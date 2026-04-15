Crimen y Justicia

Imputaron a tres hombres por matar a golpes al joven cuyo cuerpo fue descartado en una heladera en Santa Fe

El asesinato de Ramiro Nast tuvo lugar entre el 3 y el 4 de abril en Funes, ciudad vecina a Rosario. El cadáver fue encontrado en un zanjón y en pocos días fueron detenidos los tres presuntos autores, que podrían tener relación con la venta de estupefacientes. Este martes fueron imputados por la fiscal Noelia Navone

Guardar
Primer plano de Ramiro Nast, un joven con gorra estampada de palmeras y camiseta negra, mirando directamente a la cámara
Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ramiro Nast en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, Argentina. (Rosario3)

Los tres presuntos atacantes de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años que fue asesinado a golpes a comienzos de abril, cuyo cuerpo fue descartado en una heladera que fue encontrada en un zanjón con agua en la ciudad de Funes, en el departamento Rosario, fueron llevados a audiencia imputativa. A Luis Fernando Vega (29), Kevin Ariel Toloza (25) y Matías Damián Zabala (40) se los consideró coautores y quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

La audiencia debía comenzar a las 11 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Sin embargo, por demoras técnicas vinculadas a la defensa pública de uno de los sospechosos, el inicio recién se dio pasadas las 17 ante el juez Aldo Bilbao Benítez.

De acuerdo con la teoría del caso dada a conocer por la fiscal Noelia Navone, el joven, que tenía consumo problemático de estupefacientes –señalado por testimonios de su propio entorno–, fue atacado entre la noche del viernes 3 de abril y la mañana del sábado 4 por Vega, Toloza y Zabala, quienes le dieron trompadas en distintas partes del cuerpo –principalmente en el cráneo– y lo golpearon un elemento contundente. Todas las agresiones tuvieron lugar dentro de una casa ubicada en Coronel Brandsen al 5300 de Funes.

El tercer detenido vinculado a la muerte de Ramiro Nast (Fuente: ElDoce.TV)
El tercer detenido vinculado a la muerte de Ramiro Nast (Fuente: ElDoce.TV)

En estos momentos de la investigación, el móvil del homicidio luce aparentemente vinculado a una cuestión de consumo de droga. No obstante, no quedó claro si la víctima conocía a quienes lo agredieron hasta la muerte. Es por eso que se avanza con las pericias a los teléfonos de todos los involucrados.

Según la información que brindaron familiares de Nast, el chico había asistido a una fiesta el 3 de abril por la noche y nunca regresó a su casa. Es por eso que ellos comenzaron a buscarlo desde el sábado y vía redes sociales se movieron para tratar de obtener algún tipo de dato.

El cuerpo fue encontrado recién el lunes a las 17 en un zanjón situado en inmediaciones de Tomás de la Torre y Paysandú, en Funes. Literalmente, a la vuelta del domicilio en el que fue asesinado. Es por eso que los investigadores policiales al localizar el cadáver dentro de la heladera comenzaron a relevar cámaras de videovigilancia y a tomar testimonios que culminaron, en primera instancia, en la rápida detención de Luis Vega.

El hallzgo del cuerpo de Ramiro Nast tras estar días desaparecido en Rosario
El hallzgo del cuerpo de Ramiro Nast tras estar días desaparecido en Rosario

Por su parte, Kevin Toloza se entregó ante la Policía de Investigaciones, después de que la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de esa fuerza provincial allanara dos propiedades familiares de Funes y otra en Rosario. Cercado, fue junto con un abogado a ponerse a disposición de la fiscal Navone.

Zabala fue el último en caer. El jueves de la semana pasada, el Comando Radioeléctrico funense dio con él en inmediaciones de avenida de las América y El Mangrullo, luego de que testigos lo relacionaran con el homicidio.

Temas Relacionados

Ramiro NastFunescrimenzanjónheladeraúltimas noticias

Últimas Noticias

Violento robo en un country de Rosario: ocho hombres derribaron la puerta de una casa y redujeron toda una familia

Según trascendió, el barrio fue inaugurado hace poco tiempo. Los asaltantes accedieron al predio tras romper el cerco perimetral

Violento robo en un country de Rosario: ocho hombres derribaron la puerta de una casa y redujeron toda una familia

Un crimen por venganza y una violenta entradera: 10 detenidos acusados de integrar una banda delictiva en La Matanza

Los sospechosos cayeron en allanamientos realizados este martes. Entre ellos hay un joven de 22 años acusado de matar el viernes pasado a otro de 20

Un crimen por venganza y una violenta entradera: 10 detenidos acusados de integrar una banda delictiva en La Matanza

Una docente de Corrientes denunció que alumnos planeaban un tiroteo en la escuela

La directora de una institución educativa de Santo Tomé entregó a las autoridades capturas de conversaciones de WhatsApp en las que un grupo de alumnos de primer año discutía la posibilidad de concretar un ataque armado contra profesores

Una docente de Corrientes denunció que alumnos planeaban un tiroteo en la escuela

“La droga se paga”: prendieron fuego el portón de una cochera en el centro de Rosario y dejaron un mensaje narco

Ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Echesortu, cuando un delincuente arrojó líquido inflamable e inició un incendio que afectó una EcoSport gris estacionada. En una pared lindera dejó pegada una nota con un mensaje mafioso

“La droga se paga”: prendieron fuego el portón de una cochera en el centro de Rosario y dejaron un mensaje narco

La muerte de Ángel: la Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia a la madre

El máximo órgano judicial de la provincia designó a una camarista para auditar el desempeño de los profesionales que actuaron desde un principio, tras la muerte del nene de 4 años. Su mamá y su padrastro están imputados con prisión preventiva

La muerte de Ángel: la Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia a la madre
DEPORTES
El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

Los polémicos gestos de Raphinha a los fanáticos del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Champions

“Me rompí”: el video de la impactante lesión de Agustín Marchesín, quien se fue llorando de La Bombonera en el duelo Boca-Barcelona

TELESHOW
Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

El homenaje de Sandra, Vane y Sol Mihanovich a César Mascetti en “Canción de La Campiña”: “Es honrar su legado”

Sofía Jujuy y Eva Bargiela recordaron cómo fueros los primeros besos de su adolescencia: “No me lo olvido más”

La llegada de Ricky Martin a Rosario para su show: todas las fotos

Sabrina Rojas y José Chatruc hicieron su primera aparición pública como pareja: “Todavía no nació el amor”

INFOBAE AMÉRICA

El OIEA advirtió sobre los riesgos del programa nuclear iraní tras perder la supervisión directa del uranio enriquecido en el país

El OIEA advirtió sobre los riesgos del programa nuclear iraní tras perder la supervisión directa del uranio enriquecido en el país

La iglesia que unió a un pueblo: la historia detrás de la campaña del centavo en El Salvador

Aeropuerto de Tocumen en Panamá mejora su conectividad y gana posiciones a nivel mundial

Costa Rica se convierte en escenario de Hope, la nueva película dirigida por Abby Fuller

Delcy Rodríguez pidió el fin de las sanciones a Venezuela en una reunión con una delegación de EEUU en Caracas