Así actuaba la “Banda del Quini”, una organización de peruanos que estafó a mujeres por USD 400 mil

La Policía de la Ciudad a la “Banda del Quini”, integrada por peruanos, que estafó a mujeres por 400 mil dólares

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un hombre y una mujer, de origen peruano, acusados de integrar la “Banda del Quini”, una organización acusada de perpetrar al menos 16 estafas contra mujeres, a las que les robaron unos 400 mil dólares. Hay una cómplice que permanece prófuga.

El operativo fue resultado de una investigación de más de dos años, llevada adelante por la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la fuerza de seguridad, que dejó como resultado la detención de un hombre de 51 años y una mujer de 50, parientes entre sí, tras una serie de allanamientos en los barrios porteños de Balvanera y Belgrano, y en la localidad bonaerense de Beccar.

Según los investigadores, el botín acumulado ascendió a 386 mil dólares, 5.050 euros y casi cinco millones de pesos. El dinero proveniente de las estafas era convertido a dalasi, la moneda oficial de Gambia, y transferido posteriormente a Italia, España y Perú.

Uno de los presuntos miembro de la "Banda del Quini" durante el operativo que desbarató a la organización de estafadores peruanos

Los estafadores, de acuerdo con la investigación, buscaban en la calle a una mujer mayor, sola y de apariencia vulnerable. Si bien tenían variantes para actuar, la mayoría de las veces una de las delincuentes se hacía pasar por analfabeta y decía que tenía un billete de lotería o del “quini” premiado por cobrar.

Una cómplice intervenía afirmando que el billete era ganador, y ambas persuadían a la víctima para que las llevara a su domicilio. Allí, bajo diferentes pretextos, una de las delincuentes distraía a la mujer mientras la otra buscaba dinero o joyas. El hombre aguardaba a distancia, preparado para intervenir en caso necesario.

Algunos de los dispositivos secuestrados a la banda

En ocasiones, los delincuentes usaban drogas para confundir a las víctimas. Se comprobó que los acusados cometieron al menos 16 hechos bajo este modus operandi, con mujeres como blanco habitual.

El primer episodio ocurrió el 23 de enero de 2023, cuando las dos mujeres engañaron a una vecina del barrio de Balvanera con la excusa de que poseían un billete premiado por 600 mil pesos. Tras acceder a la vivienda, una de ellas solicitó agua en la cocina, mientras la otra revisaba el inmueble. Al retirarse, la víctima notó el faltante de 1.500 dólares.

Parte de los dólares encontrados a la "Banda del Quini"

En otro caso, el 24 de septiembre de 2023, los estafadores abordaron a la víctima con un arma, ingresaron a su domicilio y sustrajeron dinero y alhajas. Durante la investigación, los oficiales reunieron imágenes de los sospechosos, incluyendo una fotografía en un restaurante donde se los observa mientras se repartían el botín.

Tras reunir suficientes pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martín Yadarola y la Secretaría de Mariano Dalbosco Lacava ordenó tres allanamientos con apoyo de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

La Policía de la Ciudad incautó un reloj durante los operativos

Durante los procedimientos en Balvanera, Belgrano y el barrio La Angelita de Beccar, se secuestraron casi siete millones de pesos, 590 soles peruanos, 713 dólares, 20 euros, 17.000 dongs vietnamitas, tabletas sedantes, una tarjeta bancaria del BCP de Perú, tickets de movimientos bancarios, y prendas utilizadas en los hechos. También fueron incautadas alhajas, celulares y notebooks.

Numerosos fajos y billetes sueltos de diversas denominaciones de pesos argentinos y otras monedas fueron secuestrados durante los operativos

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos y estableció embargos por 550 millones de pesos para la mujer y 180 millones para el hombre. Fueron imputado por los delitos de asociación ilícita y estafa

La investigación sigue en curso mientras las autoridades buscan a la tercera integrante de la banda, señalada como pieza clave en la organización.