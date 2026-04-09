Crimen y Justicia

Crimen del joven encontrado muerto dentro de una heladera en Santa Fe: se entregó un segundo sospechoso

El ahora detenido era intensamente buscado por las autoridades. Ahora, son dos las personas implicadas en el brutal homicidio

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Primer plano de Ramiro Nast, un joven con gorra estampada de palmeras y camiseta negra, mirando directamente a la cámara
El cuerpo de Ramiro Nast fue hallado en una heladera tirada en un zanjón en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe (Rosario3)

A días del macabro hallazgo del cuerpo de Ramiro Fabián Nast dentro de una heladera que se encontraba en un zanjón de Funes, provincia de Santa Fe. Otro sospechoso quedó detenido.

Las acciones policiales y judiciales permitieron que un nuevo sospechoso, Kevin Ariel T., de 25 años, se entregara voluntariamente durante la mañana de ayer ante la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones.

Kevin Ariel T. llegó acompañado por su abogado defensor particular a la sede de la PDI. Allí, se puso a disposición de la fiscal Noelia Navone, quien lleva adelante el caso. El sospechoso quedó detenido, a la espera de la audiencia imputativa, cuya fecha aún no ha sido establecida por la Oficina de Gestión Judicial.

De acuerdo con la información del portal Rosario3, este arresto representa el segundo en el marco de la causa, ya que previamente había sido detenido Luis Fernando V., de 29 años, señalado como el presunto autor material del crimen.

La decisión de Kevin T. de presentarse ante las autoridades se produjo luego de que la Unidad de Violencias Altamente Lesivas allanara dos domicilios en Funes y uno en Rosario. Según se informó, el sospechoso optó por ajustarse a derecho al verse cercado por el operativo policial.

El cuerpo de Nast fue localizado el lunes pasado dentro de una heladera arrojada a un zanjón con agua, en la zona de Tomás de la Torre y Paysandú. El descubrimiento se produjo tras varios días de búsqueda.

El preinforme de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal indica que la causa de muerte fue un fuerte golpe en el cráneo.

La investigación plantea que el homicidio habría ocurrido en la mañana del sábado anterior al hallazgo. Estos datos fueron obtenidos a partir de los indicios recolectados por el equipo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.

policia de santa fe portada
El segundo sospechoso se presentó por su propia voluntad de tres allanamientos de la Policía en búsqueda de más implicados

La última vez que se vio a Ramiro Fabián Nast con vida fue la noche del viernes, cuando asistió a una fiesta. Desde entonces, su familia perdió todo contacto, lo que motivó una intensa campaña pública encabezada por su madre, Yanina. La madre utilizó las redes sociales y distintos medios para difundir datos sobre su hijo, incluyendo la descripción de sus rasgos físicos y un tatuaje en la mano, con la esperanza de facilitar la identificación.

La movilización social fue notoria. Según relató Yanina, la reacción de la comunidad fue inmediata y masiva. “A mi hijo lo amaba todo el mundo. La misma policía se sorprendió de cómo salió a buscarlo tanta gente”, afirmó la madre. El joven mantenía un vínculo cercano con su familia, a pesar de no convivir con su madre, y era reconocido por su entorno laboral y sus amigos como una persona apreciada.

Acerca de las posibles causas del crimen, la madre de la víctima fue clara al desvincular a su hijo de actividades delictivas. Sostuvo que la muerte estaría relacionada con personas de la zona donde se produjo el hallazgo. “Lo único que sé es de gente de este barrio que comercializa y que tiene que ver con la muerte de mi hijo; es todo lo que sé”, expresó Yanina, subrayando que no existía ninguna vinculación previa de su hijo con esos sectores.

Con las detenciones, la investigación sigue su curso bajo la dirección de la fiscal Navone. El proceso judicial prevé nuevas audiencias en las que se formalizarán las imputaciones y se evaluarán las pruebas reunidas hasta el momento.

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