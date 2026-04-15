Una mujer denunció que fue atacada con agua hirviendo durante un partido de hockey infantil en Tucumán

María Teresa Miranda

María Teresa Miranda denunció lesiones tras un ataque el viernes por la noche durante un encuentro de hockey infantil en el Club Universitario de Tucumán, donde, según relató en redes sociales, la ex pareja de su novio y dos familiares le arrojaron agua hervida en la cara y la agredieron físicamente. Luego del violento hecho, se radicó la denuncia y la justicia estableció una prohibición de acercamiento.

A través de las redes sociales, la víctima compartió un video donde mostró las heridas causadas por el ataque con agua hervida. En su rostro se pude observar las consecuencias del hecho y junto a la imagen, hizo un contundente descargo.

“Las quemaduras no se comparan con la desesperación de mi hija al verme así”, publicó Miranda, agregando que la agresión fue cometida por mujeres: “Esta vez fue mi mismo género quien me atacó. No pude defenderme y eso me llena de impotencia”.

Patricio Fresia, abogado de la víctima, afirmó a La Gaceta que la madre, la hermana y la ex esposa de Lucas Pontoni —quien acompañaba a Miranda esa noche— participaron en la agresión y que, además de lanzar el líquido caliente y golpear a Miranda, intentaron lesionar a Pontoni con un objeto punzante, presuntamente un cuchillo o tenedor. El hecho ocurrió mientras decenas de menores y padres presenciaban el partido.

Miranda divulgó imágenes de sus heridas y manifestó en un video que su fe le ayudó a sobrellevar el episodio: “Sé que mi dios lo vio todo y su justicia divina es mayor que la de este mundo”. El abogado calificó el caso como “de suma gravedad”, subrayando que podría haber tenido consecuencias más graves.

Luego de la denuncia realizada, La Justicia dictó una prohibición de acercamiento entre las partes involucradas en el episodio de violencia registrado en el club Universitario, donde fue agredida María Teresa Miranda. Las medidas preventivas se tomaron mientras avanza la causa judicial que investiga la agresión ocurrida durante un partido de hockey infantil.

El hecho fue denunciado por Lucas Pontoni, pareja de la víctima, quien relató que la agresión tuvo lugar alrededor de las 20.30 del viernes. Pontoni indicó que, tras regresar de comprar agua en el predio, encontró a su expareja, Florencia Rosario Ortiz, junto a su hermana Carolina Ortiz y su madre Elena Soria, atacando físicamente a Miranda.

Según la denuncia, la agresión incluyó golpes y el lanzamiento de agua hirviendo al rostro de la víctima, lo que le provocó quemaduras que requirieron atención médica. Pontoni también aseguró que sufrió un ataque al intentar intervenir para proteger a su pareja.

Solicitud de detención y gravedad del ataque

El abogado Patricio Fresia, representante legal de Miranda, adelantó que la defensa solicitará que se analice la detención de las tres mujeres acusadas: “Vamos a solicitar que se analice la posibilidad de pedir la detención de las tres mujeres que participaron en este salvaje ataque”.

Fresia subrayó la gravedad del episodio y el contexto en el que se produjo, señalando que ocurrió delante de numerosos menores y padres presentes en el lugar. Asimismo, mencionó que una de las agresoras habría intentado herir a Pontoni con un objeto punzante, posiblemente un tenedor o un cuchillo, informó el sitio digital Los Primeros.

Medidas judiciales y avance de la causa

Tras la denuncia, la víctima ratificó su declaración ante los tribunales. La Justicia dispuso la prohibición de acercamiento como medida preventiva para evitar nuevos episodios de violencia. En paralelo, la defensa de Miranda insistirá en la necesidad de medidas más severas, considerando que existe riesgo de que las imputadas evadan el accionar judicial o busquen represalias por la denuncia presentada.

La investigación continuará mientras las partes permanecen bajo las restricciones impuestas por el tribunal.