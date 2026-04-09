Crimen y Justicia

Video: así fue el allanamiento a “Tati” Leclerq, la residente investigada en el escándalo del propofol

La joven médica del Hospital Rivadavia fue objeto de una redada a cargo de la Policía Bonaerense y la fuerza porteña. Le secuestraron su celular, que será peritado por la Procuración. Cómo siguen las causas

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Fue un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la fuerza porteña. Le secuestraron su celular, que será peritado por la Procuración2 archivos

Chantal Leclercq, alias “Tati”, la residente de tercer año del Hospital Rivadavia vinculada al escándalo de las supuestas fiestas de propofol, fue allanada este último miércoles por la mañana. Un doble comando integrado por la Sub DDI de Tigre y la Policía de la Ciudad ingresó en su casa del country Santa Bárbara. Allí, le secuestraron un teléfono celular y un iPad, que serán peritados por la DATIP, el ala pericial de la Procuración.

El allanamiento fue requerido por el juez Santiago Bignone, en el marco de la causa por muerte dudosa que investiga el fallecimiento del también residente Alejandro Salazar, hallado muerto el 20 de febrero pasado en su departamento de la calle Santa Fe con una vía conectada a su pie derecho. En el departamento se halló propofol y midazolam, confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

El pedido de secuestro enviado por Bignone al Juzgado de Garantías No. 5 de San Isidro incluyó estas sustancias, así como cualquier aparato electrónico. Sin embargo, no se halló medicamento alguno en la casa. Leclercq, presente en el lugar, colaboró con el procedimiento.

Delfina Lanusse y Hernán Bovieri, los imputados por el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano
Delfina Lanusse y Tati Leclerq

¿Acaso “Tati” está imputada en la causa? La ficha del expediente por la muerte de Salazar en el sistema del Poder Judicial todavía no incluye acusados. El legajo policial del día la marcó simplemente como “identificada”. La lectura del requerimiento, realizada por un policía de la Bonaerense, no la acusaba de delito alguno.

Por otra parte, un juez de instrucción porteño puede pedir allanar a una persona involucrada en un caso sin imputarla. Por ejemplo, puede requerir el allanamiento de una posible testigo ante la chance de que no colabore.

La joven médica entró en la trama del caso cuando fue mencionada por un superior en el Hospital Rivadavia en la denuncia que realizó la AAARBA, la asociación porteña de anestesiólogos, radicada en el Juzgado No. 47 de Javier Sánchez Sarmiento. Esa causa, precisamente, investiga el supuesto hurto de medicación en el Hospital Italiano, donde se desempeñaba Delfina “Fini” Lanusse, íntimamente vinculada a Leclercq.

Así, al oír su testimonio, la AAARBA lo incluyó en su ampliación de denuncia.

Numerosas ampollas y viales de vidrio, transparentes y ámbar, sobre una encimera de granito moteado. Al fondo, azulejos blancos con decoraciones y una cocina
Las ampollas de medicamentos hospitalarios hallados en la casa del enfermero Bentancourt

La causa por la muerte del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado sin vida en su departamento de la calle Oro con una marca de inyección en el pliegue del codo derecho, continúa sin imputados, al menos, según los datos cargados en el sistema del Poder Judicial.

El expediente, con una investigación del fiscal Carlos Vasser, espera novedades cruciales. La Policía Federal Argentina deberá peritar varias ampollas de fentanilo rotas, halladas en la escena. También se esperan los resultados a las pericias toxicológicas a muestras tomadas del cuerpo del enfermero, para determinar qué provocó la cardiopatía que lo mató.

De vuelta a la causa por hurto, al cierre de esta nota, el Hospital Italiano no había presentado en el expediente un arqueo de su stock en el Servicio de Anestesia para determinar exactamente qué se robó.

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