Incendio en el Edificio Libertad: bomberos controlaron el fuego, pero el humo complica las pericias

Un incendio se desató en el Edificio Libertad durante la jornada de hoy, lo que motivó la intervención de bomberos de la ciudad y del personal de la Policía Federal Argentina (PFA). El siniestro, que ya fue controlado, generó una densa columna de humo que impide por el momento acceder al foco exacto para determinar el origen del fuego.

Las primeras informaciones indican que un depósito de material de librería ubicado entre los pisos doce y trece fue el principal punto de propagación del incendio, aunque las autoridades aún no han podido precisar el lugar exacto ni la causa que lo provocó. La presencia de gran cantidad de material combustible dificultó las tareas iniciales de contención y mantiene la zona bajo estricta vigilancia.

Situación del personal y acciones de emergencia

Los equipos de emergencias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron a varios integrantes del personal que sufrieron inhalación de humo. Se informó que todos se encuentran fuera de peligro tras ser controlados por los médicos, y no se registran novedades graves entre los ocupantes del edificio.

Las autoridades señalaron que no será posible realizar una evaluación completa ni determinar las causas del incendio hasta que los bomberos puedan ventilar todos los ambientes y recorrer minuciosamente las instalaciones afectadas. Por ahora, la prioridad sigue siendo la evacuación total del humo y la seguridad de quienes participaron en el operativo.