Crimen y Justicia

Un médico escapó de un control antidrogas en Tucumán, atropelló a un policía y fue detenido tras una persecución

El hombre frenó y evitó realizar la prueba en el límite con la provincia de Santiago del Estero. El agente que resultó herido tras el impacto permanece bajo atención médica

Guardar

El hecho ocurrió en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, sobre la ruta 9. El momento quedó registrado en imágenes que ya forman parte de la investigación

Un control antidrogas en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9 en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, se transformó en el escenario de una acción inesperada: un médico embistió con su vehículo a un policía y luego escapó, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros.

De acuerdo con lo informado por la policía de Tucumán, la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) realizaba un operativo rutinario en la zona fronteriza cuando el conductor de un vehículo, identificado como profesional de la salud, mostró una actitud reticente ante el control.

El clima se volvió tenso en cuestión de segundos. Durante el procedimiento, el automovilista arremetió con su auto contra uno de los agentes y se fugó del lugar, desencadenando un operativo cerrojo para dar con su paradero.

El policía atropellado sufrió lesiones de consideración y debió recibir asistencia médica. Según la información publicada, el agente permanece bajo tratamiento y cuenta con cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La gravedad de las heridas obligó a la activación de los protocolos médicos y administrativos correspondientes.

El conductor fue interceptado a unos 60 kilómetros del lugar del incidente, en una rotonda vial
El conductor fue interceptado a unos 60 kilómetros del lugar del incidente, en una rotonda vial

Tras la huida, la policía desplegó un rápido operativo que permitió ubicar al conductor a unos 60 kilómetros del sitio inicial, en la rotonda de un empalme vial. Allí, el profesional de la salud fue interceptado y aprehendido por personal policial.

El traslado del sospechoso se realizó en el marco de estrictas medidas de seguridad y bajo la supervisión de las autoridades responsables.

El video del momento del impacto se convirtió en un elemento central para la causa judicial. Las imágenes, según trascendió, permiten reconstruir el instante en que el conductor embistió al agente y la secuencia posterior. Los investigadores consideran que este material podría ser determinante para establecer cómo ocurrieron los hechos y definir las eventuales responsabilidades.

La investigación sigue su curso para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar las acciones legales que correspondan.

Furiosa persecución y choque en Wilde: un patrullero y un auto terminaron subidos a la vereda

Persecución policial y choque en Wilde

Una furiosa persecución policial entre tres patrulleros y un vehículo particular, que comenzó en Wilde (Friuli y General Belgrano, partido de Avellaneda), atravesó parte de Quilmes y volvió a la zona de origen, terminó con un choque y dos automóviles subidos a la vereda en la esquina de esquina de Raposo y Coronel Lynch.

El incidente se inició cuando el automovilista, que sería un docente y conducía un Fiat Cronos negro, huyó de la Policía Bonaerense luego de eludir varios controles de tránsito en Wilde. La secuencia se inició en el momento que los efectivos policiales detectaron que el automóvil circulaba en zigzag e intentaron detenerlo, por evidentes signos de alcoholemia. Y emprendió la huida en dirección a Quilmes.

Luego de varias cuadras de persecución, por parte de tres patrulleros, ocurrió un hecho que dejó a dos móviles fuera de camino: chocaron en la calle 175, entre Los Andes y Chaco, por lo cual los agentes fueron derivados al Hospital Iriarte de Quilmes con politraumatismos, todos fuera de peligro.

El frenético raid continuó hasta el cruce de Raposo y Lynch cuando un cuarto móvil de la Bonaerense -una camioneta- interceptó el paso del sospechoso y terminó impactando contra el Cronos, que terminó destrozado.

A raíz de la potencia y velocidad de la colisión, el móvil se subió a la vereda, chocó contra otro coche estacionado (una Renault Stepway) que -a su vez- protegía a otro vehículo. El móvil volcó -sobre su derecha- en la acera. El vehículo estacionado que fue chocado por el móvil policial, rompió la pared del frente de la vivienda y quedó incrustado en el patio de la casa.

