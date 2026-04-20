Crimen y Justicia

Un influencer cordobés sufrió un intento de robo mientras filmaba un video a bordo de su moto

Ocurrió el jueves pasado, cuando la víctima recorría el interior del barrio Villa Márquez de Sobremonte, en la zona norte de la capital provincial. Su cámara registró la secuencia completa

Guardar
Córdoba: Influencer graba intento de robo en moto en Villa Marqués

El barrio Villa Márquez de Sobremonte, ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, fue escenario el pasado jueves de un intento de robo que sufrió un influencer local cuando filmaba un video a bordo de su moto. La secuencia completa fue registrada por las cámaras de la víctima, quien pudo preservar su teléfono celular gracias al soporte que utilizaba al momento del ataque.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, Ariel, conocido en redes como @arielokcba, en su cuenta de Instagram “Cordobés en ruta”, conducía su moto y en un momento llegó a una zona que le sembró algunas dudas. “¿A dónde me mandó esto?“, se preguntó, mientras recorría una calle de tierra, a la vera de un basural.

En ese momento, una de las cámaras con las que Ariel filmaba un motovlog captó a un sospechoso, vestido con remera negra, shorts y zapatillas blancas, que lo corría en silencio y por la espalda, aprovechando que su víctima andaba a baja velocidad.

El influencer registra el intento de robo mientras conducía su moto en Córdoba
El asaltante persiguió a la víctima en silencio durante varias cuadras.

“¿A dónde me he metido?“, se repreguntó la víctima, sin imaginar que, en ese momento, era perseguido por un delincuente.

Tras girar a la izquierda en una esquina, Ariel fue sorprendido por el asaltante, que intentó quitarle por la fuerza el teléfono celular con el que realizaba la transmisión.

A plena luz del día, y tras un breve forcejeo, el atacante no logró sustraer el dispositivo, que estaba en el volante de la moto, sobre un soporte especial para filmar sin movimientos bruscos.

El influencer registra el intento de robo mientras conducía su moto en Córdoba
El momento del ataque.

Asustado, Ariel aceleró a fondo para huir del ladrón y durante el recorrido se cruzó con un patrullero de la Policía provincial, al que alertó sobre lo ocurrido y le pidió indicaciones para salir de la zona.

Escalofrío me da ver estas imágenes… este pibe me venía corriendo por detrás durante minutos y yo ni cuenta me di”, escribió Ariel en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram tras el intento de robo, al cual acompañó con las imágenes del hecho.

Y al final de su publicación, agregó: “Esto no puede seguir pasando. Hoy me tocó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera. Les pido que compartan para que se difunda y entre todos nos cuidemos“.

Temas Relacionados

InseguridadCórdobaRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: emboscaron a una familia que salía de su casa en Mar del Plata para robarle la camioneta

A pesar de que los vecinos activaron la alarma vecinal por los gritos de la mujer, los cuatro delincuentes que participaron del hecho lograron escapar

Video: emboscaron a una familia que salía de su casa en Mar del Plata para robarle la camioneta

Comenzó la audiencia final del juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: se negó a dar sus últimas palabras

El imitador de Michael Jackson enfrenta al Tribunal N°14 acusado del incendio que mató al médico Melchor Rodrigo. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal consideró que fue un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses

Comenzó la audiencia final del juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: se negó a dar sus últimas palabras

La trama oculta de la captura del peluquero asesino de Recoleta y videos inéditos de su fuga

Abel Guzmán, que está siendo juzgado por el homicidio de uno de sus compañeros de trabajo, logró escapar y permanecer prófugo más de 70 días. Cómo lo hizo

La trama oculta de la captura del peluquero asesino de Recoleta y videos inéditos de su fuga

Detuvieron a un grupo de hombres por una brutal pelea callejera en Mar del Plata, uno de ellos es menor

Los arrestaron en el barrio Las Lilas tras una denuncia al 911 por disturbios en la vía pública

Detuvieron a un grupo de hombres por una brutal pelea callejera en Mar del Plata, uno de ellos es menor

Violento intento de robo en La Plata: delincuentes atacaron a golpes a una mujer cuando guardaba el auto en su casa

Ocurrió en plena madrugada en el barrio La Loma y el patrullero nunca llegó tras el llamado al 911. Los habitantes piden refuerzos y soluciones ante la seguidilla de hechos delictivos

Violento intento de robo en La Plata: delincuentes atacaron a golpes a una mujer cuando guardaba el auto en su casa
DEPORTES
La frase de Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el Monumental

La frase de Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el Monumental

El “efecto Messi” tras la compra del UE Cornella en España: 500 mil nuevos seguidores y la reacción de todos en el club

Juan Martín del Potro con Infobae: por qué ahora mira el tenis ”sin bronca", su apoyo a los jóvenes talentos y su futuro como entrenador

El recorrido de Leandro Paredes: inicios, Europa y regreso al club de sus amores

Los detalles del trágico accidente en el rally de Córdoba: quién era el espectador que murió y las causas del despiste del auto

TELESHOW
Las frases icónicas de Luis Brandoni que quedaron para siempre en el recuerdo del cine argentino

Las frases icónicas de Luis Brandoni que quedaron para siempre en el recuerdo del cine argentino

“Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”: el día que Luis Brandoni habló de su muerte

La anécdota más signficativa de Eduardo Blanco junto a Luis Brandoni: “Él me entrgó el carnet de actor”

La última película de Luis Brandoni, Parque Lezama: su despedida con una actuación memorable

La entrañable amistad de Luis Brandoni y Robert de Niro: de una Navidad en Nueva York a trabajar juntos en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

La nueva Gran América del Norte

La nueva Gran América del Norte

Uruguay: los padres decidirán el orden de los apellidos de sus hijos y si no se ponen de acuerdo habrá sorteo

Bolivia eligió a cinco gobernadores en segunda vuelta y la alianza de Rodrigo Paz solo obtuvo dos de nueve

Olivia Rodrigo hace historia con el primer videoclip filmado en los apartamentos reales de Versalles

Japón dio por terminado el tsunami pero lanzó otra alerta por un posible “megaterremoto”