El Gobierno busca sumar más dólares y alargar los vencimientos en pesos en una licitación de deuda clave

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en pesos por más de $8 billones este miércoles. REUTERS/Irina Dambrauskas

La baja de los futuros del petróleo es solo un indicio porque el precio contado del crudo llega hasta los 200 dólares. En ese mercado se apuesta a lo que vendrá, pero excluye el hoy. Con la mediana baja del crudo, los inversores están diciendo que avizoran una posibilidad de que se retomen las conversaciones de paz y arriesgan a que podrían dar fin al conflicto.

Pero a la espera de la resolución llegó una noticia que mejoró el escenario internacional: el índice de precios mayoristas en Estados Unidos fue de 0,5%, la mitad de lo que estimaban los analistas.

Por eso, reaccionaron positivamente los bonos de la Argentina y de la región. El índice de países emergentes lo reflejó con aumento de 1,9%, señal de que hay fondos del exterior comprando títulos en la región.

Los bonos soberanos subieron 0,5% e hicieron bajar el riesgo país en 5 unidades (-0,6%) a 525 puntos básicos. La noticia de que habría un desembolso de USD 1.000 millones ayudó a reafirmar la tendencia de los títulos de la deuda.

La señal es oportuna porque hoy el Tesoro licita el Bonar 2027 y el Bonar 2028 por USD 500 millones, dividido en dos ruedas. En la primera se licitan USD 150 millones de cada uno y en la segunda un monto que complete los USD 250 millones de cada bono.

Lo que no cayó bien en los tenedores del Bonar 2027 fue el techo de USD 101,722 que impuso el Tesoro. El bono cotizaba en el mercado secundario a USD 102,6, que implicaba que la tasa de rendimiento era menor a la que ahora está dispuesto a pagar Economía. Tras la novedad, el bono bajó abruptamente al nivel de la cotización fijada por el Tesoro.

La licitación del resto de los bonos es para renovar deuda por $8,3 billones, de los cuales el Tesoro tiene 6 billones de pesos. Ante el fuerte respaldo de fondos propios, la idea es renovar las letras en pesos y los bonos que ajustan por CER a plazos más largos que incluyan 2028 y 2029. Hay un Boncer en el menú que vence el 28 de marzo de 2029. Solo se ofrecerá un bono dollar linked, que ajusta por devaluación y que vence el 30 de junio de 2028.

En el canje, se propone entregar el Boncer con vencimiento a fin de año a cambio de cuatro alternativas: un Boncer que vence en marzo de 2028, otro con vencimiento en marzo de 2027, un bono dual —que ajusta por tasa fija o por la tasa TAMAR— con vencimiento el 15 de septiembre próximo, o un bono a tasa TAMAR que vence el 25 de febrero de 2028. La tasa TAMAR corresponde a la que se aplica para plazos fijos de entre 30 y 35 días por depósitos superiores a $1.000 millones y actualmente se ubica en 21,69% anual.

Los Boncer tienen viento de cola porque la inflación de marzo fue de 3,4%, más elevada de lo que calcularon analistas y consultoras, y deja un arrastre para abril por el aumento de los combustibles.

En la plaza secundaria, el Boncer que vence a fin de noviembre subió 0,56 por ciento. Este título es el respaldo para los que buscan ganancias seguras y creen que el dólar se mantendrá sin demasiadas variantes hasta esa fecha.

El último informe de Aldazabal & Cia señaló que “para abril, las mediciones privadas preliminares de alta frecuencia apuntan a una desaceleración con un dato en la zona de 2,3-2,5%, ayudado por la anunciada estabilización de los precios de combustibles. Hacia adelante, coincidimos con el consenso en cuanto esperamos que la inflación retome un sendero descendente, aunque a un ritmo gradual y más lento que el previsto a principios de año. Sin embargo, resaltamos riesgos en el mediano plazo vinculados a un escenario externo todavía incierto y al ajuste pendiente en las tarifas de servicios públicos”.

El reporte agrega que “la comparación de la curva CER y de tasa fija descuenta una inflación de 2,1% en promedio para los próximos meses, consistente con una inflación de 30% para 2026, levemente por encima de la expectativa del REM en 29%”.

Santiago Casas economista jefe en EcoAnalytics dijo que “los ajustes de precios relativos, principalmente regulados (+5,1%), y la falta de un ancla nominal clara de política monetaria explican la aceleración de la inflación. El control de agregados (M2) resulta inefectivo con una demanda de dinero tan inestable, al mismo tiempo que no existe una regla explícita para la tasa de interés. Tampoco hay un compromiso con el tipo de cambio, que flota dentro de las bandas cambiarias y muy por debajo del techo. El resultado es la descoordinación las expectativas inflacionarias. La inflación minorista del primer trimestre es del 43,6% anualizada. Por su parte, la Canasta Básica Total desaceleró al 2,6%, pero representa una suba trimestral anualizada del 43,7%. Con los salarios subiendo menos que la canasta básica es esperable un aumento de la pobreza durante el primer trimestre. Una familia de 4 integrantes necesitó $1.434.464 para no ser pobre”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini destacó que “la curva pesos terminó corrida levemente al alza en el tramo corto y a la baja en el largo sugiriendo alguna rotación hacia mayor duration. De todas maneras, las tasas reales (ex ante) permanecen en terreno negativo obligando a los inversores a buscar alternativas y esto podría fortalecer la demanda de moneda extranjera”.

En tanto en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 550 millones y el Banco Central se alzó con USD 185 millones que elevaron las reservas USD 463 millones a USD 45.873 millones, ayudadas por la compra de ayer y por la suba del oro de casi 3% y del yuan y el euro. El dólar mayorista hizo piso en $1.348 y después rebotó a $1.364, un valor que es superior en $10 al cierre del día anterior.

En la plaza financiera, los dólares abrieron negativos, pero pronto se dieron vuelta y el MEP y el contado con liquidación (CCL) subieron 0,5% a $1.412 y 1.472 pesos. El blue se encareció y aumentó $10 a 1.410 pesos. La demanda en esta plaza creció por la proximidad del mundial y porque después del mayorista, un mercado de acceso limitado, es el dólar más barato del sistema.

El S&P Merval, abrió optimista, pero se fue cayendo con el transcurrir de las horas para cerrar con una baja de 1,4% en pesos y 1,8% en dólares. Los papeles de mejor performance fueron VALO con 3,1%, BYMA (+3%) e IRSA (+2,2%).

En el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York estaban con tímidos verdes porque los inversores se mantienen conservadores; no saben que noticias los puede sorprender hoy. El oro moderó su alza y estaba 0,10% arriba a USD 4.856, mientras en el mercado de futuros el petróleo descendía cerca de 0,5 por ciento. El dólar se mantenía estable frente a las principales divisas del mundo.

Los inversores locales estarán regidos por el resultado de la licitación de bonos del Tesoro y por el comportamiento de los títulos soberanos.