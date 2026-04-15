Crimen y Justicia

El juicio por el asesinato de la jubilada en Córdoba llega a su etapa final con la sobrina como única acusada

Olga Villarreal, de 72 años, fue hallada muerta en su vivienda en junio de 2024. La Justicia determinará esta semana si María Alejandra Tabares es responsable del crimen

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Retrato de una mujer mayor sonriendo a la cámara, con cabello corto y canoso, y las manos entrelazadas, en un ambiente de café o restaurante
La mujer jubilada víctima de un crimen en Córdoba, cuya sobrina es la principal acusada en el juicio que conmociona a la provincia (El Doce.tv)

La Ciudad de Córdoba siguió con atención el inicio del juicio por el asesinato de Olga Villarreal, una jubilada de 72 años que fue encontrada muerta en su casa del barrio Comercial en junio de 2024. El caso tiene como principal acusada a su sobrina y el proceso ya se encuentra en su etapa final.

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024 en la vivienda de la calle Villa María al 5900, en la zona sur de Córdoba. De acuerdo con el expediente, la acusada, identificada como María Alejandra Tabares, residía en una casa lindera a la de Villarreal. Los pesquisas sostienen que Tabares ingresó a la propiedad, sustrajo una suma de dinero y, para asegurar la impunidad, atacó brutalmente a la jubilada.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.tv, el hallazgo del cadáver fue realizado por la propia hija de la víctima, quien describió ante los investigadores las condiciones en que encontró la escena. En ese sentido, Karina —hija de la mujer relató: “Encontré a mi má toda golpeada, bañada en sangre”. Peritos forenses confirmaron que Villarreal presentaba múltiples lesiones en la cabeza compatibles con una agresión directa y reiterada.

Según la acusación, Tabares está imputada por elñ delito de homicidio criminis causae. La calificación legal agrava la situación procesal de la imputada: si es hallada culpable, la ley prevé la pena de prisión perpetua.

El juicio oral y público comenzó la semana pasada en la Cámara Octava del Crimen, bajo la modalidad de jurados populares. La acusada, de 58 años, se mantuvo en silencio durante la primera audiencia, limitándose a escuchar la lectura de las pruebas que sustentan la acusación en su contra.

Entre los elementos exhibidos figuran registros de cámaras de seguridad, rastros de sangre y análisis de comunicaciones telefónicas. La defensa, en tanto, cuestionó la interpretación de algunos indicios y pidió considerar la ausencia de testigos presenciales. La sentencia se conocería mañana.

La víctima fue hallada por su propia hija en la vivienda del Barrio Comercial de la ciudad de Córdoba
La víctima fue hallada por su propia hija en la vivienda del Barrio Comercial de la ciudad de Córdoba

Asesinaron a una jubilada en Florencio Varela

Una jubilada de 79 años fue asesinada a tiros durante la noche del pasado miércoles de la semana pasada por un grupo de delincuentes que irrumpió en su domicilio de la localidad de Zeballos, partido bonaerense de Florencio Varela, mientras descansaba y en medio de un corte de luz repentino que afectó a la zona.

Según confirmaron fuentes policiales, el brutal ataque ocurrió cerca de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana. Los asaltantes aprovecharon la falta de suministro eléctrico para forzar la entrada al domicilio.

La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, residía sola en la casa donde se produjo el hecho, pero ella, en realidad, no debería haber estado allí cuando ocurrió la entradera. Fuentes del caso precisaron a este medio que la mujer se tenía que ir de viaje, pero había regresado a su domicilio en busca de la documentación que le faltaba.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron realizar los agentes de la Sub DDI Florencio Varela de la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, Benítez descansaba en su casa cuando advirtió la presencia de varios hombres que intentaban ingresar por la fuerza.

En ese momento, se produjo un intercambio de disparos y uno de los proyectiles impactó en el tórax de la mujer, que murió casi de inmediato.

Familiares de la víctima alertaron al 911, luego de que una de sus nietas reportara que una de las ventanas que daba a la calle estaba violentada. Al arribar al lugar del hecho, el personal policial halló a Benítez tendida en el living de la vivienda, mientras que sobre una de las ventanas del frente se observaron múltiples impactos de bala.

Los autores del hecho escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos. Hasta el momento, la investigación no registró detenciones y la causa sigue abierta, bajo la intervención de la UFI N° 2 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca.

Las tareas investigativas presentan una complicación adicional, debido a que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban al momento del hecho, producto del importante corte de luz que se registró en la zona entre las 19 y las 2:30 de la madrugada de este jueves.

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