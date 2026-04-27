Un hombre asesinó de una puñalada a su vecino en Chaco

El hombre acusado de asesinar a un vecino de una puñalada en Resistencia, Chaco (Diario Chaco)

Un hombre de 39 años murió este domingo tras recibir una puñalada en el barrio Itatí de la ciudad de General San Martín, provincia del Chaco. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso señalado como presunto autor.

La víctima, identificada como Alejandro Javier Díaz, ingresó al hospital local con una herida punzocortante en la zona abdominal izquierda. Con shock e hipotensión, fue intubado y derivado al Hospital Perrando de Resistencia, pero falleció durante el traslado, en cercanías de la localidad de La Eduvigis.

Una vez que la Policía tomó conocimiento del hecho, se desplegó un operativo en la zona. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 13 en inmediaciones de calle Diputado Varela, con la intervención de efectivos policiales, personal del Gabinete Científico y autoridades judiciales, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco.

De esta manera, pudieron secuestrar un cuchillo tipo puñal de unos 48 centímetros de largo, prendas con manchas similares a sangre, documentación varia y un hierro de aproximadamente 1,50 metros con un cuchillo atado en uno de sus extremos, todos destinados a pericias.

Además, un hombre de 37 años, domiciliado en el mismo barrio, quedó aprehendido por disposición del Equipo interviniente. Al momento de su demora, se secuestró la vestimenta que llevaba puesta. La Policía continúa con la toma de testimonios para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Escalada de violencia en Chaco

Este no es el primer episodio violento que se registra en la provincia en lo que va del mes. De hecho, a mediados de mes, se reportaron tres crímenes en cuestión de horas.

Uno de los detenidos durante una madrguada sangrienta en Chaco

Otro de los asesinatos ocurrió cerca de las 3 sobre calle Montevideo al 1600, en Resistencia. Un tirador disparó contra un joven de 20 años, quien fue trasladado por civiles al hospital Perrando sin signos vitales. La Policía de Chaco detuvo a un hombre de 37 años como presunto responsable, quien permanece bajo arresto mientras avanza la causa.

Una hora después, en la esquina de la avenida San Martín y el pasaje Salta, en Fontana, una pelea multitudinaria terminó con un hombre de 47 años con heridas de bala. Sus familiares lo llevaron al hospital Luis Fleitas, donde los médicos confirmaron su muerte al momento del ingreso. Personal de la Comisaría 2ª retuvo a dos participantes del altercado e incautó un revólver presuntamente utilizado en el ataque. Por el caso, detuvieron a un menor de 17 años señalado, que fue trasladado al centro convivencial La Aldea Tres Horquetas —donde se alojan jóvenes en conflicto con la ley—. Mientas tanto, la Justicia ordenó encarcelar al presunto cómplice de 29 años.

San Martín y Salta, lugar de uno de los crímenes, en Fontana

Alrededor de las 6, un tercer homicidio se registró en la avenida Chaco al 3200, también en Resistencia. Efectivos de la Comisaría 5ª tomaron conocimiento de que un hombre de 30 años había recibido disparos durante un disturbio a la salida de una fiesta. Trasladado al hospital Perrando, los médicos de guardia confirmaron su fallecimiento poco después del arribo. La Policía de Chaco logró identificar a un presunto autor material del crimen.

La Fiscalía de Investigación Penal N.° 2, a cargo de Ana González de Pacce, asumió las instrucciones sumariales de este último caso. La magistrada dispuso la intervención del Departamento de Investigaciones Complejas y del Gabinete Científico para recolectar evidencia física y testimonial que permita reconstruir cada uno de los altercados.