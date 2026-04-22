Un adolescecnte denunció a su pareja de 38 años por secuestrarlo y golpearlo en su casa durante casi una semana

El menor y su hermana acudieron al Hospital Alejandro Korn para que pudieran examinarlo

Un adolescente de 17 años denunció a su pareja, una mujer de 38 años, luego de haber permanecido durante cinco días secuestrado en la casa que compartían en la localidad de Melchor Romero, en La Plata. En su relato indicó que recibió golpes y amenazas por parte de la sospechosa y de otro individuo, que fue identificado como presunto cómplice de la principal acusada.

El caso se dio a conocer esta semana, después de que la acusada decidiera dejarlo en libertad. Acto seguido, el menor de edad se dirigió a la casa de su hermana, quien lo acompañó hacia el hospital más cercano y, posteriormente, a radicar la denuncia. Asimismo, indicó que la relación había comenzado hace apenas una semana, pero que habían decidido convivir en el domicilio de ella.

Según el relato del denunciante, la situación se inició el miércoles 15 de abril, cuando la mujer comenzó a golpearlo y le quitó su teléfono celular. Todo habría sido motivado por una discusión por celos, debido a que la acusada le habría reprochado un supuesto vínculo amoroso con su hermana.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio platense 0221, el adolescente contó que fue atado de manos y mantenido dentro de la casa en contra de su voluntad durante cinco días. Durante ese período, el joven afirmó haber sufrido golpes reiterados, algunos propinados con una linga de metal, y que, además, recibió amenazas y acusaciones de robo.

Los médicos que atendieron al denunciante constataron que presentaba golpes visibles en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la misma manera, el adolescente señaló ante la Policía que la mujer no se encontraba sola en la vivienda, ya que identificó la presencia de un hombre, apodado con un nombre relacionado con un personaje de fantasía, quien habría participado activamente en las agresiones y en la retención. A pesar de esto, no pudo aportar más detalles sobre la identidad de este individuo.

Tras haber permanecido varios días retenido, el joven relató que la mujer decidió liberarlo durante la mañana del domingo 19 de abril. En ese momento, la mujer le pidió disculpas, pero lo obligó a abandonar la casa sin devolverle su teléfono, un Motorola E20, ni su documento de identidad.

Luego de haber aceptado retirarse sin sus pertenencias, el menor se dirigió al domicilio de su hermana mayor, quien lo trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Fue así que los profesionales de la salud constataron que presentaba politraumatismos en varias partes del cuerpo, aunque no detectaron lesiones óseas ni internas graves.

Por otro lado, el testimonio del adolescente aportó un dato que se incorporó a la investigación judicial, debido a que aseguró haber presenciado cómo se vendían estupefacientes en la vivienda a lo largo de su estadía. Según su relato, en el lugar se comercializaban dosis de cocaína y marihuana tanto en el día como en la noche, y en ocasiones se realizaban intercambios por objetos de posible procedencia ilícita.

Esta afirmación amplió el foco de la causa, que ahora también abarca la presunta existencia de una red de comercialización de drogas en la zona. A raíz de esto, la Justicia de La Plata también busca esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.

Cayó un joven acusado de secuestrar, apuñalar y abusar de su ex novia embarazada de 16

El acusado permanece bajo prisión preventiva

Un joven de 20 años fue detenido en Santiago del Estero tras ser acusado de secuestrar, apuñalar y abusar sexualmente de su ex novia, una adolescente de 16 años embarazada. Por la gravedad del caso, la jueza Roxana Cejas Ramírez, del Juzgado de Control y Garantías, dictó prisión preventiva por dos años al considerar la peligrosidad del imputado y el riesgo para la víctima.

El episodio se inició cuando el acusado, pese a la negativa de la adolescente, ingresó a su vivienda, la atacó mientras se encontraba en la cama, y la golpeó y apuñaló varias veces. Luego, la obligó a abandonar la casa y la llevó por un camino vecinal, donde la apuñaló nuevamente por la espalda. Posteriormente, la trasladó a su propio domicilio, donde continuaron los golpes y el abuso sexual.

La víctima logró escapar cuando su atacante se quedó dormido y, actualmente, recibe asistencia y apoyo psicológico para afrontar las consecuencias del ataque. La secuencia de violencia incluyó amenazas previas, ya que el joven había advertido que “iba a ir a su casa”.

Frente a esto, el acusado fue imputado por violación de domicilio, lesiones calificadas y abuso sexual. Asimismo, la jueza rechazó la excarcelación solicitada por la defensa, fundamentando su decisión en la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial y la vulnerabilidad de la víctima.

La resolución de la magistrada, que ordenó la prisión preventiva, se apoyó en la evaluación del contexto de violencia y en la necesidad de garantizar la seguridad de la adolescente embarazada. También consideró la persistencia de las amenazas en su contra y la brutalidad de la agresión sufrida.