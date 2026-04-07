Crimen y Justicia

Femicidio en un barrio privado de Salta: una testigo clave reveló cómo encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

El hermano de la víctima también prestó declaración y recordó cuál fue su reacción al ver el cadáver de su hermana. “Me di cuenta lo violento de su muerte”, dijo

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La mujer fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado
La mujer fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, el testimonio de María Mercedes Ibarra aportó detalles clave sobre el hallazgo del cuerpo y la secuencia de hechos ocurridos el 4 de agosto de 2023 en el barrio El Tipal, provincia de Salta.

La mujer fue la primera en declarar durante la audiencia realizada este lunes. De esta manera, describió también las circunstancias en las que encontró al acusado del crimen, José Eduardo “Jota” Figueroa.

De acuerdo con el testimonio relevado por el medio local El Tribuno, al llegar a El Tipal, Ibarra relató que descendió del vehículo y se acercó al auto estacionado dentro del terreno de “Lalo” Figueroa, padre del implicado. Observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”. Fue su hija quien llamó a la Policía para dar aviso de la situación. La búsqueda se había iniciado esa misma mañana, ante la falta de contacto con la joven y con Figueroa; el hallazgo confirmó la muerte de Kvedaras y desencadenó la intervención policial y judicial, con la investigación centrada en un contexto de violencia de género.

En su declaración, Ibarra explicó que su padre había sido socio de “Lalo” Figueroa y que el propio acusado era acreedor de su empresa. Detalló que en ocasiones trabajaban juntos y que Figueroa era cliente suyo, además de mantener una deuda económica con él. Con respecto al acusado aseguró que “era muy solidario, siempre fue amable” y que días antes del crimen se habían reunido para hablar sobre la situación crítica de su empresa.

El agresor es hijo de la dueña del country en el que ocurrió el crimen (El Tipal)
El agresor es hijo de la dueña del country en el que ocurrió el crimen (El Tipal)

Sobre la víctima, la describió como “muy alegre” y recordó la cercanía entre ambas familias. Durante su exposición, la testigo se mostró visiblemente afectada y lloró en reiteradas oportunidades.

En la misma jornada declaró Manuel Kvedaras, hermano de la víctima, quien relató el impacto al ver el cuerpo de Mercedes durante el sepelio. “Me di cuenta de lo violento de su muerte”, afirmó, y señaló que la magnitud de las lesiones lo llevó a decidir que el velorio fuera a cajón cerrado tras advertir un moretón en la frente de su hermana.

Manuel aportó un dato clave a la investigación: durante la búsqueda, logró localizar el teléfono celular de Mercedes porque tenía la contraseña del dispositivo desde 2019, cuando ella le había pedido ayuda con un equipo perdido. Mientras trabajaba en Buenos Aires, utilizó esa información y avisó a su madre que el teléfono estaba en la zona de la casa de “Lalo” Figueroa, padre del acusado.

El hermano reconstruyó los días previos al crimen, describiendo un vínculo deteriorado entre Mercedes y Figueroa. En ese sentido, detalló que el 29 de julio la víctima le pidió apoyo para separarse y le comentó que Figueroa “estaba muy enojado”. Ese día, Mercedes le envió mensajes en los que relataba discusiones y humillaciones sufridas, y le pidió que la acompañara para no enfrentarlo sola. Manuel reconoció que no accedió a ese pedido.

Aclaró que durante años mantuvo una relación cercana con el imputado, a quien consideraba amigo y confidente, aunque observó malos tratos en la pareja, sin registrar agresiones físicas directas. Recordó que desde fines de 2022 Mercedes había comenzado a plantear la separación y había convocado a sus hermanos a conversar sobre el tema.

El debate se desarrolla ante un tribunal compuesto por María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La acusación está a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, la querella es representada por el abogado Jorge Ovejero y la defensa del imputado por Juan Casabella Dávalos. El juicio, que tiene como único acusado a José Eduardo “Jota” Figueroa por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, continuará con nuevas declaraciones en los próximos días.

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