Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de un hombre con golpes en la cabeza en Misiones y hay una sospechosa detenida

Los allanamientos los realizaron a tan solo dos cuadras de la escena del crimen. Como parte del operativo, encontraron cocaína y un martillo tipo maza

Guardar
Un hombre de 89 años fue encontrado muerto en su casa de Garupá con signos de violencia (Fuente: El Territorio)
Un hombre de 89 años fue encontrado muerto en su casa de Garupá con signos de violencia (Fuente: El Territorio)

Encontraron sin vida a Maximino Morel Duarte, un hombre de 89 años, en su vivienda de Garupá, provincia de Misiones. El hombre presentaba golpes en el cráneo. En el marco de la causa, hay una joven de 26 años detenida.

El episodio ocurrió en la mañana del lunes, cerca de las 9.30 horas, en el barrio Santa Clara, cuando un hombre de 81 años acudió al domicilio de su amigo. Tras no recibir respuesta, ingresó a la vivienda situada sobre la calle Oberá, entre Puerto Piray y El Dorado y se encontró una brutal escena. En el lugar, el testigo halló a Morel Duarte tendido en el suelo de la cocina, sin signos vitales y con lesiones compatibles con un hecho violento.

De acuerdo con el relato recogido por El Territorio, el testigo refirió que minutos antes una mujer había salido de la casa de la víctima y manifestó que el propietario se había caído. El hombre, al ingresar, constató la muerte de su amigo y el lugar quedó preservado para el trabajo de los peritos de Criminalística y del médico policial, quienes realizaron un primer examen.

Se detectaron daños en la región del cráneo de la víctima, lo que llevó a ordenar la autopsia médico legal para precisar la causa de muerte. Al mismo tiempo, la División Investigaciones de la Unidad Regional X, junto a la Dirección de Homicidios, desplegó tareas en el barrio, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos.

La detención de la mujer

Ese mismo día, lograron identificar a la mujer que fue vista saliendo de la vivienda del hombre de 89 años. Con las evidencias obtenidas, cerca de las 15 horas, Luz Noemí C, de 26 años, fue detenida en inmediaciones de las calles Posadas y 9 de Julio, a tan solo dos cuadras de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de Maximino Morel Duarte.

La principal sospechosa, una joven de 26 años, fue detenida a pocas cuadras en el barrio Santa Clara
La principal sospechosa, una joven de 26 años, fue detenida a pocas cuadras en el barrio Santa Clara

Tras la detención, se realizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde se incautaron prendas de vestir, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la víctima los investigadores hallaron un martillo tipo maza, que quedó secuestrado para peritajes. El operativo fue realizado bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2 de Posadas, a cargo del juez Juan Manuel Monte, quien autorizó la medida y supervisó el procedimiento junto a personal policial.

Durante la inspección en el inmueble, los agentes detectaron en la parte posterior un sector utilizado como inquilinato. En ese espacio, se encontraron envoltorios con una sustancia blanca, una balanza de precisión y un teléfono celular. Tras las pruebas de campo, se confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, por lo que intervino la Justicia Federal para el secuestro de los materiales.

La sospechosa permanece a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte de Morel Duarte y el posible vínculo con el hallazgo de droga en la propiedad. Hasta el momento, la mujer sigue detenida y no hay más información sobre el avance del caso. Una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y de los peritajes realizados sobre los elementos secuestrados, sería indagada sobre lo sucedido.

Las autoridades continúan recabando testimonios y analizando registros fílmicos de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el posible móvil del crimen.

Temas Relacionados

MisionesGarupácrimendetenciónúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones por datos sobre Ezequiel Rossetti prófugo por narcotráfico

La medida apunta a obtener colaboración ciudadana mediante el incentivo económico para localizar a un hombre que burló el arresto domiciliario y cuenta con orden de captura nacional e internacional

El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones por datos sobre Ezequiel Rossetti prófugo por narcotráfico

Un adolescecnte denunció a su pareja de 38 años por secuestrarlo y golpearlo en su casa durante casi una semana

Tras el infierno que vivió, la mujer lo dejó irse a cambio de quedarse con su celular y su documento de identidad. La Justicia de La Plata investiga el hecho y un presunto punto de venta de drogas. Todo habría comenzado tras una discusión por suelos

Un adolescecnte denunció a su pareja de 38 años por secuestrarlo y golpearlo en su casa durante casi una semana

Revocaron la libertad condicional a uno de los condenados por el crimen de Lucía Pérez

La Cámara de Apelación y Garantías propuso establecer como alternativa un sistema de un régimen de semi-libertad

Revocaron la libertad condicional a uno de los condenados por el crimen de Lucía Pérez

Investigan a un menor que planificaba fabricar bombas para atentar contra su escuela y formaba parte de True Crime

Los padres del menor desconocían la actividad online de su hijo. Al tomar conocimiento del caso, la fiscal ordenó un allanamiento de urgencia, en el que encontraron cuchillos de caza y anotaciones sobre explosivos

Investigan a un menor que planificaba fabricar bombas para atentar contra su escuela y formaba parte de True Crime

Rompió la perimetral, atacó a su ex pareja y fue declarado culpable: la víctima se suicidó luego de la golpiza

La decisión judicial fue adoptada tras un proceso oral en el que se presentaron pruebas de ADN, testimonios y peritajes, tomando en cuenta la agravante por la relación y el contexto de violencia de género entre las partes

Rompió la perimetral, atacó a su ex pareja y fue declarado culpable: la víctima se suicidó luego de la golpiza
DEPORTES
El crítico momento de un ex ídolo de Boca y verdugo de River tras salir de la cárcel: “Es prácticamente un indigente”

El crítico momento de un ex ídolo de Boca y verdugo de River tras salir de la cárcel: “Es prácticamente un indigente”

Claudio Úbeda, sin filtro: la polémica del Superclásico ante River, su contrato en Boca y la relación con Riquelme

Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

Los videos de las carreras de karting que disputó Colapinto antes de su exhibición en Argentina: “Qué bueno que está esto”

TELESHOW
La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

Rocío Robles contó cómo empezó su relación con Adrián Suar: el consejo clave de una tarotista

Mónica Farro y Sol Pérez recordaron su enfrentamiento a siete años del conflicto: “Me da asco esa persona”

INFOBAE AMÉRICA

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”

República Dominicana impulsa campaña para promover la cultura de donación de órganos

¿Qué dirías si tuvieras que abrir la Feria del Libro? Responden Ariana Harwicz, Agustina Bazterrica, Pablo Semán y Guillermo Schavelzon

Fiscalía salvadoreña anuncia sistema de Inteligencia Artificial soberana para denuncias judiciales