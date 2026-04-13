Crimen y Justicia

Imputaron a “Tati” Leclercq por robo de anestesia: las agujas que encontraron en el laundry de su edificio

La medida fue tomada tras una denuncia del juez Javier Sánchez Sarmiento. En mayo de 2025, vecinos de la médica hoy investigada por la Justicia en el escándalo de las “propofest” encontraron dos hipodérmicas en las secadoras del lavadero

Guardar
Primer plano de una mano sosteniendo una aguja hipodérmica. Se distingue la aguja metálica y su conector de plástico transparente
Una de las agujas hipodérmicas encontradas en el edificio de la calle Santa Fe en marzo de 2025

Chantal Leclercq, alias “Tati”, investigada en el escándalo de las “propofest”, fue imputada a comienzos de la mañana de este lunes, confirmaron altas fuentes judiciales a este medio. El presunto delito: administración fraudulenta, por supuestamente robar anestésicos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su residencia para especializarse en anestesiología.

La causa en su contra comenzó luego de que su jefe en el Rivadavia la delatara a AAARBA -la asociación que nuclea a los especialistas porteños- por supuestamente verla drogada en el lugar. Ante la asociación, Leclercq reconoció que consumió propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, que habría tomado del stock del Rivadavia.

Así, AAARBA reportó la situación en la Justicia, en una ampliación de la denuncia realizada por la asociación que complicó al anestesiólogo Hernán Boveri y su amiga, la también médica residente “Fini” Lanusse, por el supuesto robo de anestesia en el Hospital Italiano.

Según consta en registros judiciales, la nueva acusación en contra de Leclercq provino de una denuncia formulada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado N°47, que investiga, precisamente, el presunto robo en el Italiano.

Sánchez Sarmiento procesó a Boveri y Lanusse por el mismo delito de administración fraudulenta el viernes pasado. La nueva acusación contra Leclercq se trata en un expediente aparte, que tramita en el Juzgado N°56, a cargo de Alejandro Litvack.

Zalazar y Leclercq, en una foto de las redes del anestesiólogo fallecido
Zalazar y Leclercq, en una foto de las redes del anestesiólogo fallecido

Leclercq fue allanada la semana pasada por la Policía de la Ciudad. La médica del Hospital Rivadavia fue el blanco de dos redada requeridas por el fiscal Eduardo Cubría, que investiga la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, encontrado muerto en su departamento de la calle Juncal al 4600 el 20 de febrero pasado, con una vía conectada al pie derecho entre elementos descartables para inyecciones.

La primera redada ocurrió en su casa familiar en el country Santa Bárbara de Tigre, donde fue hallada Leclercq misma, teñida de rubio. Allí, le incautaron su teléfono celular y su iPad. En paralelo, la fuerza porteña ingresaba a un departamento vinculado a Leclercq, ubicado en un exclusivo edificio sobre la avenida Santa Fe, en el límite entre Belgrano y Palermo, de más de 150 unidades. El chat grupal de vecinos es multitudinario.

Allí, las expensas mensuales superan los $450 mil. Con personal de seguridad ubicado las 24 horas en la entrada, cuenta con amenities como sauna, gimnasio, un SUM con parrilla de grandes dimensiones y, debajo de todo, un laundry, un espacio comunitario de lavadoras y secadoras, que operan a $2 mil la ficha.

No se encontró ningún objeto de interés para la causa en el departamento de Santa Fe. Sin embargo, entre los vecinos, el allanamiento revivió un episodio sugerente en el archivo del chat. En mayo de 2025, dos agujas hipodérmicas fueron encontradas en el laundry mismo.

Dos agujas médicas, una con conector azul verdoso y la otra con capuchón transparente, junto a un objeto circular metálico, sobre fondo claro
Otra de las agujas encontradas en el laundry

La primera fue hallada el 22 de mayo y reportada en el chat vecinal. “Buenas, por favor, revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras y secadoras. Me encontré con todo esto en el filtro de las secadoras”, reportó un vecino.

Tres días más tarde, una vecina escribió: “Por favor revisen antes de lavar y secar. Es un peligro esto”.

Leclercq, que podía ver la conversación al ser parte del grupo, no hizo comentario alguno.

La orden del juez Sánchez Sarmiento ordenaba la incautación de teléfonos y computadoras, así como de ampollas de propofol y midazolam, las sustancias que se hallaron en el departamento de Zalazar. Ninguna de estas sustancias se encontró en los domicilios de Leclercq. Casi al mismo tiempo, se conocía que Leclercq y su amiga íntima, la también médica “Fini” Lanusse, llegaron al departamento de Zalazar junto con la hermana del anestesiólogo después de la muerte.

Leclercq, por lo pronto, no se encuentra imputada en la causa por la muerte dudosa de Zalazar.

Temas Relacionados

Tati LeclercqPropofolPropofestFini Lanusseúltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Ángel: por qué detuvieron a la madre de Ángel y a su pareja

Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González son señalados por el homicidio agravado del nene de 4 años. Las evidencias en su contra

Caso Ángel: por qué detuvieron a la madre de Ángel y a su pareja

Macabro hallazgo en Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de la pared de una obra en construcción

El cadáver de un trabajador, un albañil de nacionalidad paraguaya, fue encontrado cubierto con cal dentro de un edificio de la ciudad de Colón, luego de que empleados notaran manchas de sangre y alertaran a la Policía

Macabro hallazgo en Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de la pared de una obra en construcción

Detuvieron a una pareja narco en Córdoba e incautaron 100 dosis de cocaína

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la localidad de Jesús María

Detuvieron a una pareja narco en Córdoba e incautaron 100 dosis de cocaína

Balearon a dos hermanos en Berisso en medio de una pelea callejera y hay un detenido

La Policía acudió al lugar al ser alertada por los vecinos. Sin embargo, una vez allí, los oficiales fueron apedreados por los presentes

Balearon a dos hermanos en Berisso en medio de una pelea callejera y hay un detenido

Detuvieron a la novia de “Camboya”, un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta

El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, llevó adelante allanamientos en distintos puntos de la capital provincial. Los apresados habrían ayudado al prófugo

Detuvieron a la novia de “Camboya”, un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta
DEPORTES
El ataque de furia de una figura del golf durante el Masters de Augusta: “Debería ser expulsado de por vida”

El ataque de furia de una figura del golf durante el Masters de Augusta: “Debería ser expulsado de por vida”

El blooper del año en el fútbol: un jugador erró un penal, pero la pelota le dio en la cara y terminó en gol tras un mal rechazo

El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

A 10 años del último partido de Kobe Bryant en la NBA: 60 puntos en una remontada épica y una inolvidable frase de despedida

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

TELESHOW
Una noche a plena música y emoción: Ángela Torres y su madre Gloria Carrá cantaron juntas y el público las ovacionó

Una noche a plena música y emoción: Ángela Torres y su madre Gloria Carrá cantaron juntas y el público las ovacionó

Romina Gaetani sorprendió con un baile improvisado en bikini al borde de una piscina: el video

Quiénes son los jugadores de Gran Hermano que bajaron de placa de nominados y siguen dentro del certamen

Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

INFOBAE AMÉRICA

Echémosle ganas, gobernador

Echémosle ganas, gobernador

Europa no superó la prueba de la Shoá

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

Baruch Spinoza, filósofo neerlandés: “El odio se aumenta con un odio recíproco y, por el contrario, puede ser destruido por el amor”

Triple crimen en Uruguay: un policía mató a su novia, sus suegros y se quitó la vida