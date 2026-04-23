Durante el juicio, reconstruyeron cómo rescataron a la mujer que fue abusada por el asesino de su novio en Misiones

"Polaquito" se cubre el rostro durante el juicio en Misiones por homicidio y abuso sexual, mientras es custodiado por oficiales. (El Territorio)

Ayer miércoles por la mañana, la atención se concentró en la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado con la reanudación del juicio contra Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien enfrenta graves acusaciones por el asesinato de Bruno Méndez y el abuso sexual de la novia de la víctima.

La causa, que remite a hechos ocurridos en Puerto Iguazú en abril de 2022, despertó expectativas entre los presentes por la crudeza de los testimonios y la presencia de pruebas audiovisuales.

Desde temprano, familiares de las víctimas y allegados se acercaron al tribunal, manifestando tanto nerviosismo como esperanza ante el avance del proceso judicial. El ambiente en la sala se tornó tenso al exhibirse videos relacionados con el rescate de la joven abusada, imágenes que resultaron impactantes para los presentes y sirvieron como prueba central en la segunda jornada del debate oral.

Los primeros minutos de la audiencia estuvieron marcados por el repaso de los momentos en que la joven fue auxiliada por dos vecinos. En las grabaciones se observa la extracción de la víctima desde la vivienda de Ferreira, y la posterior asistencia que recibió por parte de quienes acudieron a su llamado. Para los familiares, ver las imágenes representó un momento de conmoción y, a la vez, de reivindicación de la búsqueda de justicia. Para preservar a la víctima, las grabaciones no trascendieron.

La casa donde ocurrieron los hechos

Durante la jornada de este miércoles y según informó el portal El Territorio, cuatro testigos brindaron su relato ante el tribunal. Entre ellos, el propietario de un taller lindero al domicilio donde ocurrieron los hechos, relató en detalle el momento en que escuchó los pedidos de auxilio y decidió intervenir. El testigo ratificó su declaración previa, relatando cómo, al oír los gritos, fue hasta el lugar y encontró a la joven en estado de shock. Antes de abandonar la sala, dirigió la mirada a Ferreira y expresó: “Vecino, ahora que la ley se encargue de vos”.

A continuación, declaró Paulo, empleado del mismo taller, quien aportó su propia versión de los hechos. Su testimonio presentó ciertas variaciones respecto a su declaración anterior, lo cual fue notado tanto por la fiscalía como por los asistentes al debate. Este cambio en la reconstrucción de los hechos llamó la atención, especialmente porque durante toda la audiencia el abogado defensor de Ferreira optó por no formular preguntas a ninguno de los testigos.

El tribunal anunció que el debate oral continuará hoy jueves con la convocatoria de al menos tres nuevos testigos. Se prevé la comparecencia de dos vecinos más del imputado, así como de la cuñada de Bruno Méndez. Además, fuentes judiciales adelantaron que se proyecta para el martes próximo la declaración del padre de Ferreira, considerado un testigo relevante para la causa.

La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en la vivienda del acusado, en circunstancias que aún se intentan esclarecer completamente a partir de la reconstrucción testimonial y las pruebas materiales presentadas.

La jornada inaugural del debate oral estuvo marcada por la declaración de los dos primeros testigos. La primera en declarar fue la víctima de abuso sexual. Solicitó hacerlo en ausencia del imputado, pedido que fue inicialmente cuestionado por Ferreira. Finalmente, el acusado fue retirado de la sala y siguió la audiencia desde una sala contigua, a instancias de su defensor. El testimonio de la mujer fue extenso y detalló las horas de terror vividas tras el ataque fatal a su pareja.

El segundo testigo de la jornada fue el vecino que asistió a la joven y a su hijo en el momento del escape. El hombre relató ante el tribunal cómo desarmó parte de un muro de chapas para facilitar la huida, tras escuchar el desesperado pedido de auxilio. Este testimonio resultó clave para reforzar la hipótesis de la Fiscalía sobre la secuencia de hechos y la reacción inmediata de algunos vecinos ante el suceso.