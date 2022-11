Exclusivo: los videos secretos de la secta del yoga que mencionan a políticos, su bizarra película porno y un extraño “cumpleaños”

Parte del lote de videos incautado a la Escuela de Yoga Buenos Aires.

Décadas atrás, decían que el videocasette estaba muerto, que era obsoleto, pero algunas cintas viven para siempre.

A mediados del mes pasado, un viejo VHS ingresó en una de las caseteras de la división Trata de Personas de la Policía Federal, en el marco de una pericia ordenada por la Justicia federal. El video había sido incautado a la Escuela de Yoga Buenos Aires, acusada de ser una secta dedicada a la trata de personas y a desvalijar a sus fieles durante décadas.

Un efectivo se sentó y anotó, encargado de reportar su contenido. La cinta tenia un título, “Get Off Your Butts and Follow Me”, literalmente “Levanten El Traste y Síganme”. En la primera secuencia del film, dos mujeres bailan y hacen gestos pícaros con pintura de guerra y gorras militares. La estética es claramente propia de los años 90s, época donde las parodias prosperaron en el cine porno estadounidense.

El título, sin embargo, no figura en bases de datos enciclopedistas como IMDB o en los diversos sitios de contenido XXX. Es, según el informe de la PFA, una producción propia: se cree que los propios miembros de la secta la protagonizaron.

En las redadas realizadas por la PFA a comienzos de agosto último se incautaron al menos 4900 piezas de contenido audiovisual

Escenas de "Get Off Your Butts and Follow Me", la pelicula porno supuestamente producida por la secta.

La película fue una figura repetida, se encontraron varias copias en los diversos allanamientos a la secta liderada durante más de 30 años por el octogenario Juan Percowicz. Casi veinte de sus seguidores terminaron arrestados y procesados a comienzos de septiembre, en una acusación a cargo del juez Ariel Lijo que incluye los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por coerción, lavado de dinero. Según la imputación en su contra, la Escuela despojaba a sus víctimas de sus dólares, en llamados “sobres” donde podían llevarse diez mil a la vez El dinero se enviaba a Chicago, New York o Las Vegas para comprar propiedades, edificios enteros. Se encontró un VHS rotulado “Filial Las Vegas”, donde un hombre se ríe jocoso, rodeado de mujeres jóvenes.

En las redadas realizadas por la PFA a comienzos de agosto último se incautaron al menos 4900 piezas de contenido audiovisual entre cintas VHS, discos DVD, además de otros formatos mini VHS y mini CD. El 17 de octubre, la PFA entregó al Juzgado Federal N°4 un informe con el análisis de las piezas que pudieron analizar. La pericia es parcial. La Federal, por ejemplo, no cuenta con equipos para visualizar más de 500 mini VHS encontrados en varios objetivos. La gran mayoría del material visto se trata de charlas del líder, actividades grupales que no muestran ningún delito, además de viejas películas porno comerciales.

Pero también hay otras cosas, videos en donde se alardean vínculos con hombres poderosos de la política y los negocios, charlas de adoctrinamiento a chicos, montajes que retratan relaciones entre hombres mayores y mujeres que podrían ser sus nietas.

Esos videos, producidos a lo largo de treinta años, son, básicamente, la intimidad de la organización desplegada.

Te puede interesar: Así operaba la clínica trucha de la secta del porno sado: creen que drogaban a la fuerza a sus víctimas para silenciarlas

Entre el material encontrado hay viejas películas porno comerciales

En algunos videos alardean vínculos con hombres poderosos de la política y los negocios

"Calypso Billion": el video de la Escuela de Yoga donde alardea supuestos vínculos con Menem, De La Rúa y Bill Clinton.

Hay ritos que muestran el culto a la personalidad a Perkowicz. En una cinta, rotulada “Ceremoniales de la Subescuela de Terapeutas”, varios miembros vestidos con túnicas le encienden velas rojas montadas en botellas vacías de champagne a una imagen del líder para darle las gracias. Lo tratan de “padre” y “rey celestial”.

