado con tareas en la construcción y en una fábrica de juguetes, mientras que Saucedo tiene antecedentes laborales en la confección de prendas de vestir.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por “robo automotor en poblado y en banda”, delito que está tipificado en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal, y prevé una pena de 3 a 10 años de prisión. En las próximas horas serán indagados.