Dos agentes -un hombre y una mujer- se encontraban conscientes tras el brutal impacto, aunque uno de ellos presentaba lesiones notables. Fueron trasladados al Hospital Perón de Avellaneda y al Hospital Iriarte de Quilmes por politraumatismos y cortes.

Por otro lado, el sospechoso que conducía el automóvil en fuga también resultó herido, fue hospitalizado y permanece con custodia policial. Se encuentra estable.

Temas Relacionados

TucumánRuta 9ChoquesPersecusiónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevo juicio por Maradona, día 1: la frase que enojó a Dalma y Gianinna, el protagonismo de las defensas y una tensa calma

El debate oral comenzó este martes, a casi un año de que se anulara el proceso anterior. Lo que no se vio de la primera audiencia y cómo seguirá

Nuevo juicio por Maradona, día 1: la frase que enojó a Dalma y Gianinna, el protagonismo de las defensas y una tensa calma

Una mujer fue detenida en Salta por falsificar más de tres mil aptos médicos para licencias profesionales de conducir

La investigación judicial reveló maniobras administrativas y financieras vinculadas a la emisión de certificados sin evaluación médica en una clínica local

Una mujer fue detenida en Salta por falsificar más de tres mil aptos médicos para licencias profesionales de conducir

Un hombre con prisión domiciliaria se fugó, quiso tirarse al río para no ser detenido y agredió a un policía

El acusado de 29 años, que debía cumplir arresto con tobillera electrónica en Salta fue imputado por resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas tras huir de su casa

Un hombre con prisión domiciliaria se fugó, quiso tirarse al río para no ser detenido y agredió a un policía

“¡Asesinos!”: el desgarrador grito del papá de Ángel tras la audiencia que imputó a la mamá y a su pareja por homicidio

Luis López, el padre del menor asesinado en Comodoro Rivadavia, se quebró luego de que la Justicia dictara seis meses de prisión preventiva a los dos principales acusados por el crimen del nene de 4 años

“¡Asesinos!”: el desgarrador grito del papá de Ángel tras la audiencia que imputó a la mamá y a su pareja por homicidio

Una paciente que no podía hablar denunció por escrito que un enfermero la abusó tres veces mientras estaba internada

El caso tuvo lugar en una clínica de Neuquén. La mujer, de 54 años, había quedado sin voz luego de una traqueotomía

Una paciente que no podía hablar denunció por escrito que un enfermero la abusó tres veces mientras estaba internada
DEPORTES
Los memes de la eliminación del Barcelona ante el Atlético por la Champions: Cholo Simeone, Juan Musso y Lamine Yamal, los elegidos

Los memes de la eliminación del Barcelona ante el Atlético por la Champions: Cholo Simeone, Juan Musso y Lamine Yamal, los elegidos

Más revelaciones del escándalo de infidelidad de una estrella del deporte y una reportera: el foco en la “vista de los USD 2000″

Deportivo Riestra empata con Gremio de Porto Alegre por la Copa Sudamericana

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona y se clasificó a las semifinales de la Champions League

TELESHOW
Adrien Brody debutará en Broadway con el argentino Diego Kolankowsky como productor

Adrien Brody debutará en Broadway con el argentino Diego Kolankowsky como productor

Marcelo “Teto” Medina habló sobre su lucha contra el cáncer: “Que esto sea un recuerdo”

El fulminante mensaje que dio el exmarido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano

Nicolás Riera habló sobre la vuelta de Teen Angels, la banda de Casi Ángeles: “Hay algo”

El gesto de Wanda Nara con la mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, que dejó más dudas que certezas

INFOBAE AMÉRICA

Cancillería panameña expresa solidaridad con Kuwait tras ataques en el Golfo

Cancillería panameña expresa solidaridad con Kuwait tras ataques en el Golfo

Canal de Panamá lanza programa de aprendices en medio de retos laborales y expansión

Mesa Nacional de Transporte prepara propuesta ante aumento de combustibles en El Salvador

Inspección ambiental confirma afectación a fuente hídrica por minería ilegal en Panamá

Megaestafa ganadera en Uruguay: proponen distribuir 35 millones de dólares entre los damnificados de Conexión Ganadera