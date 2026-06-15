Senado: dudas por el ascenso de grado de un militar en una comisión que La Libertad Avanza confeccionó a gusto

El libertario y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto, junto a la radical Carolina Losada. Suelen empujar iniciativas a dúo. El primero quedó golpeado en la última sesión por la crisis que generó el propio oficialismo por un pliego judicial (Prensa Senado)

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, perdió el control del recinto días atrás -mientras aprovecha el caso Adorni para limar a su propio Gobierno- y le sumó un nuevo inconveniente a los hermanos Javier y Karina Milei por el ascenso del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. No se sabe aún si esto se repite en la Cámara alta, tras los groseros tropiezos del oficialismo legislativo -a cargo de la porteña- de las recientes semanas.

Bullrich terminó de ceder varios botones del comando tras el escándalo por un pliego judicial en el que su propio bloque, La Libertad Avanza, votó a favor, en contra y tuvo la abstención de la ex ministra de Seguridad. Complejo operar un futuro prominente para alguien que fractura en tres a una bancada de 21 integrantes. A esto se agrega que, desde hace meses, la otrora líder macrista no resuelve simples ascensos diplomáticos ya dictaminados, los cuales inhiben al resto en la carrera de la Cancillería. También aportó lo suyo Pablo Quirno.

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Otra lupa grande se direcciona hacia el presidente de la comisión de Acuerdos, el aparente “karinista” Juan Carlos Pagotto. Fue él quien pisoteó y no publicó el despacho judicial que generó el embrollo. Días atrás, por orden de la Casa Rosada, buscó acelerar las firmas. Si esto ocurriese el miércoles y, de aprobarse pronto en el recinto, el postulante quedaría a tiro de una idea que circuló por el Ejecutivo: ubicarlo como número uno del Ejército. El conflicto surgió por el inevitable freno que activó la oposición dialoguista, clave para que salga todo lo que desea Balcarce 50.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto al Canciller, Pablo Quirno. Desde hace meses no logran destrabar demorados ascensos diplomáticos

“En la última sesión tuvimos que aplazar la discusión de la ley de propiedad privada y quedó para los próximos días, si logramos llegar en paz al recinto. En vez de serenarse, Pagotto y Bullrich llamaron sin avisar a Acuerdos. Para un punto solo. Un delirio. Piensan que es gratis tomar el pelo a quienes suelen ayudar. Si llegamos a la comisión, espero no aparezcan nuevas cosas raras con el pliego”, sentenció un aliado a Infobae. La referencia apunta hacia informes periodísticos relacionados con supuestas irregularidades en compras militares.

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Lo más curioso es que, en Acuerdos, Bullrich sobrepasó todos los límites de convivencia -gracias a que fue avalada por el número en el recinto- y le aplicó al kirchnerismo una fuerte piña: de 17 lugares, le dejó dos en vez de cinco, que era el plan “original” avalado por oficialismo y dialoguistas. ¿Qué hizo la porteña? Como el cristinismo no se quería presentar a trabajar, le dio un lugar extra a la tucumana Sandra Mendoza, a la salteña Flavia Royón y al riojano Fernando Rejal.

Vale recordar que aquí es donde se inició el estallido por el pliego judicial que tanto dañó a la Casa Rosada y sobre el que se subió la ex ministra para hacer política. En la definición en el recinto y, luego de tanto drama, se abstuvo en vez de apoyar a una candidata observada sólo por ser familiar de un periodista que no cae bien en Balcarce 50.

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Ibáñez está propuesto para pasar de general de brigada a general de división. Tras ello, le restaría el grado de teniente general, que es el máximo. La oposición dialoguista se pregunta por qué tanto apuro y si vale la pena acompañar el miércoles con las firmas. A partir de ahí, se ramifica: por fuera de la dupla Milei, en el Senado hay quienes comentan que al ministro de Defensa, Carlos Presti, no le agradaría el ascenso en cuestión. En tanto, otros le restan importancia a las acusaciones y creen que el militar tiene una carrera sólida que le permite soñar con lo que la secretaria general de Presidencia tenía pensado tiempo atrás y, por ahora, se encuentra bloqueado.