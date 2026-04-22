Crimen y Justicia

El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones por datos sobre Ezequiel Rossetti prófugo por narcotráfico

La medida apunta a obtener colaboración ciudadana mediante el incentivo económico para localizar a un hombre que burló el arresto domiciliario y cuenta con orden de captura nacional e internacional

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Ezequiel César Rossetti
Ezequiel César Rossetti

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 para quien aporte información útil que conduzca a la captura de Ezequiel César Rossetti, condenado a prisión efectiva por narcotráfico y actualmente prófugo tras fugarse mientras cumplía arresto domiciliario. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina, responde a la gravedad del caso y al objetivo de fortalecer las acciones federales para enfrentar el crimen organizado en el país.

Rossetti, de nacionalidad argentina, nació el 26 de septiembre de 1994 y tiene como último domicilio registrado en el Barrio Ricardo Rojas, del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. El Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Salta lo condenó a cinco años de prisión efectiva, además de una multa de 45 unidades fijas e inhabilitación absoluta por el mismo período, tras hallarlo culpable de transporte de estupefacientes en concurso real con resistencia a la autoridad. Esta sentencia se dictó conforme lo establecido por el artículo 5 inciso “c” de la ley 23.737 y varios artículos del Código Penal, según informó el Boletín Oficial.

El proceso judicial tramitó bajo la carátula “Rossetti, Jesús Emanuel s/Incidente de prisión domiciliaria de ejecución de sentencia” en la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR), a cargo de la doctora Mariana Andrea Gamba Cremaschi, con intervención del Juzgado de Ejecución de Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta.

La orden nacional e internacional de captura, vigente desde el 22 de agosto de 2025, se dictó después de que Rossetti escapara durante su régimen de prisión domiciliaria, una circunstancia que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal y el pedido formal de recompensa. La solicitud fue presentada el 13 de marzo de 2026 por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, en consonancia con la Ley N° 26.538 y la resolución ministerial 828/2019, que rigen el sistema de incentivos para la colaboración ciudadana en causas federales graves.

La recompensa y el mecanismo de colaboración ciudadana

La recompensa de $5.000.000 aplica dentro de todo el territorio nacional. Está dirigida específicamente a quienes, sin haber tenido participación en los delitos investigados, aporten datos relevantes para la localización de Rossetti, conforme lo estipula la Ley N° 26.538, según consta en la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina.

El Gobierno difundió la recompensa ofrecida por datos sobre Ezequiel César Rossetti
El Gobierno difundió la recompensa ofrecida por datos sobre Ezequiel César Rossetti

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse de forma anónima con el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la línea gratuita 134. El pago de la recompensa se realizará en la sede del ministerio o en otro lugar que determine la titular de la cartera, previa evaluación y dictamen de la autoridad competente sobre la utilidad de la información recibida, asegurando la preservación de la identidad del aportante, como lo indica la resolución oficial.

El Ministerio encomendó a su Dirección de Comunicación Institucional la difusión de la resolución y la imagen de Rossetti en los principales medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional. Además, instruyó a las fuerzas federales a distribuir y publicar el afiche alusivo a la recompensa en todas sus formas, reforzando el carácter público y urgente de la búsqueda.

Un caso que moviliza recursos federales

La decisión del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Susana Monteoliva, se enmarca en las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y responde a la intervención de áreas clave como la Subsecretaría de Gestión Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina implica la entrada en vigor inmediata de la medida.

El ofrecimiento de $5.000.000 de recompensa sitúa el caso en el rango más alto previsto por la resolución ministerial 828/2019 para la colaboración ciudadana en causas federales graves. El objetivo es recabar información que permita detener a Rossetti, reafirmando el compromiso estatal en la persecución penal del narcotráfico y la evasión a la justicia.

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