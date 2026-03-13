Sociedad

Furiosa persecución y choque en Wilde: un patrullero y un auto terminaron subidos a la vereda

La colisión se produjo en la esquina de Raposo y Coronel Lynch cuando otro móvil policial interceptó al sospechoso, quien está herido al igual que dos agentes

Persecución policial y choque en Wilde (TN)

Una furiosa persecución policial entre tres patrulleros y un vehículo particular, que comenzó en Wilde (partido de Avellaneda), atravesó parte de Quilmes y volvió a la zona de origen, terminó con un choque y dos automóviles subidos a la vereda en la esquina de esquina de Raposo y Coronel Lynch.

El incidente se inició cuando el automovilista, que sería un docente y conducía un Fiat Cronos negro, huyó de la Policía Bonaerense luego de eludir varios controles de tránsito en Wilde. La secuencia se inició en el momento que los efectivos policiales detectaron que el automóvil circulaba en zigzag e intentaron detenerlo, por evidentes signos de alcoholemia. Y emprendió la huida en dirección a Quilmes.

Así fue un fragmento de la persecución en Wilde: tres móviles policiales a toda velocidad detrás del Fiat Cronos (A24)

Luego de varias cuadras de persecución, por parte de los dos patrulleros, el raid terminó en el cruce citado cuando un cuarto móvil de la Bonaerense -una camioneta- interceptó el paso del sospechoso y terminó impactando contra el Cronos, que terminó destrozado.

A raíz de la potencia y velocidad de la colisión, el móvil se subió a la vereda, chocó contra otro coche estacionado (una Renault Stepway) que -a su vez- protegía a otro vehículo. El móvil volcó -sobre su derecha- en la acera. El vehículo estacionado que fue chocado por el móvil policial, rompió la pared del frente de la vivienda y quedó incrustado en el patio de la casa.

Dos agentes -un hombre y una mujer- se encontraban conscientes tras el brutal impacto, aunque uno de ellos presentaba lesiones notables y fueron trasladados al hospital, confirmó el dueño de la propiedad donde ocurrió la colisión, quien presenció la maniobra de rescate de los agentes accidentados.

Así finalizó la persecución: el
Así finalizó la persecución: el patrullero chocó al auto, se subió a la vereda e impacto contra otro vehículo estacionado

Por otro lado, el sospechoso que conducía el automóvil en fuga también resultó herido, fue hospitalizado y permanece con custodia policial. Hasta el momento, la policía no confirmó si existía un delito previo al inicio de la persecución, aunque descartó que el conductor viniera de cometer un robo.

Noticia en desarrollo...

