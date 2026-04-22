¿Qué dirías si tuvieras que abrir la Feria del Libro? Responden Ariana Harwicz, Agustina Bazterrica, Pablo Semán y Guillermo Schavelzon

Pablo Semán y Agustina Bazterrica (adelante); Ariana Harwicz y Guillermo Schavelzon (atrás) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual de cada año: abre la Feria del Libro, hay discursos políticos, hay discursos sectoriales y hay un discurso especial: el de un escritor o una escritora convocados para marcar el arranque de este encuentro que convoca alrededor de un millón de personas alrededor de la literatura, de las ideas de la palabra. Este año -el jueves 23- el formato será distinto: en vez de un autor habrá tres escritoras que dialoguen: son Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero.

Ellas debatirán, dirán lo que piensan. Pero ¿qué harían otros en su lugar? Aquí, convocamos a distintas voces para explicar qué dirían si tuvieran que abrir la Feria del Libro 2026. Son las novelistas Ariana Harwicz (autora de Matate, amor)y Agustina Bazterrica (autora de Cadáver exquisito), el ensayista Pablo Semán (autor de Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?) y el representante de autores Guillermo Schavelzon.

Agustina Bazterrica: “La literatura es un antídoto”

Agustina Bazterrrica y cómo frenar los absolutismos.

Hablaría de la poeta chilena Gabriela Mistral, la primera persona en ganar el Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica, quien lo agradeció y dijo: “Hija de la Democracia chilena, me conmueve tener delante de mí a los representantes de la tradición democrática de Suecia, cuya originalidad consiste en rejuvenecerse constantemente por las creaciones sociales valerosas.” Rescatando el concepto de Gabriela Mistral hablaría de la importancia de los libros y del arte como creaciones sociales valerosas. Pertenecemos a un tiempo en el que se impone la lógica de la depredación y la crueldad. Líderes, tanto a nivel global como local, que administran y perpetúan la intimidación dentro de un caos calculado. Insultan, discriminan, legitiman la ignorancia y, en muchos casos, la celebran. Promueven el vaciamiento del pensamiento crítico, colocan a analfabetos funcionales en posiciones de poder, atacan a los artistas, desfinancian la educación pública y disponen de los recursos naturales como si fueran mercancía descartable.

Frente a la hora de los rapaces es imperativo sostener las creaciones valerosas. Frente a un sistema que se sustenta sobre el miedo, la ignorancia y el odio, tres fuerzas elementales para disciplinar y manipular a la sociedad, leer es sostenerse, pensar, construir. Es abrir una grieta en el discurso único, en la velocidad que anestesia, en la simplificación que empobrece. La literatura nos permite imaginar otros mundos posibles, pero también comprender con mayor profundidad el que habitamos. Nos da lenguaje, y con él, conciencia; nos da matices, y con ellos, flexibilidad mental para frenar los absolutismos.

Estoy convencida de que la literatura funciona como un antídoto contra la manipulación y la crueldad. Adhiero a la idea que se le atribuye a Santa María de Jesús: “Lee y conducirás; no leas y serás conducido”. Pero, además, en ese gesto aparentemente íntimo —abrir un libro, sostener una lectura— se juega una forma de autonomía colectiva, de resistencia y de creaciones culturales valerosas que rejuvencen permanentemente las democracias.

Guillermo Schavelzon: “Los grandes cambios se hacen en las crisis”

Guillermo Schavelzon, agente literario.

Si tuviera que decir algo, me centraría solo en dos cosas: la primera es que la historia nos enseña que “nada es para siempre.

La segunda es que los grandes cambios (imprescindible en el mundo del libro de hoy) solo se pueden hacer en los momentos de crisis, cuando todo está bien nadie se quiere mover. Y sobre estas ideas se puede hacer un largo discurso.

Ariana Harwicz: ¿De qué es cómplice el arte?

Ariana Harwicz se pregunta cuál es el ideal de la literatura hoy.