“Calypso Billion” es otra pieza fuerte. En este VHS en apariencia institucional, que data de mediados de los años 90, la Escuela de Yoga apunta a supuestas relaciones de poder. Menciona como presuntos contactos a Bill Clinton, Hillary Clinton, Amalita Fortabat, Carlos Menem, Fernando De La Rúa. Menem, incluso, es citado en el graph. “La Escuela de Yoga es la mejor ONG del mundo”, habría dicho. Clinton incluso posa con dos mujeres, lo que podría llevar a inferir que esas mujeres pertenecieron a la organización. Pero no consta en el expediente ninguna evidencia que apunte a una relación real de la Escuela de Yoga Buenos Aires y estas figuras. Y las imágenes no muestran intimidad alguna, pudieron ser tomadas de cualquier búsqueda en Google.

Te puede interesar: La “escuela de felicidad personal” donde la secta de Villa Crespo guardaba sus videos de porno sado

El DVD del cumpleaños.

La Escuela había institucionalizado como método de financiamiento la práctica del “geishado”, prostitución a un nivel absoluto, donde le lavaban el cerebro a mujeres para que se conviertan en las virtuales novias de empresarios y hombres ricos más de 50 años mayores que ellas. El “Departamento Novios”, lo llamaban en un dossier. Carlos Pedro Blaquier, patriarca de la familia detrás del ingenio Ledesma, investigado por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, hoy de 95 años, está sospechado de ser uno de ellos.

En otro video que data del 16 de octubre de 2004, un panel de cuatro jerarcas de la Escuela de Yoga, da una charla sobre el “geishado” a un auditorio de chicos. Parecen menores de edad, casi preadolescentes.

Un DVD con fecha del 11 de julio retrata el festejo de cumpleaños de una mujer joven, no tendría más de 25 años según su aspecto. La celebración ocurre en un salón del edificio de la calle Estado de Israel que la organización controlaba, una suerte de residencia. Allí vivían varios de sus principales miembros, entre ellos Susana Mendelievich, alias “Mendy”, detenida y procesada en la causa, el enlace de la secta con el tenor Plácido Domingo. Ese edificio fue allanado. En el noveno piso, por ejemplo, funcionaba una suerte de suite matrimonial, lugar de supuestos encuentros sexuales.

La cumpleañera es abrazada en el salón por un hombre canoso que lleva lentes. Tiene, por lo menos, 75 años. Habla en inglés, se ríe. No es argentino. Podría ser su abuelo. Pero no se comporta como su abuelo. En un momento, la besa en la cara efusivamente.

El ilusionista Carlos Barragán, acusado de ser el archivista de la secta.

Sin embargo, lo que no se encontró hasta el momento es un argumento clave para la defensa. Diversos escritos en la causa sostenían que los encuentros sexuales entre clientes de la secta y mujeres prostituidas eran filmados como métodos de extorsión. El ilusionista Carlos Barragán, allanado, detenido y procesado en el expediente, fue acusado de ser el archivista fílmico de la Escuela de Yoga, una versión que provenía de un denunciante en el expediente. El material encontrado en su casa de la calle Castro Barros no mostró nada al respecto. No se ve ningún encuentro sexual con personalidades conocidas en los VHS analizados: en su casa se encontraron cuatro mil cintas VHS y nueve discos rígidos externos entre otros dispositivos, de acuerdo a la causa.

Alfredo Oliván, su abogado defensor, afirma: “Lo que es llamativo es que pedimos toda la prueba testimonial posible, que se convoque a todo el personal que estaba en el allanamiento. Lo mismo personas de la Escuela de Yoga. Si se habla de episodios tan graves, deberían decir qué supieron. El Juzgado Federal N°4 dijo que no. Toda la prueba que surge del expediente que propusimos fue denegada. Solo se respondió: ‘Téngase presente’. Las supuestas víctimas de trata negaron todo, dijeron no ser víctimas de nada”. En paralelo, 58 personas realizaron una declaración conjunta ante una escribano público

El expediente se encuentra hoy en la Cámara federal, bajo distintas apelaciones. La última carta en las pericias no está echada. No solo restan por analizarse los contenidos de los mini VHS, entre los formatos más usado en los 90s para cargar en cámaras de filmación hogareña, sino también el material proveniente de computadoras y teléfonos celulares.

Seguir leyendo: