Crimen y Justicia

Intento de femicidio seguido de suicidio en Santa Fe: un hombre atacó a su ex pareja y luego se quitó la vida

El hecho ocurrió en un local de Córdoba al 300 de la localidad de Murphy. La víctima se recupera mientras la Fiscalía indaga las circunstancias del ataque y el contexto de violencia de género

Guardar
Calle de Rosario con un camión blanco de frente, edificios de ladrillo a la izquierda y árboles a la derecha, bajo un cielo gris
Vista de la zona en Rosario donde tuvo lugar el trágico incidente de intento de femicidio y posterior suicidio. (El Litoral)

La localidad de Murphy, situada a unos 150 kilómetros al sudoeste de Rosario en la provincia de Santa Fe, se encuentra atravesando horas de conmoción tras un hecho violento que sacudió la tranquilidad de la región este fin de semana. Un hombre de 61 años irrumpió en el lugar de trabajo de su ex pareja y, tras dispararle con una escopeta, se quitó la vida.

El episodio ocurrió el último sábado por la tarde en un local ubicado en Córdoba al 300, donde la víctima trabajaba. Según fuentes policiales, el agresor llegó al establecimiento y, sin intercambiar demasiadas palabras, extrajo el arma de fuego y abrió fuego contra la mujer. El disparo impactó en la mano de la víctima, provocándole lesiones de consideración.

Los primeros datos recabados por los investigadores indican que el atacante habría supuesto que la herida ocasionada había acabado con la vida de su ex pareja. En ese mismo momento, utilizó la misma escopeta para suicidarse en el interior del local comercial.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la mujer herida fue asistida rápidamente por personal de servicios de emergencia, quienes la trasladaron para recibir atención médica. Se informó que permanece fuera de peligro vital, aunque continúa bajo observación debido a la gravedad de la lesión sufrida en la mano.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes en la escena del hecho. La causa fue caratulada como tentativa de femicidio seguido de suicidio. Las diligencias apuntan a reconstruir con precisión los minutos previos y posteriores al ataque, así como a determinar las circunstancias exactas en torno al accionar del agresor.

Además, dispuso la intervención de equipos multidisciplinarios para brindar asistencia a la mujer herida y a su entorno cercano. Se espera que las pericias balísticas y psicológicas aporten elementos clave para esclarecer el desarrollo de los hechos y las motivaciones detrás del ataque.

Dos coches de policía estacionados en una calle de tierra cerca de casas residenciales y un parque con juegos en el atardecer
La víctima se encuentra internada fuera de peligro (Facebook Info Mate Santa Fe)

Las autoridades pudieron reconstruir que ambos habían mantenido una relación, pero que el vínculo había finalziado. De igual forma, no se precisó si existían antecedentes de violencia previa o denuncias formales radicadas en dependencias de la zona.

El municipio local, por su parte, expresó su repudio al hecho y puso a disposición recursos de contención para la familia afectada.

Este caso de la localidad de Murphy ocurre en un contexto donde la provincia de Santa Fe ha sido escenario de recientes hechos de violencia con desenlace trágico. El viernes pasado, Rosario se vio sacudida por otro episodio que derivó en la muerte de dos jóvenes.

En esa oportunidad, Valentín Alcida, de 22 años, llamó al número de emergencias para denunciar el supuesto suicidio de su novia, Sophia Civarelli, en el departamento que ambos compartían en el macrocentro de la ciudad. Tras dar aviso a la policía, Alcida se dirigió a otro edificio donde, en presencia de una amiga, se arrojó desde un octavo piso. El joven fue trasladado por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció poco después a raíz de las lesiones sufridas.

Inicialmente, la investigación se orientó a la hipótesis de un suicidio por parte de Sophia Civarelli, en base al relato de Alcida y a la existencia de una supuesta carta de despedida. Sin embargo, el posterior análisis de la escena y la aparición de inconsistencias en los elementos hallados llevaron a los peritos a modificar el rumbo de la causa. Actualmente, los investigadores sostienen la presunción de que Sophia Civarelli fue víctima de un femicidio, perpetrado por Alcida antes de que éste tomara la decisión de quitarse la vida.

Temas Relacionados

intento de femicidiosuicidiohombreataqueexparejaMurphySanta Fe

Últimas Noticias

Dos adolescentes de 12 y 16 años resultaron heridos tras robar una moto y ser perseguidos por la policía

Las cámaras del Anillo Digital permitieron a la Policía de la Ciudad detectar una moto robada en el barrio de Belgrano. La persecución finalizó en Lomas de Zamora donde fueron detenidos tras caer del vehículo

Dos adolescentes de 12 y 16 años resultaron heridos tras robar una moto y ser perseguidos por la policía

Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa: investigan a la pareja de la mujer

El novio de la víctima, un hombre de 30 años con antecedentes penales, permanece prófugo. El chico buscaba a su madre desde hace días

Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa: investigan a la pareja de la mujer

Entraron a robar a una casa y tomaron a una empleada doméstica como rehén para conseguir más dinero

Los delincuentes se llevaron cinco armas y 120 mil dólares de una caja fuerte. Hay dos detenidos

Entraron a robar a una casa y tomaron a una empleada doméstica como rehén para conseguir más dinero

Cuenta regresiva para la extradición a Argentina de Pequeño J, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

En un plazo de 30 días, el principal acusado del feroz crimen, deberá abordar un avión desde Perú, donde fue detenido en septiembre de 2025, con destino a Buenos Aires

Cuenta regresiva para la extradición a Argentina de Pequeño J, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

Un adolescente sin licencia ni seguro atropelló, arrastró y mató a un motociclista en Mar del Plata

Una fiscalía especializada investiga las circunstancias de un siniestro que terminó con un hombre de 54 años fallecido y el conductor del automóvil detenido, tras confirmarse la falta de la documentación obligatoria

Un adolescente sin licencia ni seguro atropelló, arrastró y mató a un motociclista en Mar del Plata
DEPORTES
La palabra de la Federación Internacional de Automovilismo tras el accidente en el Rally Sudamericano

La palabra de la Federación Internacional de Automovilismo tras el accidente en el Rally Sudamericano

El video de los incidentes en el clásico Cerro Porteño-Olimpia: el cruce entre hinchas y la Policía que obligó a suspender el partido

La ácida crítica de Astrada al VAR por la jugada del final en el Superclásico: “Estaba durmiendo o tomando café tranquilo”

El boletín de River en la caída ante Boca en el Superclásico: los puntos más bajos y el desafío de Coudet

El boletín de Boca en el triunfo ante River: Paredes, la gran figura del Superclásico, y la principal virtud de Úbeda

TELESHOW
Las confesiones hot de Florencia Peña sobre disfraces y juguetes sexuales: “Todo era sorpresa”

Las confesiones hot de Florencia Peña sobre disfraces y juguetes sexuales: “Todo era sorpresa”

Murió Luis Brandoni a los 86 años, emblema del cine, teatro y televisión

Ian Lucas habló después de su accidente doméstico: “Sangré muchísimo”

¿Darío Barassi se cambia de la pantalla de Eltrece a Telefe?: “Siempre hay buenas charlas con el canal”

María Julia Oliván, a corazón abierto a casi un año de su accidente: “Voy a levantarme y tratar de vivir’”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco nuevos espacios artísticos para conocer en Buenos Aires

Cinco nuevos espacios artísticos para conocer en Buenos Aires

El enigma de Graham Greene y Kim Philby: una historia de espionaje, literatura y traición

La belleza de la semana: la historia del pintor Walter Sickert, ¿el hombre detrás de Jack el Destripador?

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance