Crimen y Justicia

“Si estás decidido a sanar, escribinos”: denunciaron a un chef naturista por ofrecer un curso para curar el cáncer

El abogado Jorge Monastersky pidió investigar a Pablo Armenti por ofrecer asesorías alimentarias pagas a pacientes oncológicos y promocionar en redes sociales un método para acompañar la curación de la enfermerdad. La denuncia sostiene que sus mensajes pueden poner en riesgo la salud pública

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Denunciaron a un chef naturista y asesor alimentario que ofrece un método para sanar el cáncer

Un chef naturista que promociona en redes sociales cursos pagos con asesoría alimentaria para personas con cáncer, bajo la consigna “Si estás decidido a sanar, escribinos”, fue denunciado penalmente en las últimas horas ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Monastersky tras ser notificado del caso por medio de la nutricionista Romina Pereiro, quien manifestó preocupación por el alcance y el contenido de las publicaciones realizadas por Pablo Armenti en Instagram y en su sitio web. Allí, Armenti, que se define como chef naturista y asesor alimentario en procesos oncológicos, ofrece una “asesoría de cuatro meses” y sostiene que “sanar el cáncer es una decisión”.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°34, según pudo saber Infobae. El letrado pide que se investigue la posible existencia de delitos como "estafa, ejercicio ilegal de la medicina o del arte de curar, charlatanismo médico, y cualquier otra figura penal aplicable, en atención al grave riesgo para la salud pública como bien jurídico tutelado".

De acuerdo a la denuncia, Armenti promociona desde hace años servicios y cursos pagos dirigidos especialmente a personas con cáncer y a sus familiares. En el mensaje que acompaña el video denunciado, señala: “Tenés un equipo a disposición y tenés la mejor posibilidad económica de la historia. Solo falta que te decidas”.

También ofrece un descuento del 50% para los primeros inscriptos cada mes y afirma que trabaja junto a un equipo que incluye a un médico, Damián Vanzini, y a otros colaboradores.

El contenido de la denuncia puntualiza que el denunciado utiliza conceptos y terminología vinculados a la medicina, presentando su propuesta como “medicina integrativa”. Asegura brindar mensajes ilimitados, encuentros virtuales o presenciales y planes alimentarios personalizados.

El mensaje central, remarcan los denunciantes, se orienta a convencer a personas en situación de extrema vulnerabilidad de que pueden curarse si siguen su método, a cambio de un pago.

Hombre con barba y chaqueta de chef colorida presentando un curso de cocina con imágenes de varios platos saludables y texto informativo
Pablo Armenti promocionando uno de los cursos que ofrecía allá por agosto de 2022

Según la presentación, la actividad de Armenti no se limita a una mera opinión sobre hábitos saludables, sino que configura una oferta comercial que promete implícitamente la sanación del cáncer y que se dirige directamente a pacientes oncológicos. Esto, advierte la denuncia, puede inducir a dejar tratamientos médicos, postergar terapias indicadas por profesionales o confiar en métodos no validados científicamente, con el riesgo de agravar la enfermedad.

En su perfil público, el denunciado asegura tener una trayectoria de más de 15 años en el ámbito de la gastronomía naturista y la asesoría alimentaria. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 55.000 seguidores, promociona desde 2020 distintos métodos para “sanar el cáncer”. En 2022, por ejemplo, ofrecía un curso llamado “Cocina para Sanar”, donde aseguraba que sus técnicas podían trasladarse a cualquier persona, incluso a quienes no padecen cáncer.

Años antes, en 2018, cuando todavía no compartía contenido dirigido hacia pacientes oncológicos, publicitaba un “profesorado de alimentación saludable” con clases sobre técnicas gastronómicas, selección de productos naturales y planes detox.

La denuncia solicita a la fiscalía que investigue la identidad y habilitación profesional de quienes integran el equipo que acompaña a Armenti y que se resguarde toda la evidencia digital relacionada con los posteos, historias, publicaciones y mensajes difundidos.

También requiere la intervención de áreas de ciberdelito para preservar la información y de los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar el alcance y los riesgos de la actividad denunciada.

Entre las medidas propuestas, se pide que se identifique a posibles clientes o víctimas y que se certifique la autenticidad de los contenidos publicados. Además, la denuncia plantea la posibilidad de que la fiscalía disponga allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos vinculados a la actividad.

La presentación judicial sostiene que se encuentra comprometida la salud pública y que la intervención urgente resulta necesaria ante el riesgo que representan estas ofertas para personas con enfermedades graves como el cáncer.

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