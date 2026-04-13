La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Tras un procedimiento realizado por la Policía Federal, la mujer de 34 años quedó bajó la disposición de la Justicia

El caso de una médica anestesista detenida por robar medicamentos del Hospital de Vicente López provocó un amplio operativo por parte de la Policía Federal en su casa de Castelar, en donde encontraron una importante cantidad de medicamentos que son utilizados para distintos procedimientos.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, la mujer de 34 años identificada con las iniciales F.V.A. quedó a disposición de la Justicia tras una investigación a cargo de la fiscal Marcela Semería, que se inició tras una denuncia realizada por el director del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López por el robo de ampollas de fentanilo.

Jeringas y ampollas fueron algunas de las cosas que se encontraron en el allanamiento que se realizó en Castelar

El operativo estuvo a cargo de detectives del área de inteligencia de la División Operaciones Area Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA. Todo esto en medio de las investigaciones por el caso de las "propofest“, donde médicos de la misma especialidad utilizaban medicamentos para drogarse.

La imputación contra la especialista incluye el delito de defraudación por administración fraudulenta -la misma que se le aplicó a Hernán Boveri, “Fini” Lanusse" y “Tati” Leclercq-, aquí agravada por tratarse de material público, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público. Esta imputación se debe, precisamente, a la maniobra que llevó a la causa en su contra.

La médica fue denunciada a mediados de marzo último por una alta directiva del centro médico municipal, que reportó en la Justicia el supuesto robo de dos ampollas mediante una curiosa maniobra en los registros, aseguró una fuente del caso. Un farmacéutico del Houssay, precisamente, fue quien la expuso.

El operativo descubrió que la médica de 34 años tenía ampollas con sustancias que son utilizadas para operaciones

Durante el procedimiento en la vivienda de F.V.A., la Policía Federal encontró una amplia variedad de medicamentos clasificados en diferentes grupos farmacológicos. Entre los psicofármacos y neurolépticos incautados se registraron tres pastillas de Foxetin Fluoxetina 20 mg, utilizadas como antidepresivo, y cuatro cajas de Akineton Biperideno 2 mg, de uso antiparkinsoniano y anticolinérgico. También se hallaron tres cajas de Halopidol Haloperidol 10 mg x 60 comprimidos, un antipsicótico, junto con blísters y cajas de Togrel Levomepromazina 25 mg, medicamento sedativo.

En la categoría de anestésicos y sedantes intravenosos, los agentes secuestraron múltiples ampollas de Midazolam en distintas concentraciones, reconocidas por su efecto sedante e hipnótico. Se detectó una ampolla de Anestex Fentanilo 250 mcg/ml 5 ml, opioide de alta potencia sujeto a estricta regulación, y un frasco de Ketamina 500 mg/10 ml, anestésico disociativo. Además, se incautó una ampolla de Dexmedetomidina 200 mcg/2 ml, así como un frasco spray de Lidocaína al 10% que presentaba fecha de vencimiento en noviembre de 2021.

La lista continuó con relajantes musculares, donde se identificaron ampollas de Succinilcolina en dosis de 100 mg y 50 mg/ml, y tres ampollas de Bromuro de Vecuronio 10 mg, ambos empleados en procedimientos de bloqueo neuromuscular. También se confiscaron ampollas de Ropivacaina 10 mg/ml y Bupivacaina 0,5%, anestésicos locales indicados para técnicas raquídeas y epidurales.

Entre los medicamentos, había antidepresivos y relajantes musculares

Entre las drogas vasoactivas y cardiovasculares, la policía secuestró cuatro ampollas de Adrenalina 1 ml al 1%, un medicamento fundamental en maniobras de reanimación, y una ampolla de Norepinefrina 1 mg/ml, junto a otras de Dopamina, Fenilefrina, Etilefrina, Labetalol, Diltiazem, Amiodarona, Adenosina y Clonidina, todos fármacos utilizados en el manejo de emergencias y patologías cardíacas. La lista incluyó también una ampolla de Atropina al 1%, empleada en casos de bradicardia.

El detalle de lo incautado incorporó antídotos y reversores, como una ampolla de Flumazenil 0,5 mg/5 ml, que revierte el efecto de las benzodiacepinas, y hemostáticos como una ampolla de Ácido Tranexámico 500 mg/5 ml, utilizado para controlar hemorragias.

El allanamiento se realizó este lunes en Castelar tras la denuncia del director del Hospital de Vicente López

Varias de las sustancias decomisadas por las fuerzas de seguridad se encontraban vencidas al momento del operativo, lo que suma un elemento de riesgo sanitario, según la información que consta en la causa.

En este marco, la médica denunciante explicó: “Existen dos libros. Un libro diario, que es de psicofármaco y estupefaciente, y otro libro de contralor de estupefaciente”, comenzó. “En el primer libro la profesional se retira con las ampollas y el farmacéutico busca en el sistema la paciente de la orden y no pudo hallarla”, siguió. Entonces, el farmacéutico dio la alerta.

Así, según la imputación, la especialista “suscribió falsamente una orden médica” “donde asentó una cirugía inexistente a nombre de su madre”.

El hecho fue reportado a AAARBA, la Asociación de Anestesiólogos, que aseguró, según el testimonio de la directiva, que la acusada había renunciado al organismo en febrero último.