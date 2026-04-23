Crimen y Justicia

El juicio por la tragedia vial en Salta que dejó cinco muertes entra en su etapa final

Durante la última jornada, se conocieron los resultados de las autopsias realizadas a las víctimas y se escuchó el relato de una testigo clave que confirmó que existió una fuga por parte del acusado

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El vehículo del joven alcoholizado de 21 años tras el siniestro vial (Fuente: Todo Salta)
El vehículo del joven alcoholizado de 21 años tras el siniestro vial (Fuente: Todo Salta)

El juicio por la tragedia vial en avenida Paraguay que dejó un total de 5 víctimas fatales y 6 heridos, entra en etapa final. El conductor que embistió a las 11 personas es Luciano Nahir López, acusado de homicidio simple y de causar lesiones graves y leves, se podría enfrentar a una pena de entre 8 a 25 años de prisión.

Hubo 11 víctimas atropelladas el 17 de marzo de 2024, entre ellas Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan, quienes murieron en el momento o tras ser trasladados al hospital. Otras 6 personas resultaron heridas, 5 de ellas con lesiones graves y secuelas permanentes. A dos años del sinistro vial en la ciudad de Salta, el juicio oral contra Luciano López deberá determinar si la conducta del imputado se encuadra en el delito de homicidio por “dolo eventual”.

Entre las principales pruebas analizadas durante la jornada del miércoles, un médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló que Nahuel Digan murió por shock hipovolémico por traumatismo toracoabdominal grave y que el deceso de Florencia Acosta se produjo de forma instantánea debido a un politraumatismo, ambos como consecuencia del accidente de tránsito.

El profesional también examinó a dos personas lesionadas y confirmó que una de ellas, identificada como el peatón que cruzaba la calzada antes del primer impacto, no presentaba heridas, descartando que hubiera sido responsable de la pérdida de control del vehículo. Además, durante la audiencia, una psicóloga del CIF presentó un informe sobre el estado de una de las víctimas lesionadas.

El juicio a Luciano Nahir López, el conductor que embistió a 11 personas, ingresa en su fase final (Fuente: Ministerio Público Fiscal)
El juicio a Luciano Nahir López, el conductor que embistió a 11 personas, ingresa en su fase final (Fuente: Ministerio Público Fiscal)

Uno de los testimonios más relevantes fue el de una joven que se encontraba en la zona luego de salir del boliche. Los relatos presentados refuerzan la hipótesis de que hubo fuga posterior al hecho. Afirmó que el vehiculo embistió al grupo de peatones tras perder el control, cambiar de carril e impactar contra un árbol. Sin embargo, el dato más importante que aseveró la testigo fue que el conductor se bajó del auto y huyó.

Testigos presenciales también aportaron detalles sobre el contexto inmediato. Un empleado de una estación de servicio situada frente a la embotelladora de gaseosas confirmó haber escuchado “el estruendo del impacto” y presenciado el choque contra la palmera, aunque no pudo precisar la conducta de los ocupantes tras el evento. Asimismo, un amigo del acusado relató que ambos coincidieron esa noche en el mismo local bailable. Señaló que, al retirarse, López lo habría sobrepasado en dos ocasiones a alta velocidad en dirección sur-norte por avenida Paraguay.

Los detalles del incidente vial

El expediente revela que Luciano López, al momento del episodio ocurrido el 17 de marzo de 2024, tenía 21 años, conducía con 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre y perdió el control de su vehículo cuando circulaba a 103 km/h. El informe retrospectivo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales elevó la estimación del alcohol en sangre a 1,62 gramos por litro. Además, el análisis toxicológico detectó consumo reciente de marihuana en orina.

Las víctimas del siniestro vial cometido por Luciano López el 17 de marzo del 2024
Las víctimas del siniestro vial cometido por Luciano López el 17 de marzo del 2024

En términos procesales, el imputado Luciano Nahir López enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual, todo en concurso ideal. La reconstrucción judicial, enriquecida por pericias médicas y relatos oculares, busca determinar la gravedad de conducta atribuida al acusado, con especial énfasis en la velocidad, las maniobras previas al impacto y la reacción posterior al accidente.

Desde lo sucedido, los familiares y amigos de las víctimas, muchos provenientes de otras provincias, soportaron 2 años de traslados y actividades solidarias para costear su permanencia en Salta durante las instancias judiciales. El padre de Ruth Tabarcache expresó a El Tribuno el dolor atravesado por las familias: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”. Además reclamó que “esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.

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