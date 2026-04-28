Trata de personas, inmigrantes ilegales y tráfico: todo lo que encontró Gendarmería al detener un micro en Salta

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron una gran cantidad de hojas de coca y detectaron una presunta víctima de trata de personas durante la requisa de un micro en Salta

Personal del Escuadrón 45 “Salta” de la Gendarmería Nacional rescató a una adolescente que viajaba sin adultos responsables en un transporte público interceptado sobre la Ruta Provincial N.° 10, en la localidad de General Güemes, provincia de Salta. El colectivo había partido desde Jujuy con destino a Buenos Aires. A bordo viajaban también 13 extranjeros sin documentación que acreditara su ingreso legal al país. A su vez, los oficiales encontraron casi 300 kilos de hojas de coca.

Durante la inspección documentológica de rutina, los efectivos constataron que la joven no estaba acompañada por sus padres o algún responsable a cargo. Al registrar los equipajes, hallaron en el interior elementos de uso íntimo entre las pertenencias de la menor y sus acompañantes, lo que profundizó las sospechas sobre un posible caso de trata de personas.

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Miembros de la Gendarmería Nacional junto a los inmigrantes ilegales

De acuerdo con la información difundidad por la fuerza, el magistrado interviniente ordenó el traslado de la adolescente al Hospital de General Güemes para estudios médicos y, posteriormente, al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde permaneció internada con custodia policial. Una vez concluidas las actuaciones iniciales, fue entregada a la Dirección de Trata de Personas de la provincia para su asistencia y protección.

En el mismo procedimiento, los gendarmes secuestraron 280 kilos de hojas de coca en estado natural ocultos en un doble fondo de la bodega del vehículo, junto a 112 bultos de mercadería de origen extranjero. El operativo se encuadró en infracciones a la ley 25.871 de Migraciones, la ley 22.415 del Código Aduanero y la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

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La Fiscalía Federal de Salta ordenó la detención de los 13 extranjeros —ciudadanos colombianos— y dispuso su expulsión por el Paso Internacional de Aguas Blancas. Los dos conductores del colectivo y la coordinadora del viaje quedaron supeditados a la causa judicial.

Así encontraron los bultos con hojas de coca y mercadería extranjera

El caso se inscribe en una serie de procedimientos que vienen registrándose en el norte del país. A principios de marzo, personal de la Aduana —dependiente de ARCA— detectó 55 kilos y 763 gramos de marihuana ocultos en dos encomiendas procedentes de zonas limítrofes, durante controles de rutina en la Zona Secundaria Aduanera de Salta.

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Las irregularidades fueron advertidas por el peso y las características externas de los paquetes, que luego fueron sometidos a un escáner móvil. Las imágenes arrojaron indicios compatibles con sustancia orgánica en su interior, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal y la apertura de los bultos ante testigos.

La Fiscalía Federal de Distrito Salta tomó intervención de inmediato y ordenó el secuestro de la totalidad de la droga, distribuida en envoltorios compactos disimulados entre otros objetos. Según fuentes del organismo, la modalidad de ocultar estupefacientes en paquetería es una estrategia frecuente para evadir controles fronterizos y trasladar mercancía hacia otras provincias.

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El operativo se realizó en la Zona Secundaria Aduanera de Salta, donde el flujo de paquetería proveniente de la frontera norte constituye uno de los principales desafíos para las autoridades destinadas al control de tráfico ilegal.