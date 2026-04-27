Juicio a Felipe Pettinato: este lunes se conocerán los fundamentos de la condena por la muerte de Melchor Rodrigo

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 dará a conocer mañana los fundamentos de la condena a tres años de prisión que recibió Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022.

El pasado lunes 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle condenaron al artista a tres años de prisión en suspenso al considerarlo responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”. La pena incluye la sentencia a 9 meses de prisión que se le había fijado en abril de 2024 por abuso sexual simple.

En la audiencia se remarcó que, al no ir preso, durante tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que, una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del artista, con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N° 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

La resolución judicial tuvo un fuerte impacto en todas las partes. La querella, que representa a la familia de Melchor Rodrigo, había solicitado 15 años de prisión para Felipe Pettinato bajo la figura de “estrago doloso seguido de muerte”, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Tras conocerse el veredicto, los abogados de la madre del neurólogo, Delia Muzio, expresaron su “sorpresa negativa” y anticiparon la decisión de apelar la sentencia ante la Cámara de Casación. “Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”, le dijo Jaime Seoane, integrante del equipo legal de la familia, a Infobae.

De acuerdo con el letrado, luego de la condena “la familia quedó destruida y sin respuestas”. Seoane también apuntó contra el rol del Ministerio Público durante el proceso. “La verdad que el fiscal ya nos había sorprendido durante el juicio y el alegato”, señaló, en referencia a la actuación del fiscal acusador, Fernando Klappenbach.

El eje del desacuerdo pasa por la calificación del hecho: Felipe Pettinato llegó a juicio acusado por “estrago doloso seguido de muerte”, una figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión. Sin embargo, durante el debate, el fiscal sostuvo que no podía probar que el incendio en el departamento del imitador de Michael Jackson, ubicado en el barrio de Belgrano, hubiera sido provocado de manera deliberada y planteó una conducta culposa, es decir, sin intención de causar el resultado. Ese cambio redujo de manera significativa el marco penal posible y es uno de los puntos que la querella buscará revertir.

Delia Muzio, la madre de Rodrigo, tiene 81 años

El proceso judicial comenzó el 23 de febrero y se desarrolló a lo largo de seis audiencias por Zoom. Al igual que en la investigación, Felipe Pettinato mantuvo el silencio en todas las jornadas. En la audiencia final, cuando se le ofreció la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, respondió: “No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto”.

Tras conocerse la decisión del tribunal, el entorno familiar de Pettinato, que hasta entonces venía manteniendo un perfil bajo, habló con los medios.

Su hermana, Tamara Pettinato, utilizó sus redes sociales para expresar “tranquilidad de conciencia” y dejó en claro su respaldo y postura sobre el fallo: “Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, murió su amigo Melchor. Sin conocer aún los fundamentos de la sentencia, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente”, escribió.

También remarcó el impacto de la exposición mediática y la presión social, y sostuvo que atravesaron una doble batalla: la judicial y la mediática, en medio de señalamientos y versiones que —según planteó— no reflejaban la realidad.

En sintonía, su otro hermano, Homero Pettinato, describió el clima de sospecha social que recayó sobre la familia: “La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumecito nada más de las deudas que tenemos y los quilombos que pasamos, sería una historia totalmente diferente”, sostuvo. “Creo cien por ciento en la inocencia de Felipe”, cerró.