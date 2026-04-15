Violento robo en un country de Rosario: ocho hombres derribaron la puerta de una casa y redujeron toda una familia

Entrada principal del Country Club Zen en Rosario, donde una familia fue víctima de un violento robo (Club Zen)

Una familia fue víctima de un violento robo en el barrio cerrado Club Zen, un country inaugurado recientemente en la zona de Pueblo Esther en Rosario.

Pasada la medianoche, al menos ocho hombres armados irrumpieron en la vivienda de A. L., de 33 años, donde se encontraba junto a su familia. El grupo redujo a todos los presentes y escapó con una PlayStation, dos teléfonos iPhone y diversos objetos de valor.

La secuencia fue advertida por personal de seguridad privada del barrio, que dio aviso inmediato al Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther.

Al llegar los efectivos policiales, los habitantes relataron que los asaltantes ingresaron tras derribar una puerta y actuaron con una mecánica similar a la de un grupo comando. Una vez dentro, maniataron a los integrantes de la familia y recorrieron los distintos ambientes de la casa para hallar pertenencias de valor.

Según se informó, además de los celulares y la consola de videojuegos, los delincuentes sustrajeron otros elementos, cuyo detalle todavía está siendo relevado por los investigadores. Una de las hipótesis de la pesquisa sostiene que la banda logró ingresar al predio después de dañar el cerco perimetral en un sector lateral, lo que facilitó el acceso sin ser detectados de inmediato.

Los testimonios recabados por el personal policial y las víctimas apuntan a que el accionar fue “planificado”, con una distribución de tareas entre los integrantes y el uso de armas de fuego. Las víctimas detallaron que los asaltantes actuaron con rapidez y precisión, revisando los distintos ambientes de la casa y manteniendo bajo su control a la familia durante el tiempo que permanecieron en el lugar.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, el hecho motivó la intervención de la Subcomisaría 8ª de Pueblo Esther, encargada de las primeras actuaciones por cuestiones de jurisdicción. Posteriormente, la investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación. Hasta el momento, según fuentes del procedimiento, no hay sospechosos identificados ni detenidos por el ataque.

En paralelo, los investigadores avanzan con el análisis de las cámaras de vigilancia internas y externas del barrio cerrado, así como con la toma de testimonios a vecinos y al personal de seguridad. El objetivo principal es reconstruir el recorrido de los delincuentes antes, durante y luego del asalto, para identificar posibles vías de ingreso y egreso del predio.

De acuerdo con la información brindada por fuentes del procedimiento, las víctimas no sufrieron heridas de gravedad, aunque sí resultaron afectadas por la conmoción y el impacto emocional derivados del episodio.

El miembro de "Los Monos" fue detenido en varias ocasiones por otros homicidios (Versión Rosario)

Días atrás, una noche de violencia extrema sacudió a la localidad santafesina de Las Parejas cuando seis hombres armados irrumpieron en una vivienda del barrio cerrado Campiña Elisa y sometieron a una familia durante más de una hora y media.

El hecho ocurrió entre las 3 y las 4.30 de la madrugada en una casa ubicada en la intersección de avenida 21 y calle 2, a unos 100 kilómetros de Rosario, según confirmaron fuentes policiales. La vivienda, perteneciente a un matrimonio y su hijo de 18 años, fue el objetivo de un grupo que actuó con rostros cubiertos, guantes de látex y armas de fuego.

La familia fue sorprendida mientras dormía. Los asaltantes ingresaron al barrio privado por un sector trasero, tras superar las medidas de seguridad perimetral. Una vez en el terreno de la vivienda, cortaron los cables de electricidad y rompieron un ventanal arrojando una garrafa, lo que facilitó su acceso sin activar la alarma, que quedó inutilizada.

En el interior, los delincuentes amenazaron a los moradores y los mantuvieron bajo vigilancia durante el asalto, exigiendo la entrega de bienes y dinero. Las víctimas relataron que los hombres revisaron la casa con calma, sin mostrar apuro, lo que refuerza la hipótesis de un robo premeditado y coordinado.

Durante el tiempo que permanecieron en el domicilio, los ladrones se apoderaron de una camioneta Volkswagen Amarok verde, monitores de computadora, tres teléfonos celulares, un caño de escape de moto y una suma aproximada a 2 millones de pesos. También sustrajeron el DVR del sistema de cámaras de seguridad, buscando eliminar pruebas sobre su accionar. Un dato relevante es que la alarma de la vivienda no llegó a activarse, lo que facilitó la operación del grupo.

De acuerdo con fuentes del caso, la familia fue amenazada de manera constante. Si bien ninguno de los integrantes sufrió heridas de gravedad, el hijo del matrimonio recibió un golpe leve durante el episodio, según informó un vocero policial.

Los delincuentes permanecieron en el lugar más de 90 minutos. Finalmente, abandonaron la propiedad y escaparon por el frente del barrio cerrado, utilizando la camioneta robada y un Toyota Etios gris que actuó como vehículo de apoyo.

La huida de los asaltantes se vio dificultada por las condiciones meteorológicas. Los caminos rurales de la zona, afectados por lluvias recientes, complicaron los movimientos tanto de los ladrones como de las fuerzas de seguridad que respondieron al llamado de emergencia.

El Toyota Etios fue abandonado durante la fuga, quedando empantanado en el barro. Este vehículo fue posteriormente secuestrado por personal del Comando Radioeléctrico, que también enfrentó dificultades para circular por el estado de los caminos. La intervención de Bomberos resultó necesaria para retirar los móviles policiales y el auto utilizado por los delincuentes.