Encontraron el cuerpo de un hombre con golpes en la cabeza en Misiones y hay una sospechosa detenida

Un hombre de 89 años fue encontrado muerto en su casa de Garupá con signos de violencia (Fuente: El Territorio)

Encontraron sin vida a Maximino Morel Duarte, un hombre de 89 años, en su vivienda de Garupá, provincia de Misiones. El hombre presentaba golpes en el cráneo. En el marco de la causa, hay una joven de 26 años detenida.

El episodio ocurrió en la mañana del lunes, cerca de las 9.30 horas, en el barrio Santa Clara, cuando un hombre de 81 años acudió al domicilio de su amigo. Tras no recibir respuesta, ingresó a la vivienda situada sobre la calle Oberá, entre Puerto Piray y El Dorado y se encontró una brutal escena. En el lugar, el testigo halló a Morel Duarte tendido en el suelo de la cocina, sin signos vitales y con lesiones compatibles con un hecho violento.

De acuerdo con el relato recogido por El Territorio, el testigo refirió que minutos antes una mujer había salido de la casa de la víctima y manifestó que el propietario se había caído. El hombre, al ingresar, constató la muerte de su amigo y el lugar quedó preservado para el trabajo de los peritos de Criminalística y del médico policial, quienes realizaron un primer examen.

Se detectaron daños en la región del cráneo de la víctima, lo que llevó a ordenar la autopsia médico legal para precisar la causa de muerte. Al mismo tiempo, la División Investigaciones de la Unidad Regional X, junto a la Dirección de Homicidios, desplegó tareas en el barrio, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos.

La detención de la mujer

Ese mismo día, lograron identificar a la mujer que fue vista saliendo de la vivienda del hombre de 89 años. Con las evidencias obtenidas, cerca de las 15 horas, Luz Noemí C, de 26 años, fue detenida en inmediaciones de las calles Posadas y 9 de Julio, a tan solo dos cuadras de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de Maximino Morel Duarte.

La principal sospechosa, una joven de 26 años, fue detenida a pocas cuadras en el barrio Santa Clara

Tras la detención, se realizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde se incautaron prendas de vestir, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la víctima los investigadores hallaron un martillo tipo maza, que quedó secuestrado para peritajes. El operativo fue realizado bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2 de Posadas, a cargo del juez Juan Manuel Monte, quien autorizó la medida y supervisó el procedimiento junto a personal policial.

Durante la inspección en el inmueble, los agentes detectaron en la parte posterior un sector utilizado como inquilinato. En ese espacio, se encontraron envoltorios con una sustancia blanca, una balanza de precisión y un teléfono celular. Tras las pruebas de campo, se confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, por lo que intervino la Justicia Federal para el secuestro de los materiales.

La sospechosa permanece a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte de Morel Duarte y el posible vínculo con el hallazgo de droga en la propiedad. Hasta el momento, la mujer sigue detenida y no hay más información sobre el avance del caso. Una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y de los peritajes realizados sobre los elementos secuestrados, sería indagada sobre lo sucedido.

Las autoridades continúan recabando testimonios y analizando registros fílmicos de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el posible móvil del crimen.