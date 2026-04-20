Intento de femicidio seguido de suicidio en Santa Fe: un hombre atacó a su ex pareja y luego se quitó la vida

Vista de la zona en Rosario donde tuvo lugar el trágico incidente de intento de femicidio y posterior suicidio. (El Litoral)

La localidad de Murphy, situada a unos 150 kilómetros al sudoeste de Rosario en la provincia de Santa Fe, se encuentra atravesando horas de conmoción tras un hecho violento que sacudió la tranquilidad de la región este fin de semana. Un hombre de 61 años irrumpió en el lugar de trabajo de su ex pareja y, tras dispararle con una escopeta, se quitó la vida.

El episodio ocurrió el último sábado por la tarde en un local ubicado en Córdoba al 300, donde la víctima trabajaba. Según fuentes policiales, el agresor llegó al establecimiento y, sin intercambiar demasiadas palabras, extrajo el arma de fuego y abrió fuego contra la mujer. El disparo impactó en la mano de la víctima, provocándole lesiones de consideración.

Los primeros datos recabados por los investigadores indican que el atacante habría supuesto que la herida ocasionada había acabado con la vida de su ex pareja. En ese mismo momento, utilizó la misma escopeta para suicidarse en el interior del local comercial.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la mujer herida fue asistida rápidamente por personal de servicios de emergencia, quienes la trasladaron para recibir atención médica. Se informó que permanece fuera de peligro vital, aunque continúa bajo observación debido a la gravedad de la lesión sufrida en la mano.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes en la escena del hecho. La causa fue caratulada como tentativa de femicidio seguido de suicidio. Las diligencias apuntan a reconstruir con precisión los minutos previos y posteriores al ataque, así como a determinar las circunstancias exactas en torno al accionar del agresor.

Además, dispuso la intervención de equipos multidisciplinarios para brindar asistencia a la mujer herida y a su entorno cercano. Se espera que las pericias balísticas y psicológicas aporten elementos clave para esclarecer el desarrollo de los hechos y las motivaciones detrás del ataque.

La víctima se encuentra internada fuera de peligro (Facebook Info Mate Santa Fe)

Las autoridades pudieron reconstruir que ambos habían mantenido una relación, pero que el vínculo había finalziado. De igual forma, no se precisó si existían antecedentes de violencia previa o denuncias formales radicadas en dependencias de la zona.

El municipio local, por su parte, expresó su repudio al hecho y puso a disposición recursos de contención para la familia afectada.

Este caso de la localidad de Murphy ocurre en un contexto donde la provincia de Santa Fe ha sido escenario de recientes hechos de violencia con desenlace trágico. El viernes pasado, Rosario se vio sacudida por otro episodio que derivó en la muerte de dos jóvenes.

En esa oportunidad, Valentín Alcida, de 22 años, llamó al número de emergencias para denunciar el supuesto suicidio de su novia, Sophia Civarelli, en el departamento que ambos compartían en el macrocentro de la ciudad. Tras dar aviso a la policía, Alcida se dirigió a otro edificio donde, en presencia de una amiga, se arrojó desde un octavo piso. El joven fue trasladado por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció poco después a raíz de las lesiones sufridas.

Inicialmente, la investigación se orientó a la hipótesis de un suicidio por parte de Sophia Civarelli, en base al relato de Alcida y a la existencia de una supuesta carta de despedida. Sin embargo, el posterior análisis de la escena y la aparición de inconsistencias en los elementos hallados llevaron a los peritos a modificar el rumbo de la causa. Actualmente, los investigadores sostienen la presunción de que Sophia Civarelli fue víctima de un femicidio, perpetrado por Alcida antes de que éste tomara la decisión de quitarse la vida.