Crimen y Justicia

Incautaron marihuana, cocaína y pastillas de disomnilan en micros con hinchas de Olimpia en Salta

Agentes de la Dirección General de Aduanas detectaron drogas acondicionadas en dosis de un gramo y escondidas en compartimentos como parlantes, asientos y baños de tres micros de larga distancia que transportaban simpatizantes del club de Paraguay en tránsito hacia Chile

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Agentes de Aduana hallaron cocaína y marihuana en compartimentos ocultos dentro de micros con hinchas paraguayos
Agentes de Aduana hallaron cocaína y marihuana en compartimentos ocultos dentro de micros con hinchas paraguayos

Un operativo de la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de ARCA, permitió incautar más de 3 kilogramos de pasta base de cocaína en Salta y secuestrar droga en tres micros de larga distancia que transportaban hinchas del club Olimpia de Paraguay en su paso por Formosa. Las acciones se desarrollaron durante controles de rutina y arrojaron resultados relevantes tanto por la cantidad de estupefacientes detectados como por los métodos empleados para el ocultamiento.

En la provincia de Salta, agentes especializados de Aduana interceptaron un furgón sobre la Ruta Nacional N° 9, vía que conecta la frontera con Bolivia y la ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección, el escáner móvil reveló imágenes sospechosas en una hidrolavadora que formaba parte de la carga. La máquina, que carecía de motor, ocultaba en su interior bultos rectangulares de material orgánico.

Tras la intervención de la Fiscalía Federal de Distrito de Salta, a cargo del doctor Eduardo José Villalba, y la autorización del Juzgado Federal de Garantías, se procedió a abrir la encomienda. La verificación física permitió hallar cinco paquetes con una sustancia amarillenta, que arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína.

El pesaje totalizó 3.164 gramos, con un valor estimado de $68,1 millones. De acuerdo con fuentes consultadas, la droga fue secuestrada y la posterior entrega vigilada no produjo más detenciones, aunque el remitente fue arrestado en Salvador Mazza, una ciudad cercana a la frontera con Bolivia.

El pesaje totalizó 3.164 gramos, con un valor estimado de $68,1 millones
El pesaje totalizó 3.164 gramos, con un valor estimado de $68,1 millones

Según la normativa vigente, la multa mínima por este delito podría llegar a $272.420.400, y la pena máxima, de acuerdo al artículo 866 del Código Aduanero, contempla hasta 12 años de prisión en caso de condena por contrabando de estupefacientes.

En otro punto del país, el paso fronterizo internacional Clorinda–Puerto José Falcón, en Formosa, fue escenario de un procedimiento que involucró a tres ómnibus de larga distancia, todos con simpatizantes del club Olimpia de Paraguay en tránsito hacia Chile.

El operativo de Aduana se planificó a partir de un análisis de riesgo que calificó el movimiento como sensible, ya que los micros transportaban hinchas rumbo al partido entre Olimpia y Audax Italiano por la Copa Sudamericana que se disputará esta noche a las 21.

El despliegue incluyó el uso de escáneres para vehículos y equipaje, además de canes entrenados para la detección de estupefacientes. Según lo informado por fuentes vinculadas al caso, se incautaron 253 gramos de cocaína, 190 gramos de marihuana y 13 unidades del psicotrópico Disomnilan, todos acondicionados en dosis de un gramo y ocultos en diferentes compartimentos de los micros, como parlantes, asientos, equipos de aire acondicionado y baños. El valor de la mercadería secuestrada asciende a $5,9 millones.

El operativo en Formosa incluyó la participación de canes entrenados para detectar estupefacientes en ómnibus
El operativo en Formosa incluyó la participación de canes entrenados para detectar estupefacientes en ómnibus

La intervención contó con la participación de la Unidad Fiscal Formosa y el Juzgado Criminal y Correccional de Clorinda, que ya iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Los simpatizantes quedaron supeditados a la causa, mientras se avanza en la identificación de posibles responsables del intento de ingreso de drogas al país.

Fuentes del caso remarcaron que “la droga había sido acondicionada en pequeñas dosis y distribuida en distintos puntos de los vehículos”. El despliegue de controles reforzados respondió a la magnitud del evento deportivo y a informes previos que señalaban la posibilidad de intentos de contrabando durante el traslado de simpatizantes extranjeros a través del territorio argentino.

La acción coordinada de Aduana en Salta y Formosa forma parte de una estrategia de control en rutas y pasos fronterizos para combatir el tráfico de estupefacientes, utilizando tecnología de escaneo y equipos especializados en la detección de sustancias ilícitas.

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