Condenaron a un policía de la Caminera por falsificar una multa hace 12 años en Córdoba

Un oficial de la Policía Caminera fue condenado por realizar una multa trucha (Foto: La Voz del Interior)

Un oficial de la Policía Caminera de Córdoba fue condenado a dos años de prisión condicional por haber falsificado un acta de infracción de tránsito en la ruta provincial 14, en la zona de Traslasierra, en 2014. La Cámara del Crimen de Villa Dolores halló culpable a Cristian Darío Quiroga por el delito de falsedad ideológica, además de inhabilitarlo durante cinco años para ejercer cargos públicos.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2014 cuando Miguel ángel Gervino fue detenido durante un control de rutina mientras viajaba con su familia. Según la causa, el agente revisó la documentación y el vehículo, y permitió que el conductor continuara su trayecto sin imponer ninguna sanción. Sin embargo, días después, Gervino descubrió que se le había registrado una multa inexistente y debió pagar $3.000 para poder renovar su licencia de conducir.

La denuncia presentada por Gervino señaló que el acta consignaba infracciones que no ocurrieron, afirmando que circulaba sin luces y sin cinturón de seguridad, y que incluso se negó a firmar la multa. El documento también incluía la supuesta firma de un testigo, cuya existencia se comprobó que era falsa.

La investigación, impulsada por la fiscalía a cargo de Analía Gallaratto en Cura Brochero, incluyó testimonios y peritajes grafotécnicos que confirmaron la falsedad del acta. La causa fue elevada a juicio, pero el proceso se extendió durante 12 años debido a diversas apelaciones y trámites procesales.

Policía Caminera de Córdoba

Durante el proceso, la defensa y la fiscalía presentaron sus argumentos ante la Cámara del Crimen de Villa Dolores. El fiscal Sergio Cuello solicitó la pena de dos años de prisión en suspenso, lo que fue finalmente aceptado por el tribunal.

El caso se resolvió judicialmente tras más de una década de trámites, en un contexto marcado por una polémica en Córdoba. Días antes del juicio, el jefe de Policía Marcelo Marín, a pedido del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, envió una carta documento a Sergio Maldonado por criticar a la Caminera en un video tras recibir una multa de tránsito.

La condena a Quiroga responde a un proceso en el que se comprobó que la multa había sido inventada y que, a raíz de ello, el afectado debió abonar una suma considerable para no quedar inhabilitado como conductor. El caso expone la existencia de prácticas irregulares en los controles de tránsito y las demoras en el sistema judicial para la resolución de casos presentados, dado que el hecho tuvo lugar en 2014.

Detención de policía en Buenos Aires

Días atrás, un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de 32 años y su pareja de 25 años fueron arrestados en Munro, partido de Vicente López, acusados de venta de estupefacientes, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Durante el operativo, realizado en la intersección de Debenedetti y Basavilbaso, los detenidos circulaban en una Nissan Frontier y se les incautó 400.000 pesos en efectivo, 67 pastillas de éxtasis, cinco envoltorios con tusi (cocaína rosa), un envoltorio de cristal, ocho frascos de ketamina líquida, dos bolsas con clorhidrato de cocaína en trozos, ocho envoltorios de cocaína en polvo, balanzas de precisión y materiales para estiramiento.

La Fiscalía ordenó un allanamiento inmediato en una vivienda de la localidad de Almirante Brown, donde los investigadores hallaron un molinillo, once tapones de goma, frascos y tapas de chapas para sellado, balanzas de precisión y jeringas, destinados al fraccionamiento de drogas, según detallaron las fuentes.

De acuerdo con las autoridades, el arresto se produjo tras tareas encubiertas, análisis de cámaras y la toma de testimonios, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Drogas Ilícitas de Vicente López, dirigida por la fiscal Marcela Semeria, quien avaló el procedimiento policial y dictaminó la continuidad de las investigaciones.