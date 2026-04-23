Sociedad

María O’Donnell: “Quiero que nuevas generaciones entiendan qué fue Montoneros”

El nuevo libro de María O’Donnell, presentado en Infobae a la Tarde, recurre a fotos, panfletos y archivos para acercar la historia de Montoneros a un público que solo conoce relatos fragmentados

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El nuevo libro de María O’Donnell, presentado en Infobae a la Tarde, recurre a fotos, panfletos y archivos para acercar la historia de Montoneros a un público que solo conoce relatos fragmentados

En Infobae a la Tarde, la periodista María O’Donnell analizó el recorrido de Montoneros y explicó cómo su nuevo libro busca recuperar la memoria visual y documental de la organización, focalizando en la complejidad del fenómeno y la transmisión generacional del debate.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, O’Donnell detalló el proceso detrás de “Montoneros, una historia visual”, un libro que combina texto, fotografías, documentos y material inédito para reconstruir desde el asesinato de Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta.

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María O'Donnell
El libro ‘Montoneros, una historia visual’ de María O’Donnell rescata archivos, fotos y documentos inéditos sobre la organización armada (Planeta)

El desafío de narrar a Montoneros para nuevas generaciones

O’Donnell reconoció la dificultad de condensar una historia tan discutida y fragmentada: “Me di cuenta que, sobre todo desde lo periodístico, había muchos episodios y pocos lugares donde decir: bueno, y si quisiera saber cuál es la historia de Montoneros. Una breve historia de Montoneros, ¿adónde voy?”. La autora apostó a un formato visual y didáctico como estrategia para acercar el tema a públicos más jóvenes: “Tengo ganas de tratar de contar de una manera que también atraiga a nuevas generaciones. Lo aspiro a eso también”.

El trabajo no elude la complejidad del fenómeno: “Era una guerrilla originalmente integrada por católicos, inserta en un movimiento de masas como era el peronismo. Montoneros tiene muchas particularidades”.

La autora repasó el contexto de proscripción del peronismo y la clandestinidad que marcó el nacimiento de la organización: “Después del golpe se prohibía mencionar a Perón, se prohibía mencionar a Evita. El peronismo se iba pasando de generación en generación, de una manera muy soterrada”.

(Infobae en Vivo)
María O’Donnell analiza el surgimiento de Montoneros en un contexto de proscripción del peronismo y clandestinidad política en Argentina (Infobae en Vivo)

De Aramburu a Rucci: rupturas, traiciones y tragedias

El libro recorre los hechos centrales que definieron la historia de Montoneros, desde el secuestro y asesinato de Aramburu hasta la muerte de José Ignacio Rucci. “Montoneros entra al peronismo matando a Aramburu y se va matando a Rucci”, lanzó Tomás Trapé durante el programa. O’Donnell matizó: “Es muy raro que una guerrilla se declare peronista, porque las guerrillas eran de izquierda. El peronismo era entendido como un obstáculo para la revolución porque dejaba contentos a los obreros. Y estos, los fundadores, eran católicos. Era una mezcla rarísima”.

La autora analizó la fractura interna tras el asesinato de Rucci: “Para Perón ese es un punto definitivo de ruptura. No creo que haya sido para Montoneros una forma deliberada de irse del peronismo. Después Firmenich dice: ‘Le dimos la excusa a la derecha peronista para que nos masacrara’”.

El libro documenta cómo la organización fue cambiando de formato y estrategia: “Montoneros tiene distintos momentos, pero sobre todo en el 75, donde ellos deciden salir a batallar contra Isabel, la herencia de Perón, y lo hacen con algunos atentados”.

La visualidad del libro refuerza el clima de época: “Montoneros tenía grandes periodistas y grandes escritores. Rodolfo Walsh, Horacio Verbitsky… Le prestaron mucha atención a la creación de medios gráficos. Era una época en la que, para aprender tácticas o interferencias en las antenas del Mundial 78, había manuales escritos y dibujados”.

Imagen monocromática de una gran multitud en una manifestación. Se observan pancartas con "Montoneros", "Perón o Muerte" y "Viva la Patria". Algunas personas están sentadas
La autora subraya la importancia de la transmisión intergeneracional y el debate informado para reflexionar sobre la violencia política argentina (María O'Donnell/Fernando Rapa/Editorial Planeta Argentina)

La juventud, el peronismo y el lugar de la memoria

Sobre el papel de la juventud en la política, O’Donnell reflexionó: “Era una juventud que creía en la lucha armada, que tenía una voluntad muy grande de cambio. Cuando la juventud se moviliza en su tiempo y en su momento genera cosas muy disruptivas y también reacciones muy fuertes”. En la comparación con movimientos actuales como La Cámpora o la Fuerza del Cielo, la periodista observó: “Todo movimiento político que quiera empujar hacia adelante necesita tener entre sus fuerzas necesariamente algún sector de la juventud”.

El libro recopila documentos internos de la guerrilla sobre manejo de armas, tácticas de combate y debates ideológicos. “Yo no cambiaría una coma de la sentencia del 85, el juicio a las juntas, habiendo escrito este libro que siento que no se ahorra nada de lo que pasó, sobre todo en el 75”, afirmó. Al hablar de memoria histórica y transmisión, subrayó: “Me parece que la mejor manera de entrar en la discusión es con un debate informado. Lo que aspiro es a la comprensión del momento histórico. Después cada uno sacará sus conclusiones”.

El volumen será presentado con material audiovisual y de archivo el 2 de mayo en la Feria del Libro, en una apuesta por reforzar los puentes entre generaciones y sumar nuevas perspectivas al debate sobre la violencia política argentina.

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