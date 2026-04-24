Marcha y pedido de justicia a casi un año de la muerte de un futbolista tras una operación de rodilla

El proceso judicial incluye presentaciones de peritajes y nuevas declaraciones para determinar responsabilidades profesionales en la muerte de Nuin

En junio del año pasado, el mundo del fútbol quedó consternado por la muerte de Camilo Nuin, el joven de 18 años, jugador de la reserva de San Telmo. Falleció durante una operación de rodilla en la Clínica Espora de Adrogué. La familia de Nuin y allegados convocaron a una marcha para exigir respuestas y esclarecimiento sobre lo ocurrido.

Según relataron los padres y los compañeros de Nuin, el futbolista se lesionó durante un entrenamiento, el mismo día que su entrenador de la reserva le informó que comenzaría a practicar con la primera división. Durante esa práctica, se rompió la rodilla de forma accidental.

Tres meses después, ingresó a la mencionada clínica para la intervención quirúrgica, siempre acompañado por su padre. Apenas concluyó la operación, el anestesista comunicó a la familia que Camilo había fallecido en la sala de operaciones.

La familia de Camilo Nuin y sus allegados convocaron a una marcha para exigir justicia por su muerte durante una operación de rodilla

El padre de Nuin indicó en declaraciones a la prensa que notó movimientos inusuales del equipo médico: “Vi personas entrando y saliendo de la sala. Minutos más tarde, el médico salió y me dijo: Sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su hijo falleció”. La familia sostiene que hubo mala praxis y reclama una investigación exhaustiva para determinar eventuales responsabilidades profesionales.

La muerte de Nuin motivó un pedido unánime de justicia por parte de sus familiares, allegados y distintos sectores del fútbol argentino. Los padres insisten en que recibieron explicaciones contradictorias y que aún no obtuvieron respuestas detalladas sobre lo ocurrido en el quirófano. El caso está siendo investigado por la fiscalía de Lomas; la causa analiza si existieron irregularidades médicas durante la intervención.

El ámbito futbolístico también expresó su malestar. Compañeros del club de Nuin, entrenadores y deportistas señalaron la frecuencia con la que los jugadores se someten a cirugías similares y el riesgo inesperado que supone el desenlace ocurrido.

El joven futbolista de San Telmo falleció tras una intervención quirúrgica en la Clínica Espora de Adrogué en junio del año pasado

Este viernes 24 de abril, a las 10.00, se llevará addelante una convocatoria en la puerta de la Clínica Espora de Adrogué. La protesta continuará con una concentración ante la fiscalía de Lomas. Familiares, amigos, compañeros de equipo y miembros de la comunidad buscarán visibilizar el reclamo y exigir esclarecimiento de los hechos.

La familia insiste en que “para ellos ya sienten una sentencia y tiene que ver con la culpabilidad que encuentran en los médicos”. La justicia, por su parte, sigue recabando datos y testimonios para determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Nuin durante el procedimiento quirúrgico.

El proceso judicial avanza con presentación de peritajes y nuevas declaraciones, mientras la familia solicita que no se cierre el caso sin esclarecer los motivos del fallecimiento de Camilo Nuin.

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