Crimen y Justicia

Insólito: vecinos de Temperley frustraron un robo mientras reclamaban seguridad por el crimen de Agustín Rivero

Ocurrió el lunes por la noche, una hora antes de la marcha convocada por el robo y asesinato del joven. “Dale un par de bifes, se merece una patada ese rastrero“, le dijeron a la Policía mientras se llevaban arrestado al delincuente

Guardar
Un grupo de vecinos capturó a un ladrón en el barrio San José de Temperley, en la misma zona donde el viernes mataron a Agustín Rivero

A tres días del asesinato de Agustín Rivero, y una hora antes de comenzar una marcha de vecinos en repudio de la muerte del joven, un insólito hecho se vivió en el barrio San José, en la localidad bonaerense de Temperley.

A las 19.36 del lunes, dos delincuentes a bordo de una motocicleta abordaron a un hombre en el cruce de Ericson y Dinamarca, exactamente en el sitio donde, el viernes anterior fue asesinado Rivero, el estudiante de Administración de Empresas de 21 años.

PUBLICIDAD

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del robo ocurrido el lunes por la noche en el barrio San José de Temperley

Los vecinos, reunidos en ese punto clave del barrio, reaccionaron ante la nueva tentativa de robo. Ante la ausencia total de agentes policiales en la zona, lograron interceptar y retener a uno de los asaltantes, quien más tarde fue entregado a la policía tras ser abordado con insultos y violencia física por parte del grupo.

¡Dale un par de bifes a este gato, que nosotros no vamos a decir nada. Vas a ver cómo no le van a quedar ganas de robar. Se merece una patada ese rastrero!”, se escucha de parte de uno de los indignados vecinos mientras la Policía subía a un móvil al ladrón.

PUBLICIDAD

Una vecina de Temperley cuenta cómo atraparon a un ladrón que robó en la misma cuadra en donde el viernes asesinaron a Agustín Rivero

La detención ocurrió una hora antes de la manifestación convocada para exigir justicia por la muerte de Rivero ya que, a pesar de los reiterados pedidos de vigilancia reforzada, ninguna autoridad de la Estación de Policía de Lomas de Zamora asignó móviles adicionales a la zona, ni siquiera cuando la concentración vecinal estaba prevista para esa noche.

No se resistió a que le roben y lo mataron igual

Agustín Rivero fue asaltado y ejecutado el viernes por la noche por un grupo de cuatro delincuentes que buscaban robarle el celular cuando regresaba de la facultad.

Durante el ataque, registrado por cámaras de seguridad, se ve que la reacción inmediata de Agustín ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. La víctima tenía 21 años

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa y permanece bajo investigación.

Durante el seguimiento de los sospechosos posterior al crimen, la policía logró localizar antes de la medianoche tanto el Volkswagen Voyage negro usado en el asalto como una Renault Kangoo gris que habría servido de apoyo a la banda.

Primer plano de Agustín Rivero, un joven con cabello oscuro y sonrisa con frenillos, vistiendo una camiseta verde, posando frente a un fondo oscuro y de madera
Agustín Rivero, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.Z., cuya trágica muerte ha conmocionado a la comunidad académica que exige justicia por su memoria. (Facebook)

El Volkswagen Voyage fue hallado en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas (Avellaneda), mientras que la Renault Kangoo fue encontrada sobre Blas Pladeras y Camino General Belgrano (Monte Chingolo). Ambos vehículos habían sido robados ese mismo día: el Voyage, a las 16:00 en Lanús, y la Kangoo, minutos antes del homicidio en el barrio San José.

Una vecina de la víctima, Nadia Núñez, quien asistió a Rivero tras el ataque, relató que el joven no ofreció resistencia: “No se resistió en ningún momento, porque están diciendo que se resistió, que peleó. Agustín no se resiste, no es un nene que va a pelear”.

Los detenidos por el crimen

En el marco de la investigación, integrantes de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios llevaron adelante tareas de campo, levantamiento de rastros papilares y genéticos, y vigilancia de la zona donde se hallaban los vehículos.

Tras observar movimientos sospechosos en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús, los efectivos concretaron un allanamiento de urgencia. Allí, fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes de robo en Temperley y San José, según consignaron fuentes policiales a Infobae.

La policía incautó en el procedimiento dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Klein y zapatillas presuntamente usadas durante el asalto.

La pesquisa se concentra ahora en la localización de dos individuos identificados por la fiscalía como Alejandro Alexander (apodado “Lecoque”) y Matías Ezequiel Daller, quienes lograron huir. El caso quedó en manos de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la detención de los acusados por los delitos de homicidio criminis causa y robo agravado, ambos con el agravante de uso de arma de fuego y comisión en poblado y en banda.

Temas Relacionados

Protesta VecinalAgustín RiveroasesinatoTemperleybarrio San Josérobo frustradoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Dame la plata o te pego un tiro!“: la pesadilla de 19 segundos que vivieron los empleados de una panadería durante un robo

Ocurrió este lunes en un local de panificados ubicado en Rivadavia y Tres Arroyos, en Mar del Plata. La cámara de seguridad instalada en el interior del comercio grabó la secuencia completa y captó el rostro del asaltante

“¡Dame la plata o te pego un tiro!“: la pesadilla de 19 segundos que vivieron los empleados de una panadería durante un robo

Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy jueves en González Catán. El oficial, con rango de inspector, fue arrestado por la Policía Bonaerense. La UFI de Homicidios de la zona está a cargo de la causa. Por lo pronto, se descarta una legítima defensa

Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, detenida con más de 4500 dosis de droga

Luciano Rodríguez, que también fue aprehendido en la redada en Puerta de Hierro, reclama que le permitan abrir el kiosco y la metalera que dan sustento a su familia

“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, detenida con más de 4500 dosis de droga

Balearon a un condenado mientras cumplía arresto domiciliario en Mar del Plata

Mientras el joven se recupera, las autoridades intentan determinar si el disparo fue realizado dentro del domicilio. El preso no contaba con tobillera electrónica

Balearon a un condenado mientras cumplía arresto domiciliario en Mar del Plata

Investigan la muerte de un jubilado en Misiones y hay tres personas detenidas

Enrique Ramón Azamé fue encontrado con una lesión en el rostro en su vivienda de Posadas

Investigan la muerte de un jubilado en Misiones y hay tres personas detenidas
DEPORTES
Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28

Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Miami

El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

TELESHOW
Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Tiene 19 años, es modelo y descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría si fuese famosa

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

INFOBAE AMÉRICA

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

El régimen de Irán ejecutó a 21 personas y detuvo a más de 4.000 desde el inicio de la guerra

El rial iraní se hunde a mínimos históricos mientras el petróleo escala por la parálisis diplomática entre Washington y Teherán

EN VIVO: Trump lanzó un ultimátum a Irán ante el colapso del rial y el alza del petróleo

Las imágenes del momento en que el Servicio Secreto disparó contra el hombre que quería matar a Trump