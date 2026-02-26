Imputaron por abuso al ex policía investigado por el hallazgo de un cadáver en la casa donde cumplía domiciliaria

Horacio Grasso quedó imputado en un caso de abuso sexual

El ex policía Horacio Antonio Grasso, actualmente investigado por el hallazgo de un cadáver oculto en un ropero de su departamento en Córdoba a mediados del año pasado, recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

El ataque hacia la mujer ocurrió en el mismo lugar donde un grupo de albañiles encontró el cuerpo de Milagros Micaela Basto, en julio de 2025, en avanzado estado de descomposición y envuelto en frazadas. De acuerdo con la atribución hecha por la fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, el hombre ahora fue acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.

Según el expediente, este último episodio ocurrió entre marzo y agosto de 2021 en el departamento de calle Buenos Aires al 300, en el centro de Córdoba. La víctima sostuvo que Grasso -quien cumplía prisión domiciliaria en ese momento por el crimen de Facundo Novillo Cancinos-, la habría convencido de su inocencia construyendo un vínculo de confianza. En ese contexto, la invitó a una cena en su domicilio, donde la habría drogado y posteriormente abusado sexualmente.

El abogado querellante Carlos Nayi sostuvo que su clienta fue “asaltada sexualmente luego de haber consumido una bebida”, y confirmó que la acusación quedó formalmente incorporada al expediente judicial, según informó El Doce. Esta acusación se suma a la ya existente por femicidio, a raíz del hallazgo del cuerdo de la joven de 22 años, conocida como “Pitu”, en el mismo departamento.

Horacio Grasso, el expolicía condenado en cuyo placard encontraron el cadáver de una chica desaparecida en Córdoba

Según la querella, la víctima del femicidio fue reportada como desaparecida entre noviembre y diciembre de 2024, en un contexto de extrema vulnerabilidad. Mauricia, la mamá de crianza de Micaela y madre de otros siete hijos, señaló los complicados años de su adolescencia: “A los 12 años comenzó a irse de casa y la buscábamos, no se quedaba quieta”. La mujer aseguró que “consumía desde chica y tampoco terminó sus estudios obligatorios”. “Todo se agravó cuando su pareja se suicidó, fue un golpe muy fuerte para ella y la llevó al fondo”, añadió la mujer respecto a la muerte del padre de su hijo, tres años antes del hallazgo del cuerpo.

El hallazgo del cuerpo de Milagros Basto ocurrió el 7 de julio de 2025, cuando un grupo de albañiles que realizaba refacciones en la vivienda del ahora imputado por el nuevo caso encontró un cuerpo oculto en un placard sellado con cemento. El grado de deterioro no permitía identificar ni el género de la víctima, por lo que el proceso de confirmación definitiva se extendió hasta el 14 de agosto, cuando los resultados genéticos permitieron identificar a Milagros Micaela Basto. La autopsia determinó que la muerte se habría producido aproximadamente seis meses antes del hallazgo.

Milagros Micaela Basto, de 22 años de edad, estaba desaparecida desde agosto de 2024 y confirmaron que sus restos eran los del placard del inmueble del expolicía

El crimen de Facundo Novillo Cancinos

El niño de seis años fue asesinado el 26 de marzo de 2007 tras recibir un disparo de FAL en la cabeza durante una balacera entre bandas narco rivales en los barrios Colonia Lola y Miralta. El menor iba en la parte trasera del Renault 12, conducido por Héctor Gregorio Avendaño, de 45 años, a quien acompañaba su pareja y madre del chico, Laura Cansino, de 35.

Grasso también fue hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa, lo que le generó antecedentes judiciales que antecedieron a la condena de 27 años de prisión por el asesinato. Posteriormente, en 2019, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria al argumentar problemas cardíacos que no podían ser tratados en el penal.