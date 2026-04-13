Crimen y Justicia

Allanaron a una anestesista acusada de robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal tras una investigación a cargo de la fiscal Marcela Semería. Hallaron varias ampollas rotas en la casa de la médica

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Hospital Houssay de Vicente López
Hospital Houssay de Vicente López

Una médica anestesióloga fue allanada en su casa de Castelar por la Policía Federal, durante la mañana de este lunes. por el supuesto robo de fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a las fuentes, se hallaron varias ampollas en el lugar, varias de ellas rotas. Por lo pronto, ninguna corresponde a las drogas fentanilo o propofol.

El procedimiento, que ocurre en medio de las investigaciones por el escándalo de las supuestas “propofest”, fue realizado por detectives del área de inteligencia de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA, tras una investigación a cargo de la fiscal Marcela Semería.

La médica fue denunciada a mediados de marzo último por una alta directiva del centro médico municipal, que reportó en la Justicia el supuesto robo de dos ampollas mediante “un truco en la documentación”, aseguró una fuente del caso.

El hecho fue reportado a AAARBA, la Asociación de Anestesiólogos, que aseguró, según el testimonio de la directiva, que la acusada había renunciado al organismo en febrero último.

El conteo de la medicación todavía era realizado al momento de la publicación de esta nota, mientras la fiscal Semería define qué temperamento tomar con la especialista.

Propofest

El caso conocido como “Propofest” tuvo una novedad este lunes al conocerse la imputación de Chantal Leclercq, alias “Tati”, por administración fraudulenta, por supuestamente robar anestésicos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su residencia para especializarse en anestesiología.

Delfina Lanusse y Hernán Bovieri, los imputados por el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano

La causa en su contra comenzó luego de que su jefe en el Rivadavia la delatara a AAARBA-la asociación que nuclea a los especialistas porteños- por supuestamente verla drogada en el lugar. Ante la asociación, Leclercq reconoció que consumió propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, que habría tomado del stock del Rivadavia.

Así, AAARBA reportó la situación en la Justicia, en una ampliación de la denuncia realizada por la asociación que complicó al anestesiólogo Hernán Boveri y su amiga, la también médica residente “Fini” Lanusse, por el supuesto robo de anestesia en el Hospital Italiano. Ambos fueron procesados por el mismo delito y embargados por un total de 100 millones de pesos.

Leclercq y su amiga íntima, “Fini” Lanusse, llegaron al departamento de Alejandro Zalazar junto con la hermana del anestesiólogo después de su muerte por sobredosis de propofol y fentanilo.

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