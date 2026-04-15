Imputaron a tres hombres por matar a golpes al joven cuyo cuerpo fue descartado en una heladera en Santa Fe

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ramiro Nast en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, Argentina. (Rosario3)

Los tres presuntos atacantes de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años que fue asesinado a golpes a comienzos de abril, cuyo cuerpo fue descartado en una heladera que fue encontrada en un zanjón con agua en la ciudad de Funes, en el departamento Rosario, fueron llevados a audiencia imputativa. A Luis Fernando Vega (29), Kevin Ariel Toloza (25) y Matías Damián Zabala (40) se los consideró coautores y quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

La audiencia debía comenzar a las 11 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Sin embargo, por demoras técnicas vinculadas a la defensa pública de uno de los sospechosos, el inicio recién se dio pasadas las 17 ante el juez Aldo Bilbao Benítez.

De acuerdo con la teoría del caso dada a conocer por la fiscal Noelia Navone, el joven, que tenía consumo problemático de estupefacientes –señalado por testimonios de su propio entorno–, fue atacado entre la noche del viernes 3 de abril y la mañana del sábado 4 por Vega, Toloza y Zabala, quienes le dieron trompadas en distintas partes del cuerpo –principalmente en el cráneo– y lo golpearon un elemento contundente. Todas las agresiones tuvieron lugar dentro de una casa ubicada en Coronel Brandsen al 5300 de Funes.

El tercer detenido vinculado a la muerte de Ramiro Nast (Fuente: ElDoce.TV)

En estos momentos de la investigación, el móvil del homicidio luce aparentemente vinculado a una cuestión de consumo de droga. No obstante, no quedó claro si la víctima conocía a quienes lo agredieron hasta la muerte. Es por eso que se avanza con las pericias a los teléfonos de todos los involucrados.

Según la información que brindaron familiares de Nast, el chico había asistido a una fiesta el 3 de abril por la noche y nunca regresó a su casa. Es por eso que ellos comenzaron a buscarlo desde el sábado y vía redes sociales se movieron para tratar de obtener algún tipo de dato.

El cuerpo fue encontrado recién el lunes a las 17 en un zanjón situado en inmediaciones de Tomás de la Torre y Paysandú, en Funes. Literalmente, a la vuelta del domicilio en el que fue asesinado. Es por eso que los investigadores policiales al localizar el cadáver dentro de la heladera comenzaron a relevar cámaras de videovigilancia y a tomar testimonios que culminaron, en primera instancia, en la rápida detención de Luis Vega.

El hallzgo del cuerpo de Ramiro Nast tras estar días desaparecido en Rosario

Por su parte, Kevin Toloza se entregó ante la Policía de Investigaciones, después de que la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de esa fuerza provincial allanara dos propiedades familiares de Funes y otra en Rosario. Cercado, fue junto con un abogado a ponerse a disposición de la fiscal Navone.

Zabala fue el último en caer. El jueves de la semana pasada, el Comando Radioeléctrico funense dio con él en inmediaciones de avenida de las América y El Mangrullo, luego de que testigos lo relacionaran con el homicidio.