Una de las cosas que a mí me parecen esenciales para pensar, si hiciera la apertura de una Feria del Libro en Argentina, es cuál es el ideal de la literatura hoy, en este siglo, en este año. Sabemos que la vida, el arte, la creación estuvieron atravesadas por el ideal romántico. ¿Y en contra de qué estaba el ideal romántico? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba deshacer? ¿Qué buscaba destronar? El ideal clásico, el ideal barroco. ¿Y cuál es el ideal hoy, un ideal que se instaló hace tiempo? ¿Qué ideal tenemos? Creo que sería lo interdisciplinar.

Lo interdisciplinar, la pluralidad, la diversidad, la interacción con el público, con el oyente, con el lector. Y una especie de, de preponderancia de la idea, del mensaje, de la crítica, del mensaje por sobre la forma.

La Feria del Libro 2026 festeja su 50 edición. (Seba Motta - Fundación El Libro)

¿Eso lo, lo vamos a mantener o ya caducó? ¿Hay que reinventar la forma? ¿Nos alcanza eso? ¿Le alcanza eso a la literatura? Esa sería la primera cuestión que pensaría, ¿no? ¿Cuál es el ideal en la literatura hoy?

Y, por otro lado, vería en qué estado está la literatura hoy con el mercado. No podemos pensar como si estuviésemos escribiendo como Charles Baudelaire, como Jean Genet o como Borges. Digo, porque el mercado es todopoderoso, todo lo puede y el mercado vuelve la literatura más expansiva, más visible, de mayor circulación.

De algún modo, el mercado censura a la literatura, la vuelve “apta”, como en los totalitarismos. Mediante subterfugios la vuelve permisible. ¿Y qué diferencia hay con las grandes censuras morales de los totalitarismos? Digo, es como otro tipo de censura. Entonces, como todo o casi todo es mercado, todos aceptamos esa lógica.

El mercado infantiliza también, infantiliza la literatura para hacerla pasar. Entonces, ¿debe un escritor replantearse la idea de literatura y mercado? Porque el mercado está totalmente metido en la literatura desde el minuto cero. Para no hablar del cine: el cine es la apoteosis de esto, pero la literatura va en ese camino.

En definitica, diría: ¿de qué es cómplice el arte hoy? Siempre el arte es cómplice de la cultura.

Pablo Semán: “”Vivimos en un país roto"

Pablo Semán: cómo volver a ser parte de algo que nos contiene.

Lo primero que haría si estuviera en la situación de abrir la Feria del Libro es revisar todo muy bien porque pensaría convocarme a mí es un error absoluto de los organizadores.

Luego hablaría de dos momentos. En el primer momento, diría que el libro y la Feria del Libro tienen la presencia que tienen la sociedad argentina porque en la Argentina hubo dos grandes proyectos que produjeron igualdad.

El primero tiene que ver con la sucesión de reformas sociales que alcanza un punto máximo en el primer peronismo y que fueron reformas sociales que se realizaron a partir de la idea de que teníamos un destino en común.

Y el segundo gran proyecto igualitario de la Argentina es de más largo plazo y es la propia Educación Pública, que generó en nuestro país una capacidad de consumo cultural que es distintiva de la Argentina en el concierto latinoamericano.

Somos un país que todavía tiene librerías. Somos un país donde la gente utiliza los libros para formarse argumentos e intervenir en discusiones públicas o sobre cuestiones de utilidad pública.

Un segundo momento de lo que diría es que nosotros ya perdimos bastante la idea de tener un destino común y vivimos en un país roto y enfrentado en el que la propia Feria del Libro muchas veces escenifica esa situación.

Y, entonces, expreso el deseo de que la mayor cantidad de gente que se beneficia de la extensión del proyecto de la educación universal y gratuita en Argentina pueda juntarse y a la luz de sus lecturas poder imaginar qué políticas podrían llevarnos a volver a tener la experiencia de ser parte de algo que nos contiene. Y donde la condición del Progreso no sea exterminar a una facción de la argentinidad.

Digo esto muy consciente de que los libros no solamente sirven para construir esa idea que yo anhelo sino también han servido para articular la guerra por la exclusión del otro en la que actualmente vivimos.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.