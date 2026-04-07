Horror en Santa Fe: hallaron a un joven asesinado dentro de una heladera

El caso de Ramiro Fabián Nast conmociona a Santa Fe tras hallar su cuerpo asesinado dentro de una heladera en Funes

Ramiro Fabián Nast tenía 23 años y vivía en Funes, una ciudad ubicada al oeste de Rosario, Santa Fe. El jueves por la noche, asistió a un cumpleaños en la zona norte de la localidad y esa fue la última vez que se lo vio con vida. Su ausencia en el trabajo al día siguiente encendió las alarmas y movilizó a su familia y vecinos en una intensa búsqueda. Finalmente, el lunes por la tarde, su cuerpo fue hallado dentro de una heladera en un zanjón de la calle Tomás de la Torre y Paysandú. La investigación está a cargo de la fiscal Navone, quien confirmó que se abrió una causa por homicidio y que hay un detenido.

Nast trabajaba en el supermercado Arcoíris de Funes, en el área de carnicería. El viernes, al no presentarse a su puesto, su entorno notó la desaparición. Familiares intentaron comunicarse con él sin éxito, ya que su teléfono celular se encontraba apagado. A partir de ese momento, comenzaron a difundir información sobre su aspecto y vestimenta en redes sociales, mientras que los vecinos se sumaron a la búsqueda de manera activa por toda la ciudad.

La denuncia formal de desaparición fue radicada el domingo. La fiscal María Eugenia Navone, titular de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas del Departamento Judicial de Rosario, ordenó diversas medidas y rastrillajes. En el operativo participaron la Policía de Investigaciones de Santa Fe y el cuerpo de bomberos voluntarios de Funes. El lunes, cerca de las 16:30, un grupo de efectivos halló una heladera en el interior de un zanjón profundo, bajo las vías del tren, en un sector donde corre un entubamiento de desagüe.

La fiscalía investiga el homicidio bajo sospecha de vinculación con la venta de drogas en la zona donde apareció el cadáver (facebook)

Cómo se produjo el hallazgo del cuerpo

Al abrir la heladera, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Ramiro Fabián Nast. El joven presentaba signos de haber sido asesinado. El procedimiento de recuperación del cadáver demandó horas debido al caudal de agua y el difícil acceso a la zona. La policía científica realizó los primeros análisis en el lugar y, tras el rescate, la investigación pasó a la etapa de homicidio.

En la noche del lunes, la justicia detuvo a un joven de 29 años, identificado como uno de los últimos contactos de la víctima. La fiscalía no difundió detalles sobre su vinculación con el hecho, ya que la causa se encuentra en pleno desarrollo y también buscan a otras dos personas que podrían haber participado.

Facundo Kablan explicó en Infobae en Vivo: “No trascendió mayores detalles de cuál es el rol dentro de este homicidio, porque la investigación es muy dinámica y por estas horas buscan a otras personas, al menos dos personas que podrían haber participado del hecho”.

Avance de la investigación y principales hipótesis

La fiscalía ordenó la autopsia del cuerpo, que se realizará en el Instituto Médico Legal de Rosario. El objetivo es determinar la mecánica y causa de la muerte. Kablan informó: “La fiscal Navone ordenó la autopsia que permita reconstruir cómo fue su muerte, cómo fue la mecánica del hecho que terminó con la vida de este joven de veintitrés años”.

Existen varias hipótesis en curso. Una de ellas, aportada por la familia, sostiene que en la zona donde se halló el cuerpo operaba un punto de venta de drogas. Según Kablan, “la familia ya tiene una hipótesis que la aportó a la justicia y que la justicia la asumió entre una de todas las líneas de investigación que tiene en su poder por estas horas, que dice que en la zona donde fue hallado, habría un punto de venta de drogas. Había un grupo de jóvenes que venden drogas y lo vincula con esos jóvenes al homicidio”. La principal línea de la causa apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de estupefacientes.

La policía halló la heladera con el cuerpo de Nast en un zanjón profundo, dificultando el rescate por el caudal de agua y el complicado acceso (facebook)

El rol de los principales sospechosos

Por el momento, hay un detenido de 29 años, pero la fiscalía mantiene la reserva sobre su participación exacta. “La fiscalía es bastante hermética por estas horas, porque es una investigación dinámica y porque habría otros identificados que se encuentran prófugos”, afirmó Facundo Kablan. La evidencia sugiere que más de una persona pudo haber intervenido en el ocultamiento del cuerpo, en lo que se considera un acto premeditado.

El periodista detalló: “El ocultamiento, hay una planificación, hay una premeditación. Ocultar el cuerpo dentro de una heladera es una tarea bastante difícil”. La policía continúa con los rastrillajes y búsquedas para dar con los prófugos identificados.

Qué pasos siguen en la investigación

En las próximas horas, los resultados de la autopsia aportarán información clave para reconstruir la secuencia de los hechos. A la espera de los informes forenses, la investigación continúa bajo la conducción de la fiscal Navone y mantiene varias líneas abiertas respecto a los posibles responsables y el móvil del crimen.

La búsqueda de más sospechosos y la recolección de pruebas avanzan a fin de esclarecer el hecho. Las autoridades insisten en la confidencialidad de la investigación y recomiendan evitar la difusión de datos no corroborados hasta tanto se disponga de información concluyente sobre el caso.

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