Política

Senado: dudas por el ascenso de grado de un militar en una comisión que La Libertad Avanza confeccionó a gusto

Los libertarios buscaron sin éxito dictaminar rápido sobre el actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Tuvo que suspenderse una reunión en Acuerdos por falta de aliados, a quienes la porteña premió meses atrás. Allí, se dejó casi sin lugares al kirchnerismo. Nuevo intento el miércoles. El postulante es defendido por los hermanos Javier y Karina Milei

Guardar
Google icon
Se realizó una nueva jornada en contra de las falsas denuncias de los senadores nacionales Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto, en el salón Azul del Senado de la Nación, el martes 07 de Abril del 2026, buenos Aires, Argentina
El libertario y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto, junto a la radical Carolina Losada. Suelen empujar iniciativas a dúo. El primero quedó golpeado en la última sesión por la crisis que generó el propio oficialismo por un pliego judicial (Prensa Senado)

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, perdió el control del recinto días atrás -mientras aprovecha el caso Adorni para limar a su propio Gobierno- y le sumó un nuevo inconveniente a los hermanos Javier y Karina Milei por el ascenso del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. No se sabe aún si esto se repite en la Cámara alta, tras los groseros tropiezos del oficialismo legislativo -a cargo de la porteña- de las recientes semanas.

Bullrich terminó de ceder varios botones del comando tras el escándalo por un pliego judicial en el que su propio bloque, La Libertad Avanza, votó a favor, en contra y tuvo la abstención de la ex ministra de Seguridad. Complejo operar un futuro prominente para alguien que fractura en tres a una bancada de 21 integrantes. A esto se agrega que, desde hace meses, la otrora líder macrista no resuelve simples ascensos diplomáticos ya dictaminados, los cuales inhiben al resto en la carrera de la Cancillería. También aportó lo suyo Pablo Quirno.

PUBLICIDAD

Otra lupa grande se direcciona hacia el presidente de la comisión de Acuerdos, el aparente “karinista” Juan Carlos Pagotto. Fue él quien pisoteó y no publicó el despacho judicial que generó el embrollo. Días atrás, por orden de la Casa Rosada, buscó acelerar las firmas. Si esto ocurriese el miércoles y, de aprobarse pronto en el recinto, el postulante quedaría a tiro de una idea que circuló por el Ejecutivo: ubicarlo como número uno del Ejército. El conflicto surgió por el inevitable freno que activó la oposición dialoguista, clave para que salga todo lo que desea Balcarce 50.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto al Canciller, Pablo Quirno. Desde hace meses no logran destrabar demorados ascensos diplomáticos
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto al Canciller, Pablo Quirno. Desde hace meses no logran destrabar demorados ascensos diplomáticos

“En la última sesión tuvimos que aplazar la discusión de la ley de propiedad privada y quedó para los próximos días, si logramos llegar en paz al recinto. En vez de serenarse, Pagotto y Bullrich llamaron sin avisar a Acuerdos. Para un punto solo. Un delirio. Piensan que es gratis tomar el pelo a quienes suelen ayudar. Si llegamos a la comisión, espero no aparezcan nuevas cosas raras con el pliego”, sentenció un aliado a Infobae. La referencia apunta hacia informes periodísticos relacionados con supuestas irregularidades en compras militares.

PUBLICIDAD

Lo más curioso es que, en Acuerdos, Bullrich sobrepasó todos los límites de convivencia -gracias a que fue avalada por el número en el recinto- y le aplicó al kirchnerismo una fuerte piña: de 17 lugares, le dejó dos en vez de cinco, que era el plan “original” avalado por oficialismo y dialoguistas. ¿Qué hizo la porteña? Como el cristinismo no se quería presentar a trabajar, le dio un lugar extra a la tucumana Sandra Mendoza, a la salteña Flavia Royón y al riojano Fernando Rejal.

Vale recordar que aquí es donde se inició el estallido por el pliego judicial que tanto dañó a la Casa Rosada y sobre el que se subió la ex ministra para hacer política. En la definición en el recinto y, luego de tanto drama, se abstuvo en vez de apoyar a una candidata observada sólo por ser familiar de un periodista que no cae bien en Balcarce 50.

