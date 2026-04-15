Economía

El consumo masivo no repunta y las empresas buscan reinventarse ante la falta de señales de reactivación

Los empresarios diseñan esquemas para mantener los niveles de ventas, pero no ven signos que anticipen un despegue

Guardar
Estantes de supermercado repletos de envases de queso cottage, queso y lácteos. Dos mujeres con carros de compra caminan por el pasillo.
El consumo masivo cayó 3,4% interanual en febrero -último dato disponible-, según estimaciones privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el Gobierno pone foco y apuesta por el sector energético y el agropecuario, las empresas de consumo masivo buscan formas de sostener los niveles de venta y plantean dudas sobre la reactivación, en un marco de pérdida del poder adquisitivo.

El evento AmCham Summit 2026, que reúne a cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes del ámbito sindical; tuvo como lema “Una Argentina federal en desarrollo”. El encuentro no escapó a la tendencia de una economía “a dos velocidades”.

La mayoría de los empresarios presentes pertenecía al agro y la energía, hoy los sectores más dinámicos y prioritarios para el Ejecutivo como motores del crecimiento. Aunque mencionaron varios desafíos, el clima es de optimismo, incluso en un escenario global adverso. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo y aseguró que la inversión es el eje del modelo.

AmCham 2026 Luis Toto Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo (Maximiliano Luna)

Según el titular del Palacio de Hacienda, la clave en Argentina es el crecimiento sostenido y no uno “falso” basado en el consumo, provocado por el colapso de la demanda de dinero, ya que “la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo”.

Esta mirada y las políticas que la acompañan generan preocupación entre aquellos empresarios cuyas firmas están orientadas a la microeconomía. En ese marco, la concurrencia de representantes del rubro fue limitada.

Como contexto general, Carla Martín Bonito, presidenta de COPAL, afirmó que el consumo permanece en terreno contractivo y que es necesario que la merma de la inflación vaya de la mano de una recomposición de ingresos que permita mejorar el poder adquisitivo para apuntalar las ventas. A su criterio, la baja de tasas y el aumento del financiamiento no van a dinamizar la demanda en este caso.

Amcham Argentina
El AmCham Summit 2026 se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos aires

Más en detalle, dijo que observan una migración entre canales sin incremento del volumen agregado. Sucede que los consumidores recurren cada vez más a compras mayoristas para ahorrar, junto con una mayor preferencia por los comercios de cercanía.

La ejecutiva cree que es fundamental expandir las exportaciones, aunque en la actualidad, de 14.700 empresas de alimentos, solo 1.200 venden al exterior.

Hay algunas compañías que intentan sortear la crisis con diferentes estrategias. Por ejemplo, en una de las principales lácteas del país comentaron que lanzan productos constantemente para atraer al público e incorporan segundas marcas. Gracias a esa medida y a cambios productivos vinculados a la eficiencia, logran mantener los márgenes en “verde claro”.

En cuanto a los precios, aseguran que tratan de sostenerlos y resaltan que estos subieron 20 puntos por debajo de la inflación en los últimos tres años.

Múltiples clientes en un supermercado moderno, navegando por estantes llenos de paquetes de quinoa, mijo y trigo espelta en la sección de productos saludables. El ambiente es luminoso.
Bonito observa una migración entre canales sin incremento del volumen agregado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuentan además que la relación con los proveedores es “a cara de perro” y que siempre están buscando mejores alternativas para evitar ajustes en las góndolas. En otro orden, mencionaron que todavía no se sienten los efectos de la guerra en Medio Oriente, la cual llevó a que los combustibles saltaran 20% en marzo.

La duda que plantean es cómo se va a remonetizar la economía y si realmente los dólares del agro y la energía serán suficientes.

Por otra parte, desde una de las empresas de bebidas más importantes explican que la vía que encontraron para garantizar la estabilidad en las ventas fue la profundización del sistema de envases retornables, que supone un ahorro del 40% para los clientes. Pero esa decisión requiere inversiones significativas que no todos los fabricantes están en condiciones de afrontar.

