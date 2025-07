La reserva de San Telmo volvió a jugar después de la muerte de Camilo Nuin: el emotivo homenaje

La Reserva de San Telmo volvió a jugar despúés de la muerte de Camilo Nuin

La tristeza aún envuelve a la comunidad del fútbol argentino, pero en el césped de Monte Castro se vivió un momento cargado de simbolismo. La Reserva de San Telmo enfrentó a All Boys en su regreso a la cancha tras la impactante pérdida de Camilo Nuin, un joven de 18 años que falleció el pasado 25 de junio durante una operación en su rodilla.

El homenaje comenzó antes de que el balón rodara. Los jugadores saltaron al campo con remeras blancas estampadas con el rostro de Camilo, dos cuadros con fotografías del juvenil vistiendo la camiseta de San Telmo y una emotiva pancarta que resumía el sentimiento colectivo: “Camilo Ernesto Nuin, en nuestro corazón por siempre”. Además, en sus camisetas lucieron un crespón en el pecho junto a la inscripción “Hasta siempre, Camilo”, y su nombre fue colocado bajo los números en la espalda como un recordatorio duradero.

La dedicatoria de uno de sus compañeros

El partido dejó emociones encontradas. Aunque el resultado no fue favorable, hubo un gol que marcó el momento más significativo del encuentro. El autor, Román González, dedicó el tanto de forma conmovedora: se arrodilló y levantó su mirada al cielo, recordando a su compañero. Este gesto se transformó en un símbolo de unión y despedida y no tardó en generar una oleada de mensajes en redes sociales, donde la hinchada y el público en general expresaron su apoyo al equipo y a la familia de Nuin.

Así, a ocho días de la tragedia que conmovió al fútbol local, San Telmo convirtió cada detalle de ese encuentro en un tributo. Camilo, aunque físicamente ausente, estuvo más presente que nunca en el corazón de todos los asistentes y jugadores.

Cuadros, remeras y una bandera especial, el recuerdo para Camilo Nuin

“Esta mañana, mientras estaba siendo operado de la rodilla, falleció Camilo Nuin, jugador de la Reserva del Club Atlético San Telmo. Las causas aún no fueron determinadas. Profundo pesar entre quienes compartimos horas con él, en el vestuario, en cada entrenamiento, en cada tarde defendiendo los colores. Fueron 82 partidos vistiendo la camiseta de San Telmo, dejando todo por estos colores. Desde nuestro medio, y en nombre de toda la gran familia santelmista enviamos nuestro más sincero pésame, acompañando en este momento de inmenso dolor a sus seres queridos”, había detallado el club en sus redes sociales. Rápidamente, el dolor se apoderó del ambiente futbolístico.

La fotografía del joven futbolista, en una tarde marcada por lo emotivo

“Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Y vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos del partido del mundial de clubes de ayer, vinimos en el auto riéndonos”, fueron las palabras de su padre horas después del trágico suceso.

“Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, ¿estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, indicó el padre en diálogo con Telenoche.

Sus compañeros lucieron un brazalete negro

La investigación sobre el fallecimiento de Camilo Nuin sigue sin resolverse mientras las partes involucradas aguardan resultados cruciales. Tanto el club San Telmo como los familiares han manifestado su interés en obtener claridad respecto a las circunstancias que rodearon su muerte. Pese a la expectativa por una definición, los avances en el caso dependen enteramente de dos informes técnicos que aún no han sido concluidos.

El primero de ellos, el análisis anatomo-patológico, busca esclarecer las razones médicas específicas detrás del deceso, mientras que un estudio toxicológico evaluará la posible intervención de sustancias externas. Solo cuando ambas pericias estén completas, se activará la intervención de la Asesoría Pericial, organismo encargado de examinar cualquier posible irregularidad en la atención médica que recibió Nuin.

En caso de detectarse mala praxis, los esfuerzos se centrarán en definir el momento exacto en el que ocurrió y, consecuentemente, señalar responsabilidades concretas. De probarse negligencias profesionales, no se descarta la imputación penal de los especialistas involucrados. Por ahora, el caso permanece en una etapa de análisis, reflejando claramente la complejidad y la cautela ante un tema tan delicado.