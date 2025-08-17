“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

Gastón Zárate (NA)

Gastón Zárate, conocido como el “perejil” del caso Nora Dalmasso, fue detenido en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, acusado de homicidio, tras un violento incidente desencadenado en una cancha de fútbol, a la que Zárate había concurrido con sus hijos de 17 y 15 años.

Todo se desarrolló este sábado por la tarde, en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado la calle Lamadrid al 1.500.

El partido reunía a varios jugadores locales, entre quienes se encontraban Zárate y sus hijos adolescentes. La atmósfera habitual cambió poco después de las 18 cuando, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, se produjo una fuerte disputa entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

La pelea continuó fuera del predio y se intensificó delante de varios testigos y, en el fragor del enfrentamiento, Zárate utilizó un trozo de hierro que halló en el lugar para agredir a Acuña Ustarroz.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, en l puerta del polideportivo, “El Perejil” le pegó a su contrincante con un hierro en la cabeza tras un presunto altercado de tránsito. La víctima, a los pocos minutos de arribar Servicios de Emergencia, perdió la vida en el lugar a raíz del fuerte golpe.

De acuerdo con lo informado por La Voz del Interior, el golpe fue contundente: el objeto quedó incrustado en la cabeza de la víctima, provocando la muerte de forma instantánea. Los servicios médicos que llegaron poco después al predio deportivo, donde solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima, sin posibilidades de reanimación.

Ante el cuadro, la Policía de Córdoba realizó la detención inmediata del presunto agresor, quien todavía estaba presente en la escena cuando arribaron los uniformados.

El diario Puntal indicó que efectivos de Policía Científica llegó al lugar para la realización de las tareas de planimetría y fotografías del sitio y el posterior traslado del cuerpo de la víctima hasta la morgue del Hospital San Antonio de Padua.

La causa fue caratulada como homicidio y avanza bajo secreto de sumario, a cargo del fiscal Javier Di Santo, el mismo que, en 2007, ordenó su detención por el homicidio de Dalmasso. En tanto, Zárate fue alojado en la cárcel de Río Cuarto.

El antecedente de Zárate

Nora Dalmasso (Netflix)

El violento episodio adquirió mayor notoriedad pública porque el detenido es el mismo Gastón Zárate que años atrás fue detenido por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la misma localidad cordobesa. Su vínculo con ese caso provocó que la noticia generara un nuevo interés mediático.

En 2006, Gastón Zárate había trabajado como pintor en la residencia de la familia Dalmasso y fue arrestado como presunto autor del homicidio de la mujer de 51 años. El impacto social de aquella detención fue inmediato: provocó movilizaciones vecinales que reclamaron su liberación y dieron origen al movimiento conocido como “el perejilazo”.

La investigación judicial determinó en 2011 que no existían pruebas para sostener la acusación contra Zárate. “Me arruinaron, la gente que no me conoce no me da trabajo”, afirmó entonces el involucrado en diálogo con Radio 10. La decisión de la Justicia se basó en la falta de pruebas y la incompatibilidad del ADN masculino encontrado en la escena del crimen.

El expediente de Nora Dalmasso dio un giro relevante en diciembre de 2024, cuando el fiscal Pablo Jávega presentó nuevo análisis genético sobre muestras recogidas en la bata utilizada para estrangular a la víctima, además de un cabello hallado en la zona genital. Los peritos determinaron que ambos rastros correspondían a Roberto Marcos Bárzola, parquetista que había trabajado en la casa de la familia poco antes del crimen. El fiscal formalizó la imputación contra Bárzola por abuso sexual seguido de muerte, aunque la posibilidad de una condena efectiva permanece incierta debido a los años transcurridos desde el hecho.

Desde entonces, Bárzola asegura que es inocente frente a la prensa y ante la Justicia. Los propios tiempos judiciales imponen limitaciones al proceso: tras casi 19 años, la investigación podría declararse prescripta, desactivando la posibilidad de que el caso llegue a juicio.