Crimen y Justicia

Caso Ángel López: detuvieron a la mamá y al padrastro tras confirmarse que el niño tenía traumatismos previos

Ambos serán imputados este martes por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Los golpes datan de al menos 10 días previos a la muerte

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Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
El niño ingresó al hospital con un paro cardiorrespiratorio

En el marco de la investigación por la muerte de Ángel López —el nene que murió en Comodoro Rivadavia—, la Policía de Chubut detuvo a la mamá y al padrastro del menor luego de que se confirmara que el niño contaba con “traumatismos previos” a su ingreso en estado crítico al hospital.

El arresto se concretó esta noche, pasadas las 21:30 horas. Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que el hombre, identificado como Maicol González, fue derivado a una dependencia de la localidad de Mosconi. La beba que ambos comparten fue trasldada a Córdoba, donde reside parte de la familia de la mujer detenida.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral, se espera que sean imputados este martes por el delito de homicidio agravado por el vínculo luego de que la autopsia confirmara que Ángel presentaba “traumatismos en la zona craneal” y golpes de, al menos, ocurridos al menos 10 días previos a su muerte.

Ángel fue llevado al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia el pasado 5 de abril, cuando se encontraba bajo el cuidado materno. En línea con los primeros datos de la investigación, murió en el centro de salud local menos de dos días después de haber sido internado tras descompensarse en la casa de su madre, donde se encontraba por una decisión judicial para iniciar un proceso de revinculación. El menor ingresó con un paro cardiorrespiratorio.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
La Justicia espera los resultados finales de la autopsia

En ese momento, Altamirano declaró que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar confirmó la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial. Por esto mismo, el fiscal a cargo del caso, Facundo Oribones, espera el informe final de los forenses.

Durante la jornada de hoy, se conoció un informe que resultó clave para avanzar en la detención de la pareja. Se trata del documento del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que refiere que el paciente fue llevado por el servicio de emergencias 107 y detalla que Ángel ingresó al centro médico en un estado crítico. Además de esto, menciona que los paramédicos “refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

La historia clínica detalla que el menor presentaba “mal estado general” y “palidez”. Antes de su ingreso, durante el traslado en ambulancia, recibió masajes cardíacos y medicación para estabilizarlo. Al llegar al hospital, llegó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad. El personal médico realizó maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia, según publicó el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, hoy se conoció que el padre biológico de Ángel, Luis López, presentó una denuncia penal ampliada que no solo apunta a Altamirano y a su pareja, como responsables directos de un presunto homicidio agravado, sino que también señala una grave corresponsabilidad estatal. Concretamente, la denuncia apunta a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección, a quienes acusa de desoír alertas de riesgo y de no intervenir para proteger al niño.

La denuncia señala que la mujer habría utilizado a Ángel como “objeto de disputa y un arma arrojadiza contra el padre y la madre de crianza”, en lugar de actuar por un interés parental genuino. El escrito presentado por el padre sostiene que la muerte del niño “no constituye un episodio aislado ni un desenlace trágico producto del azar”, sino que representa “la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas desplegadas tanto por quienes tenían a su cargo el cuidado directo del menor como por los funcionarios estatales”.

Entre los pasajes destacados, testigos relataron que en un momento de tensión con Maicol, la mujer le gritó: “¡Vos le pegás al mío!”, lo que para la querella tiene valor probatorio y evidencia que la madre conocía las agresiones sufridas por su hijo.

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