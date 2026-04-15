Crimen Mercedes Kvedaras: el médico forense confirmó que la víctima agonizó entre 3 y 5 minutos

Mercedes Kvedaras, víctima de femicidio en un country de Salta

El médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reveló ante el tribunal que Mercedes Kvedaras agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El informe pericial, firmado por todos los especialistas presentes, no registró discrepancias sobre las causas del fallecimiento, según se informó en la nueva audiencia por el femicidio en El Tipal.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado, José Eduardo Figueroa, rechazada también a partir de la reconstrucción propuesta por la defensa.

Durante la declaración, la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella ratificaron por separado las conclusiones del jefe médico sobre la causa de muerte, en concordancia plena con el informe original, según la crónica de InformateSalta.

El médico de confianza de la defensa, que en principio expresó objeciones al peritaje, reconoció finalmente la validez de la autopsia tras las preguntas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. En la audiencia, el acusado solicitó retirarse de la sala mientras se exponían las pericias. El proceso judicial continuará el martes con nuevas declaraciones testimoniales.

Durante la audiencia declararon los médicos que realizaron la autopsia de Mercedes Kvedaras (Foto: MPF)

Más allá de la causa de muerte, durante la audiencia la licenciada en criminalística Paula Geipel del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aportó datos clave sobre los indicios materiales hallados en la escena y el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima, elementos que el tribunal evalúa para reconstruir la dinámica del hecho. Geipel afirmó que la evidencia recolectada no concuerda con la versión presentada por el imputado, ya que los indicios ubican la escena primaria en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como sostuvo la defensa.

Entre los elementos principales, Geipel citó la presencia de una huella palmaria en una ventana y el hallazgo de un aro de la víctima en un sector diferente al señalado por el imputado. Además, resaltó que en el baño no se identificaron rastros ni elementos relevantes que puedan sostener que allí se desarrolló la secuencia principal del hecho, informó diario El Tribuno.

A través del análisis de fotografías tomadas durante la inspección, la perito describió cómo fue encontrada la víctima. Entre los detalles, indicó que tenía el camisón estaba mal colocado, con solo una manga puesta y la otra sin vestir, y que la víctima estaba descalza.

La mujer fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado (El Tribuno)

Durante su exposición, Geipel también enumeró diversas lesiones visibles: en el párpado, el cuello, la frente, la mano derecha, el glúteo izquierdo, la pierna derecha y el pie izquierdo. Estas observaciones forman parte de la reconstrucción pericial que busca determinar cómo se produjo la muerte y en qué contexto se desarrollaron los hechos.

El análisis de la escena incluyó los objetos secuestrados durante la investigación. En el vehículo se encontraron dos teléfonos celulares, uno perteneciente a la víctima y otro al imputado; un cuchillo artesanal con manchas de sangre; y un buzo con restos hemáticos. También se incautaron pertenencias personales, documentación y una cámara fotográfica.

Resultados del análisis microscópico y la causa de muerte (CIF)

La médica anatomopatóloga del CIF, Claudia Portelli, informó que el estudio microscópico confirmó que las lesiones en el cuerpo de la víctima se produjeron en vida y en un contexto de violencia sostenida. Entre los hallazgos principales, se identificaron hemorragias en la arteria carótida, signos de elongación, compresión y desgarros, lo que —según Portelli— evidencia la aplicación de fuerza directa sobre el cuello.

También se confirmaron fracturas en el hueso hioides producidas en vida, lesiones en la espalda y un cuadro pulmonar compatible con asfixia, con signos de hipoxia a nivel alveolar. Estos datos fueron presentados para sustentar la hipótesis de un ataque violento y descartar una versión accidental de los hechos.

La reconstrucción pericial del CIF sostiene que la evidencia material y las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima permiten inferir una secuencia de hechos diferente a la relatada por el imputado, centrando la investigación en la hipótesis de un episodio violento con resultado fatal.