Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: declara Pablo Jávega, quien reactivó la causa y halló el ADN del presunto asesino

La mujer fue asesinada en 2006

El jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, tendrá este lunes una jornada clave.

Desde las 14 —según está previsto en el cronograma de testigos— el tribunal presidido por Julieta Rinaldi escuchará al fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Marcelo Rivero, recordado por su rol en el debate contra Marcelo Macarrón en 2022. En ese proceso, Rivero no solo defendió la inocencia del viudo, sino que calificó de “irresponsabilidad funcional” y “cobardía” el hecho de haber llevado la causa a juicio con pruebas tan endebles.

Además, se esperan los testimonios del ex fiscal general de Córdoba, Darío Eugenio Vezzaro, y de la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Los fiscales en el banquillo de acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro

El tramo más esperado de la audiencia será, sin embargo, el testimonio del fiscal Pablo Jávega, que retomó la causa en los últimos años e impulsó la línea que terminó identificando al principal sospechoso: Roberto Bárzola, el parquetista que trabajó en la casa del country durante la semana en la que ocurrió el crimen de Nora.

El testimonio de Jávega será clave porque marca el contraste con las investigaciones anteriores. Fue quien reordenó el expediente y avanzó sobre el ADN que había quedado sin explotar durante años.

En una entrevista con este medio, Jávega —que tomó el caso a fines de 2022 e imputó al parquetista a fines de 2024— primero aclaró la cuestión del paso del tiempo. En este sentido, dijo que, si bien el Código Penal establece el plazo de 15 años para resolver un caso, también indica que la víctima fallecida debe ser representada por sus herederos, los encargados de ejercer sus derechos. Y esto es algo que no se cumplió.

“Facundo Macarrón (hijo de Nora) fue desvinculado del proceso entre 2007 y 2012 porque estaba siendo investigado. Después le pasó lo mismo a Marcelo Macarrón (viudo), que fue imputado y recién absuelto luego de un juicio en 2022″, contextualizó, demostrando que ambos fueron puestos en una posición de defensa.

“Durante ese intervalo de 12 años, la familia, por una actividad oficial estatal ajena, se vio privada de ofrecer prueba para acreditar el hecho y procurar identificar al autor. Es decir, tenemos ese tiempo a favor. Por eso la acción penal estaría vigente″, sumó.

Pablo Jávega

En diálogo con Infobae, el abogado de Marcelo Macarrón, Gustavo Liebau, se mostró expectante por la jornada de este lunes. “Será una audiencia importante”, anticipó. El letrado apuntó directamente a uno de los puntos más sensibles del expediente: la falta de avance sobre el ADN detectado en la bata hallada en la escena del crimen.

“Al día de la fecha, los fiscales no han explicado por qué razón no profundizaron esa línea de investigación en el 2012, cuando el FBI la informó, teniendo en cuenta que la genetista Nidia Modesti fue terminante al declarar que, de haber tenido la muestra de esa persona (Roberto Bárzola), podría haberla identificado como correspondiente a las encontradas en la escena del crimen. Además, la doctora Virginia Massuet, instructora de la causa, reconoció que luego de la elevación a juicio no se buscó más al autor material a pesar de la obligación que tenía Pizarro de hacerlo”, dijo Liebau.

De acuerdo con el abogado de Macarrón, se espera que esta audiencia tenga un perfil marcadamente técnico. Tanto Marcelo Macarrón como su hijo Facundo asistirán a la jornada, luego de haberse retirado en audiencias anteriores en las que —según señaló Liebau— se expusieron testimonios que los agraviaban o re victimizaban a Nora Dalmasso.

Marcelo Macarrón junto a su abogado Gustavo Liebau durante una de las audiencias del jury

El caso Dalmasso se convirtió con los años en uno de los expedientes más controvertidos del país. A lo largo de distintas etapas, la investigación avanzó sobre hipótesis que luego se debilitaron, mientras que otras líneas no fueron exploradas con la misma intensidad.

Javier Di Santo fue fiscal de la causa entre 2007 y 2015 y durante su gestión ordenó la detención de Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”, y de Facundo Macarrón. Miralles, que intervino entre 2016 y 2017, orientó la pesquisa hacia la hipótesis de un crimen por encargo. Por su parte, Pizarro, a cargo entre 2017 y 2019, sostuvo que el Marcelo Macarrón habría viajado desde Punta del Este para cometer el homicidio.

Ese recorrido, atravesado por cambios de enfoque y decisiones contradictorias, es el que ahora se analiza en el jury. El debate se realizará hasta el 8 de mayo para la producción de prueba y declaraciones. En total, están previstos 37 testigos. Los alegatos se realizarán el 11 y 12 de mayo y, si se cumple el cronograma, el veredicto se conocerá ese mismo día. El 28 será la lectura de los fundamentos.