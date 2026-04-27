Crimen y Justicia

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: declara Pablo Jávega, quien reactivó la causa y halló el ADN del presunto asesino

La audiencia comenzará a las 14 y será una de las más relevantes del proceso. La palabra del abogado de Marcelo Macarrón

Guardar
La mujer fue asesinada en 2006
La mujer fue asesinada en 2006

El jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, tendrá este lunes una jornada clave.

Desde las 14 —según está previsto en el cronograma de testigos— el tribunal presidido por Julieta Rinaldi escuchará al fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Marcelo Rivero, recordado por su rol en el debate contra Marcelo Macarrón en 2022. En ese proceso, Rivero no solo defendió la inocencia del viudo, sino que calificó de “irresponsabilidad funcional” y “cobardía” el hecho de haber llevado la causa a juicio con pruebas tan endebles.

Además, se esperan los testimonios del ex fiscal general de Córdoba, Darío Eugenio Vezzaro, y de la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro ﻿﻿Jury Fiscales Caso Dalmasso
Los fiscales en el banquillo de acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro

El tramo más esperado de la audiencia será, sin embargo, el testimonio del fiscal Pablo Jávega, que retomó la causa en los últimos años e impulsó la línea que terminó identificando al principal sospechoso: Roberto Bárzola, el parquetista que trabajó en la casa del country durante la semana en la que ocurrió el crimen de Nora.

El testimonio de Jávega será clave porque marca el contraste con las investigaciones anteriores. Fue quien reordenó el expediente y avanzó sobre el ADN que había quedado sin explotar durante años.

En una entrevista con este medio, Jávega —que tomó el caso a fines de 2022 e imputó al parquetista a fines de 2024— primero aclaró la cuestión del paso del tiempo. En este sentido, dijo que, si bien el Código Penal establece el plazo de 15 años para resolver un caso, también indica que la víctima fallecida debe ser representada por sus herederos, los encargados de ejercer sus derechos. Y esto es algo que no se cumplió.

“Facundo Macarrón (hijo de Nora) fue desvinculado del proceso entre 2007 y 2012 porque estaba siendo investigado. Después le pasó lo mismo a Marcelo Macarrón (viudo), que fue imputado y recién absuelto luego de un juicio en 2022″, contextualizó, demostrando que ambos fueron puestos en una posición de defensa.

“Durante ese intervalo de 12 años, la familia, por una actividad oficial estatal ajena, se vio privada de ofrecer prueba para acreditar el hecho y procurar identificar al autor. Es decir, tenemos ese tiempo a favor. Por eso la acción penal estaría vigente″, sumó.

Pablo Jávega, fiscal caso Nora Dalmasso Sinopsis: Pablo Jávega, fiscal caso Nora Dalmasso
Pablo Jávega

En diálogo con Infobae, el abogado de Marcelo Macarrón, Gustavo Liebau, se mostró expectante por la jornada de este lunes. “Será una audiencia importante”, anticipó. El letrado apuntó directamente a uno de los puntos más sensibles del expediente: la falta de avance sobre el ADN detectado en la bata hallada en la escena del crimen.

“Al día de la fecha, los fiscales no han explicado por qué razón no profundizaron esa línea de investigación en el 2012, cuando el FBI la informó, teniendo en cuenta que la genetista Nidia Modesti fue terminante al declarar que, de haber tenido la muestra de esa persona (Roberto Bárzola), podría haberla identificado como correspondiente a las encontradas en la escena del crimen. Además, la doctora Virginia Massuet, instructora de la causa, reconoció que luego de la elevación a juicio no se buscó más al autor material a pesar de la obligación que tenía Pizarro de hacerlo”, dijo Liebau.

De acuerdo con el abogado de Macarrón, se espera que esta audiencia tenga un perfil marcadamente técnico. Tanto Marcelo Macarrón como su hijo Facundo asistirán a la jornada, luego de haberse retirado en audiencias anteriores en las que —según señaló Liebau— se expusieron testimonios que los agraviaban o re victimizaban a Nora Dalmasso.

Marcelo Macarrón junto a su abogado Gustavo Liebau durante una de las audiencias del jury
Marcelo Macarrón junto a su abogado Gustavo Liebau durante una de las audiencias del jury

El caso Dalmasso se convirtió con los años en uno de los expedientes más controvertidos del país. A lo largo de distintas etapas, la investigación avanzó sobre hipótesis que luego se debilitaron, mientras que otras líneas no fueron exploradas con la misma intensidad.

Javier Di Santo fue fiscal de la causa entre 2007 y 2015 y durante su gestión ordenó la detención de Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”, y de Facundo Macarrón. Miralles, que intervino entre 2016 y 2017, orientó la pesquisa hacia la hipótesis de un crimen por encargo. Por su parte, Pizarro, a cargo entre 2017 y 2019, sostuvo que el Marcelo Macarrón habría viajado desde Punta del Este para cometer el homicidio.

Ese recorrido, atravesado por cambios de enfoque y decisiones contradictorias, es el que ahora se analiza en el jury. El debate se realizará hasta el 8 de mayo para la producción de prueba y declaraciones. En total, están previstos 37 testigos. Los alegatos se realizarán el 11 y 12 de mayo y, si se cumple el cronograma, el veredicto se conocerá ese mismo día. El 28 será la lectura de los fundamentos.

Temas Relacionados

Nora DalmassoMarcelo MacarrónJuryÚltimas NoticiasPablo Jávega

Últimas Noticias

Juicio a Felipe Pettinato: este lunes se conocerán los fundamentos de la condena por la muerte de Melchor Rodrigo

El pasado 20 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 condenó al imitador de Michael Jackson a tres años de prisión en suspenso al considerarlo responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”. No irá preso

Juicio a Felipe Pettinato: este lunes se conocerán los fundamentos de la condena por la muerte de Melchor Rodrigo

Un chico de 14 años amenazó a la directora de su escuela en redes y la Policía allanó su casa en Morón

La Justicia dispuso identificar al adolescente y a sus adultos responsables, mientras el alumno deberá continuar su educación en modalidad virtual durante la investigación, quedando en duda su continuidad en la institución

Un chico de 14 años amenazó a la directora de su escuela en redes y la Policía allanó su casa en Morón

Mataron a quemarropa a una mujer en Rosario: tocaron la puerta, se asomó por la ventana y le dispararon

Familiares relataron que la víctima había recibido amenazas previas. Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis

Mataron a quemarropa a una mujer en Rosario: tocaron la puerta, se asomó por la ventana y le dispararon

Robo comando en un depósito de Lanús: se hicieron pasar por policías y robaron $20 millones

Sucedió en un depósito logístico de Mercado Libre. Los delincuentes redujeron a una decena de trabajadores y vaciaron dos cajas fuertes. Todavía están prófugos

Robo comando en un depósito de Lanús: se hicieron pasar por policías y robaron $20 millones

Apareció la nena de 4 años que buscaban en Bariloche: estaba en buen estado de salud

La menor fue hallada junto a su madre, a bordo de un colectivo de larga distancia rumbo a Azul, provincia de Buenos Aires

Apareció la nena de 4 años que buscaban en Bariloche: estaba en buen estado de salud
DEPORTES
Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

Golpes de puño, patadas y heridos: la feroz batalla campal en un partido de juveniles del fútbol argentino

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Pacífico Oriental: 3 traficantes fueron abatidos

Una ruta turística te lleva directo al aroma del café salvadoreño

Con “DUALELS” la educación superior de El Salvador avanza hacia las prácticas profesionales desde el primer año de carrera