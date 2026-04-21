Cayó “El Ruso”, líder de una banda que robaba autos de aplicaciones: lo delató una foto en un hotel alojamiento

Así detuvieron en Quilmes al líder de una banda dedicada a robar vehículos de aplicaciones de viajes

A Vladimir Ezequiel Almeida Silvero, conocido en su entorno como “El Ruso”, lo venían siguiendo desde hacía meses. Era buscado por su papel como jefe en una banda dedicada al robo de autos utilizados por aplicaciones de viajes. La Justicia puso su nombre en una orden de captura. Finalmente, la Policía Federal Argentina (PFA) dio con él por una foto que su pareja subió a redes sociales mostrando que ambos estaban en un hotel alojamiento de Quilmes.

Según pudo reconstruir Infobae, la investigación sobre la banda se inició la noche del 9 de junio último, tras una persecución que terminó con un choque fatal en la Ciudad de Buenos Aires.

La persecución y choque se produjo en junio del año pasado

Ese día, cuatro delincuentes armados le robaron un Fiat Cronos a un conductor en el barrio porteño de Mataderos y escaparon en dirección a Ciudad Oculta. Personal de la Policía de la Ciudad detectó el auto y comenzó a seguirlo. El recorrido terminó en la avenida Eva Perón y Lisandro de la Torre, donde el vehículo robado chocó contra un patrullero y luego se subió a la vereda, impactando contra un poste y la pared de una casa.

Uno de los ocupantes, Marco Santino Viscomi, de 19 años, murió en el lugar. Otros tres se bajaron del auto y corrieron hacia el interior de la villa, disparando contra los policías para cubrir la huida.

El acusado se mostraba en redes sociales desafiante con armas

Los policías continuaron la persecución a pie y lograron detener a uno de los sospechosos. Resultó ser Giuliano Caín Oscar Canteros, de 20 años, quien tenía heridas producto del choque y manchas de sangre en la ropa.

En tanto, los otros dos alcanzaron a escabullirse entre los pasillos del asentamiento.

En la investigación posterior, los detectives de la División Homicidios de la PFA sumaron a otras divisiones y desplegaron tareas de campo, también comenzaron a analizar registros fílmicos y a realizar rastreos en redes sociales. Así lograron identificar a todos los integrantes de la banda: al fallecido Viscomi y al detenido Canteros, se sumaron Almeida Silvero y un menor de 17 años, E.D.V.

Otra de las imágenes subidas por Vladimir Ezequiel Almeida Silvero

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1, encabezado por el juez Cristian Von Leers, y avanzó el 9 de enero pasado, cuando el adolescente prófugo subió una foto junto a una mujer dentro del patio de comidas de un centro comercial.

Un agente reconoció el lugar como el Parque Avellaneda Shopping. Tras ello, fueron a buscarlo y lo detuvieron cuando se disponía a ingresar al cine.

Uno de los acusados fue detenido en enero pasado dentro de un shopping en Avellaneda

Quedaba pendiente la captura de Almeida Silvero. El ciberpatrullaje, otra vez, resultó clave. Ayer, los investigadores advirtieron que la pareja de “El Ruso” había subido una foto a redes sociales en un albergue transitorio ubicado en la avenida Iriarte y Lafayette, cerca de la zona de la ribera de Quilmes.

En consecuencia, se instaló una vigilancia discreta afuera del hotel. Cuando Almeida Silvero salió, intentó escapar a pie, pero fue reducido tras una corta persecución de unos 30 metros. La escena fue registrada por una cámara de seguridad y se muestra en el video que encabeza esta nota.

El procedimiento concluyó con el traslado del detenido a la Comisaría Primera de Quilmes y luego a la Octava, donde quedó alojado por orden judicial.

Vladimir Ezequiel Almeida Silvero tras ser detenido este lunes

De esta manera fue el golpe final para una banda que estaba compuesta por delincuentes oriundos de barrios vulnerables como Ciudad Oculta, Villa Itatí de Bernal y Villa Luján de Quilmes.

No será la primera vez que Almeida Silvero enfrente una causa judicial. Cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenía un expediente abierto por portación ilegal de arma de guerra en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°20.

Ahora, al igual que sus cómplices, afronta cargos por robo calificado y homicidio agravado.