Vale recordar que, de acuerdo a Scentia, el consumo masivo cayó 3,4% interanual en febrero (último dato disponible) y 6,3% en la comparación contra enero.

Largo pasillo de supermercado con estantes repletos de botellas y latas de bebidas alcohólicas. El pasillo está bien iluminado y se ven algunos compradores al fondo.
Las ventas de bebidas siguen mostrando caídas de dos dígitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose por canal mostró un desempeño marcadamente negativo en los formatos tradicionales. El único con variación positiva fue el comercio electrónico, que creció 26,5% interanual.

Los supermercados lideraron los retrocesos, con una disminución interanual de 5,9%. Al mismo tiempo, los autoservicios independientes anotaron una merma de 3,8%, mientras que los mayoristas exhibieron una caída de 3,6% frente al mismo mes del año previo.

Asimismo, farmacias registró un retroceso de 2,9 por ciento. En una reconocida cadena sostuvieron que, cuando una familia no llega a fin de mes, el consumo farmacéutico —especialmente el vinculado a la cosmética— es uno de los primeros en recortarse. Si bien la afluencia a las sucursales no cambió mucho, los clientes compran menos: donde antes adquirían tres productos, ahora suelen llevar solo uno.

A su vez, el canal K+T —que abarca almacenes y kioscos— presentó una baja interanual de 1,9%, luego de varios meses al alza.

Temas Relacionados

consumoAmChamventasúltimas noticiasempresasempresariosinflación

Últimas Noticias

Milei atribuyó la suba de la inflación a tres factores centrales y explicó por qué proyecta una baja

El Presidente enumeró las causas locales e internacionales que aceleraron los precios, defendió el programa económico y reafirmó que no habrá cambios en el rumbo

Milei atribuyó la suba de la inflación a tres factores centrales y explicó por qué proyecta una baja

Jornada financiera: el dato de inflación afectó a las acciones y los bonos argentinos

El S&P Merval cayó 1,4%, en contraste a las subas de hasta 2% en los índices de Wall Street. La fuerte caída del petróleo impactó sobre los ADR del sector. El dólar quedó a $1.385 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 185 en el mercado

Jornada financiera: el dato de inflación afectó a las acciones y los bonos argentinos

Caputo se reunirá con la titular del FMI en EEUU para definir la revisión del acuerdo y el desembolso de USD 1.000 millones

La delegación económica argentina tiene previsto mantener encuentros con autoridades del FMI y otros bancos multilaterales, en una serie de actividades centradas en programas de financiamiento y desafíos internacionales del desarrollo

Caputo se reunirá con la titular del FMI en EEUU para definir la revisión del acuerdo y el desembolso de USD 1.000 millones

Creció 14% el déficit en el sector autopartista en 2025 ante el masivo ingreso de productos chinos

En su informe anual, la entidad que nuclea a las empresas del sector (AFAC) confirma una tendencia preocupante, con caída de producción local y aumento de importaciones

Creció 14% el déficit en el sector autopartista en 2025 ante el masivo ingreso de productos chinos

“Nunca vimos un interés tan grande”: la Argentina se mete en el radar global de la industria minera

La combinación de mayor estabilidad macroeconómica y nuevos marcos de inversión impulsa la reactivación y el ingreso de nuevos capitales globales al sector minero local.

“Nunca vimos un interés tan grande”: la Argentina se mete en el radar global de la industria minera
DEPORTES
Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

TELESHOW
Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

El homenaje de Sandra, Vane y Sol Mihanovich a César Mascetti en “Canción de La Campiña”: “Es honrar su legado”

INFOBAE AMÉRICA

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones

Marcello Mastroianni y Jorge Luz, la historia de una amistad inesperada es contada por Hugo Paredero

El victimismo como un nuevo capital social que transforma la idea de heroísmo en Occidente

Una librería en un pueblo de 300 habitantes “para sobrevivir y agitar” en plena pampa bonaerense

Crisis con Ecuador, los responsables