Ibáñez está propuesto para pasar de general de brigada a general de división. Tras ello, le restaría el grado de teniente general, que es el máximo. La oposición dialoguista se pregunta por qué tanto apuro y si vale la pena acompañar el miércoles con las firmas. A partir de ahí, se ramifica: por fuera de la dupla Milei, en el Senado hay quienes comentan que al ministro de Defensa, Carlos Presti, no le agradaría el ascenso en cuestión. En tanto, otros le restan importancia a las acusaciones y creen que el militar tiene una carrera sólida que le permite soñar con lo que la secretaria general de Presidencia tenía pensado tiempo atrás y, por ahora, se encuentra bloqueado.

Temas Relacionados

Pliegos militaresKarina MileiCasa MilitarPatricia BullrichSebastián IbáñezSenadoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio de días complejos, Adorni trabaja en el informe de gestión con el que busca cambiar el eje de la discusión

Sin agenda oficial, el jefe de Gabinete se prepara para asistir al Senado. Las fechas en análisis y la apuesta para enfrentar los intentos de remoción del cargo de la oposición

En medio de días complejos, Adorni trabaja en el informe de gestión con el que busca cambiar el eje de la discusión

Un año de Cristina Kirchner en prisión: los viajes de Máximo, la nueva consigna y otro “banderazo” en Parque Lezama

La militancia volvió a la esquina de San José 1111, con banderas y cánticos. El 20 de junio preparan una concentración con orador central. Y el líder de La Cámpora organiza una recorrida por el interior del país

Un año de Cristina Kirchner en prisión: los viajes de Máximo, la nueva consigna y otro “banderazo” en Parque Lezama

La encuesta que mira un sector del Gobierno sobre la situación de Manuel Adorni y las figuras que empiezan a crecer

La cúpula libertaria continúa sosteniendo al jefe de Gabinete, aunque se enfrentará a los intentos en el Congreso para destituirlo. Mientras tanto, vuelven a aparecer nombres para eventuales reemplazos y suman poder otros funcionarios

La encuesta que mira un sector del Gobierno sobre la situación de Manuel Adorni y las figuras que empiezan a crecer

“Luchadora incansable”: así despidió el arco político a Taty Almeyda

Desde Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, hasta Martín Lousteau, dirigentes y organizaciones expresaron su adiós a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora e histórica referente en la lucha por los derechos humanos

“Luchadora incansable”: así despidió el arco político a Taty Almeyda

Milei vuelve al interior: dos actos patrios en Rosario y Tucumán en medio del ruido político

Pese a la suspensión del Tour de la Gratitud, el Presidente visitará dos provincias. Hasta entonces no están previstas actividades partidarias. Además, tiene agenda en el exterior: España, Paraguay y Estados Unidos.

Milei vuelve al interior: dos actos patrios en Rosario y Tucumán en medio del ruido político

DEPORTES

Cómo es Fort Lauderdale, la “Venecia de América” que Lionel Messi eligió para vivir en los Estados Unidos

Cómo es Fort Lauderdale, la “Venecia de América” que Lionel Messi eligió para vivir en los Estados Unidos

La increíble historia detrás del artículo 3D que compró la AFA por la lesión que sufrió Dibu Martínez en su dedo: “Ojalá lo ayude a estar mejor”

La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Insólito: un youtuber se hizo pasar por una figura del Barcelona y firmó autógrafos a hinchas de España en la concentración

TELESHOW

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Fátima Florez sorprendió a Tinelli en Infobae Mundial: el divertido momento imitando a Shakira y Yanina Latorre

María Julia Oliván, a un año de su accidente: “En ese momento podría haberme muerto”

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi: “Podría haber estado en Videomatch”

El video de Gaspi hablando sobre su muerte que se volvió viral: “Se te apaga la tele y te fuiste”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el narcotráfico convirtió a la ciudad ecuatoriana de Manta en un “cementerio” de fiscales

Cómo el narcotráfico convirtió a la ciudad ecuatoriana de Manta en un “cementerio” de fiscales

Científicos alertan que una tormenta mató a 58 orangutanes y destruyó más de 8.300 hectáreas de bosque en Sumatra

Murió baleado un capitán del Ejército dominicano: hay dos detenidos

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Dependencia del río Lempa pone en riesgo la generación hidroeléctrica en El Salvador